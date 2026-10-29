Capital Square: Giá trị khác biệt từ vị trí trung tâm bên sông Hàn

Lợi thế kép từ vị trí trung tâm và cảnh quan sông Hàn

Nằm giữa hai cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng, Capital Square sở hữu tọa độ chiến lược ngay "trái tim" thành phố, nơi tập trung các hoạt động du lịch, lễ hội, thương mại và sự kiện quốc tế. Dự án tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ, giúp cư dân di chuyển thuận tiện đến trung tâm hành chính, tài chính, thương mại, sân bay quốc tế.

Bên cạnh khả năng kết nối, địa thế "kề sông, hướng biển" mang đến cho Capital Square lợi thế về không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và những trải nghiệm sống hiếm có. Cư dân được tận hưởng không khí trong lành và tầm nhìn rộng mở bên sông Hàn tạo khoảng thoáng giữa lòng đô thị; biển Mỹ Khê ở khoảng cách thuận tiện bổ sung những trải nghiệm nghỉ ngơi, thư giãn và vận động ngoài trời.

Đặc biệt, với vị trí bên sông Hàn mang đến cho Capital Square một đặc quyền nổi bật: những "khán đài VIP" riêng tư trên cao để thưởng lãm Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Từ ban công các căn hộ, cư dân sở hữu vị trí thưởng ngoạn hàng đầu, chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn thắp sáng bầu trời thành phố. Nghệ thuật ánh sáng đỉnh cao hòa cùng cảnh quan sông Hàn tạo nên trải nghiệm đáng nhớ ngay tại không gian sống, nâng tầm giá trị của căn hộ.

Lợi thế tầm view đem đến trải nghiệm sống giao hòa cùng thiên nhiên và đặc quyền thưởng lãm lễ hội Pháo hoa quốc tế

Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, cảnh quan ven sông và khả năng tiếp cận biển tạo nên lợi thế riêng của Capital Square. Những ưu việt này góp nâng tầm chất lượng sống của cư dần, đồng thời định vị sức hấp dẫn của tài sản trong dài hạn và mở ra tiềm năng khai thác thực.

Hệ tiện ích đa dạng kiến tạo chuẩn sống mới

Song hành với lợi thế vượt trội về vị trí và tiềm năng gia tăng giá trị, Capital Square còn khẳng định dấu ấn của bất động sản dẫn dắt thị trường Đà Nẵng khi mở ra không gian sống tiện nghi và kiến tạo chuẩn sống tinh hoa.

Dự án được quy hoạch bài bản với hai phân khu chính Capital State và Square District mang đến lựa chọn đa dạng về phong cách sống. Tại Capital State, nổi bật với quảng trường rộng hơn 2.000 m² cùng hệ thống cảnh quan xanh, sân chơi thể thao mở ra không gian giao lưu, vận động, thư giãn. Trong khi đó, Square District mang nhịp sống hiện đại với trung tâm thương mại Grand Central Mall, tuyến phố Park Boulevard sôi động, bể bơi 500 m2 và các không gian nghệ thuật đặc sắc...

Hai phân khu sở hữu hệ tiện ích mang sắc thái riêng biệt cùng hội tụ trong một tổng thể, mang đến nhịp sống năng động và thịnh vượng đáp ứng toàn diện các nhu cầu cuộc sống, đồng thời mở ra tiềm năng khai thác cho thuê, tạo dòng tiền ổn định.

Các không gian được thiết kế mang bản sắc riêng cùng hệ tiện ích đa dạng mang đến nhịp sống giàu trải nghiệm trong cùng một quần thể.

Sự bổ trợ giữa hai phân khu nâng tầm giá trị sở hữu tại Capital Square. Cư dân có thể lựa chọn khoảng xanh để nghỉ ngơi, không gian thể thao để rèn luyện sức khỏe hay tuyến phố thương mại để mua sắm, gặp gỡ. Hệ tiện ích phong phú phục vụ nhiều nhu cầu trong ngày giúp dự án gia tăng sức hấp dẫn đối với các gia đình, doanh nhân và chuyên gia tìm kiếm nơi ở tại trung tâm Đà Nẵng.

Đây cũng là nền tảng để Capital Square hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa, đồng điệu về phong cách sống và chất lượng. Vị trí, tiện ích và chất lượng cộng đồng cùng góp phần tạo nên sức hút lâu dài của một nơi an cư, đồng thời là những yếu tố khách hàng quan tâm khi lựa chọn bất động sản để nắm giữ và khai thác.

Mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư góc nhìn toàn diện về dự án cùng cơ hội khám phá những sản phẩm căn hộ cao cấp bên bờ sông Hàn, Chủ đầu tư tổ chức sự kiện "The Front Row of Da Nang".

Thời gian: 9h00 - Ngày 31/10/2026.

Địa điểm: Khách sạn Hilton Đà Nẵng, số 50 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng.

Tham dự sự kiện, khách mời và nhà đầu tư sẽ có cơ hội tìm hiểu tổng thể dự án, khám phá các chương trình ưu đãi đặc biệt, hòa mình vào không gian nghệ thuật, âm nhạc mang đậm dấu ấn của Capital Square cùng cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị.