Cặp vợ chồng trẻ tiết lộ cách kiếm hơn 9 tỷ đồng/năm, sở hữu 1 công ty và 7 bất động sản

Eddie Nuñez di cư từ Peru đến Mỹ năm 14 tuổi vào năm 2002. Trong quãng hành trình dài gần 4.000 dặm, anh luôn tưởng tượng mình sẽ lập gia đình và mang đến cho họ cuộc sống mà anh chưa từng có.



Sau khi anh và mẹ định cư ở Ashburn, Virginia, anh đã phải cố gắng rất nhiều để đạt được những gì mà nhiều bạn bè cùng trang lứa có được: bằng tốt nghiệp trung học, học đại học và quốc tịch Hoa Kỳ.

Mong muốn hỗ trợ gia đình đã thúc đẩy anh ấy đạt được mục tiêu của mình, và sau đó là những mục tiêu tiếp theo. Nuñez và vợ mình, Stefani Nicole Penaranda, hiện có hai con và sáu nguồn thu nhập ở Lucketts, Virginia sau hai thập kỉ.

Họ sở hữu một công ty dọn tuyết và 7 bất động sản. Penaranda điều hành một dịch vụ trông trẻ và là một đại lý bất động sản, trong khi Nuñez làm việc trong lĩnh vực tư vấn CNTT và là một nhà thầu an ninh mạng.

Năm ngoái, công việc và hoạt động kinh doanh của họ đã mang lại tổng cộng 420.000 USD (khoảng 9,7 tỷ đồng), theo CNBC Make It.

Eddie Nuñez muốn xây dựng thêm ít nhất hai công ty nữa. Anh nói làm như vậy sẽ tạo ra sự ổn định tài chính hơn cho gia đình của mình.

Nuñez có rất nhiều nguồn thu nhập để đảm bảo tài chính cho các con của mình. Ở tuổi 34, anh cho biết: "Đến từ Peru, tôi luôn biết rằng tiền rất quan trọng và bạn chỉ đạt được thành quả khi bạn nỗ lực hết mình. Tôi muốn cho gia đình tôi tất cả những thứ tôi không có được khi còn là một đứa trẻ."

Anh thừa nhận, điều hành 6 công việc cùng lúc là một thách thức. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa muốn dừng lại. Anh ấy và Penaranda đang trong quá trình mua một quán cà phê Peru gần đó.

Eddie Nuñez và vợ mình, Stefani Nicole Penaranda

"Làm việc và làm việc nếu bạn muốn đạt được thành tựu"

Nuñez nói rằng trước khi trở thành một chủ doanh nghiệp thành công, anh luôn cảm thấy mình phải làm việc nhiều hơn mọi người. Cảm giác chứng kiến những bạn học khác ở trường nhận được vô số cơ hội, trong khi mẹ phải làm ba công việc cùng một lúc khiến anh cảm thấy rất đau đớn.

Nuñez nói: "Sống ở Hoa Kỳ với tư cách là một người không có giấy tờ có nghĩa là làm việc, làm việc và làm việc, bởi vì bạn muốn đạt được điều gì đó."

Sau khi tốt nghiệp trung học, Nuñez bắt đầu tham gia các lớp y tá tại Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia. Vì các lớp học có giá lên tới 1.700 đô la (khoảng 39 triệu đồng), nên anh chỉ có thể đủ khả năng để tham gia một khóa học tại một thời điểm.

Ở trường, anh gặp Penaranda, cha của cô khi đó là một nhà ngoại giao người Bolivian. Cặp đôi yêu nhau và bỏ trốn vì họ đến từ "hai tầng lớp xã hội khác nhau," Nuñez chia sẻ rằng bố mẹ vợ của anh từng không chấp nhận việc hai người thành đôi và đe dọa sẽ báo cáo anh với Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ.

Trong khi cố gắng xin tị nạn ở Canada vào tháng 12/2010, Nuñez bị bắt tại biên giới, bị trục xuất trở lại Hoa Kỳ và bị bắt.

Nuñez chưa từng vi phạm pháp luật, và anh không muốn phải ngồi sau song sắt. Khi bị giam ở Tacoma, Washington, anh đã đến thư viện nhà tù và nghiên cứu trường hợp của mình mỗi ngày trong suốt hai tháng để đảm bảo rằng mình hiểu hết tất cả mọi thứ liên quan tới trường hợp của mình.

Khi trình bày sự việc của mình trước tòa, anh đã gây ấn tượng với thẩm phán bằng sự chăm chỉ và nỗ lực muốn xây dựng một cuộc sống thành công ở Hoa Kỳ, Nuñez nói. Vào tháng 2/2011, anh được tị nạn ở Hoa Kỳ. Nuñez trở lại Virginia, bắt đầu lại với Penaranda và hòa giải với gia đình vợ.

Hai vợ chồng thành công với xe dọn tuyết

"Tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau để đạt được mục tiêu nhanh chóng hơn"

Kể từ đó về sau, Nuñez có nhiều động lực để đạt được mục tiêu của mình hơn bao giờ hết. Anh quay lại trường học nhưng chuyển sang nghiên cứu về an ninh mạng với hy vọng thu được lợi nhuận nhanh hơn từ khoản đầu tư của mình.

Trong khi chờ đợi, Nunez đã cố gắng làm mọi cách để có thêm thu nhập bằng cách thành lập một loạt công ty. Anh và Penaranda từng bán nhà phao, cho thuê những quả bóng hamster khổng lồ, ô tô đồ chơi và thậm chí còn cố gắng phát triển và bán một trò chơi mà họ gọi là Torito. Nhưng tất cả những nỗ lực này đều thất bại.

Đến cuối năm 2011, Nuñez và Penaranda đã thành công. Cặp đôi đã cho thuê tầng hầm và phòng khách của họ để có tiền mua một chiếc xe tải dọn tuyết trị giá 17.000 đô la. Công việc này sau đó đã thành công. Thừa thắng xông lên, họ nhanh chóng mở rộng quy mô, phát triển thành một đội gồm 10 xe tải dọn tuyết.

Công việc kinh doanh của cặp vợ chồng đạt đỉnh sau một cơn bão mùa đông năm 2016, mang về gần 154.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) doanh thu, theo CNBC Make It.

Tuy nhiên, thời tiết hay thay đổi khiến thu nhập từ xe dọn tuyết của họ trở nên khó lường, đó là lý do tại sao năm nguồn doanh thu bổ sung là cần thiết, đặc biệt là kể từ khi họ thu hẹp quy mô xuống còn hai xe tải.

Penaranda mở một nhà trẻ vào năm 2017. Hiện cô đang trông 12 đứa trẻ, công việc này mang về 168.300 USD vào năm ngoái. Bên cạnh đó, việc là một đại lý bất động sản cũng giúp cô kiếm được 9.600 đô la vào năm 2022.

Nuñez tốt nghiệp cử nhân an ninh mạng tại Đại học Maryland vào năm 2018, hai năm sau khi anh chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ. Giờ đây, anh kiếm được khoảng 113.800 đô la từ công việc toàn thời gian là nhà thầu an ninh mạng và nhà tư vấn tự do của mình.

Anh và Penaranda gần đây đã bắt đầu đầu tư vào bất động sản. Bảy tài sản của họ đem lại cho họ khoảng 10.800 đô la mỗi tháng từ tiền thuê.

Nuñez nói: "Có nhiều nguồn thu nhập và doanh thu khác nhau là cách mà tôi đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn."

Gia đình của Nuñez

Tham vọng nhưng vẫn biết hài lòng

Mục tiêu của Nuñez là muốn mua thêm ít nhất hai doanh nghiệp nữa, cũng như thêm 20 bất động sản để cho thuê.

Việc sở hữu bất động sản mang lại thu nhập thụ động và anh ấy hy vọng rằng những gì mình đang làm đủ sinh lợi để cho phép anh thuê người điều hành các công ty đó. Bằng cách đó, anh có thể làm việc ít hơn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Là một người tham vọng nhưng Nuñez cũng là một người biết hài lòng. Anh ấy biết mình đã đạt được mục tiêu lớn nhất của mình - đem lại một cuộc sống sung túc cho gia đình.

"Tôi biết ơn mẹ và vợ tôi," anh nói. "Cuộc sống không dễ dàng, nhưng tôi luôn cảm thấy biết ơn vì được ở bên con cái hàng ngày, chứng kiến sự trưởng thành của chúng… Tôi vô cùng hạnh phúc khi có thể thực sự đạt được mục tiêu đó, mang lại cho những người tôi yêu thương cuộc sống mà tôi không có được khi còn nhỏ."