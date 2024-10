Carlsberg tặng gói tư vấn và tiền mặt 500 triệu đồng cho khách hàng

Không chỉ có hiện kim, tài khoản Lê Đào còn may mắn có 2 buổi cố vấn, 1 buổi training 1-1, 1 buổi training nhóm có sự tham gia của Shark Minh Beta hoặc Shark Phạm Thành Hưng.

"Khui Bia thượng hạng, rinh quà đẳng cấp" là chương trình do nhãn hàng Carlsberg triển khai từ ngày 26/08/2024 đến ngày 17/11/2024. Để tham gia chương trình, đối với khách tại quán, khách hàng liên hệ với nhân viên Carlsberg để đăng ký mã QR dự thưởng qua Zalo. Đối với khách mua hàng tại siêu thị, cửa hàng, khách hàng dùng Zalo, Quét mã QR ngay trong thùng bia Carlsberg Pilsner 24 lon x 330ml để tham gia.

Giải thưởng của chương trình bao gồm một giải nhất là giải thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng cùng các buổi cố vấn trực tiếp với Shark Phạm Thanh Hưng hoặc Shark Minh Beta (hai Nhà đầu tư tại Chương trình Shark Tank Việt Nam) trong khuôn khổ chương trình "Cố vấn Cá Mập". Ba giải Nhì với giá trị tiền mặt mỗi giải là 150 triệu đồng và các buổi cố vấn trực tiếp với Shark Phạm Thanh Hưng hoặc Shark Minh Beta. Chương trình kỳ vọng sẽ tiếp sức cho các doanh nhân trẻ chinh phục những đỉnh cao mới trên hành trình khởi nghiệp. Ngoài ra, chương trình còn có 12 giải Ba, mỗi giải có voucher Got It trị giá 18 triệu đồng. 24 giải Tư, mỗi giải là 1 voucher Got It có trị giá 4 triệu đồng. 36.000 giải Năm, mỗi giải là mã điện thoại trị giá 40.000 đồng. Đồng thời, Carlsberg cũng đang có chương trình mua 1 thùng, tặng 1 áo polo. Tất cả nằm trong khuôn khổ chương trình "Khui Bia thượng hạng, rinh quà đẳng cấp".

Carlsberg triển khai chương trình "Khui Bia thượng hạng, rinh quà đẳng cấp" với tổng giá trị giải thưởng 2.702.000.000đ

Về chương trình "Cố vấn Cá Mập", sẽ có 3 buổi livestream. Buổi Livestream đầu tiên đã diễn ra tối 23/9/2024 vừa qua với chủ đề "Bí mật sau bể cá mật, tìm chủ nhân siêu giải thưởng 150 triệu đồng". Theo đó, tài khoản Lê Đào, mã số dự thưởng PR0044, là người may mắn quay số trúng thưởng 150 triệu đồng trong buổi livestream đầu tiên này. Không chỉ có hiện kim, tài khoản Lê Đào còn may mắn có 2 buổi cố vấn, 1 buổi training 1-1, 1 buổi training nhóm có sự tham gia của Shark Minh Beta hoặc Shark Phạm Thanh Hưng.

Buổi livestream đầu tiên do Tùng BT làm host. Tùng BT được biết đến là chuyên gia giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các chương trình thuộc các Sở KHCN trên toàn quốc, mentor khởi nghiệp tiêu chuẩn quốc tế – Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của UNDP – Liên Hiệp Quốc trong Youth Collab chứng nhận. Anh cũng thuộc Ban tổ chức SME Mentoring 1on1 – Chương trình cố vấn Khởi nghiệp tại Việt Nam, thành viên Hội đồng thẩm định của Shark Tank.

Khách mời của chương trình là Nguyễn Hồng Ngọc Bích, nhà sáng lập Cricket One, startup phát triển dòng sản phẩm protein bền vững với chi phí hợp lý bằng việc ứng dụng công nghệ và cách thức nuôi dế thâm canh trong container. Sản phẩm của Rec Rec khá "độc lạ" là đồ ăn vặt làm từ dế, bao gồm snack dế sấy nguyên con và bánh phồng dế.

Ý tưởng nuôi dế để sản xuất nguồn protein bền vững giá hợp lý đã đem về vị trí Quán quân Giải thưởng Doanh nhân Cộng đồng (Blue Venture Award) năm 2019 cho chị Bích. Trong Shark Tank mùa 6, Shark Erik đề nghị đầu tư 100.000 USD cho Cricket One với định giá 1 triệu USD.

Buổi livestream 01 dưới sự dẫn dắt của Tùng BT và khách mời Ngọc Bích đã mang đến cho những người xem giải thưởng và nhiều thông tin thú vị.

Về Shark Phạm Thanh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Đầu tư Columbus Startup Venture Capital Partners, là "cá mập" duy nhất tham gia 7 mùa Shark Tank Việt Nam. Shark Hưng sở hữu bề dày kinh nghiệm trên thương trường nên luôn có cái nhìn toàn diện nhất với một startup cùng lời nhận xét thực tế. Ông quan tâm đến các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, mang tính xu hướng. Ngoài ra, ông cũng dành nhiều tình cảm cho những người trẻ nhiệt huyết và sáng tạo. Không chỉ được biết đến như một Shark "bách khoa toàn thư", Shark Hưng còn được mệnh danh là "cá mập kén ăn" vì ông thường cân nhắc rất kỹ trước mỗi deal.

Shark Bùi Quang Minh (Shark Minh Beta) là Chủ tịch HĐQT Beta Group - tổ hợp các dịch vụ giải trí, nhà ở và giáo dục. Sở hữu thành tích học tập ấn tượng với việc tốt nghiệp bằng Danh dự loại I tại Đại học Sydney và tốt nghiệp MBA tại đại học Harvard (Mỹ) cùng hành trình khởi nghiệp thành công, shark Minh Beta là minh chứng thành công cho sự sáng tạo, nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi trẻ, là thế hệ doanh nhân trẻ hội nhập toàn cầu. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Shark Minh Beta đã tạo nên tiếng vang với nhiều dự án "khủng", trực tiếp đưa tên tuổi Việt cạnh tranh công bằng với các "ông lớn" trên thị trường quốc tế. Hiện nay, bên cạnh công việc kinh doanh với các dự án "nghìn tỷ", Shark Minh Beta còn đóng vai trò quan trọng trong việc dìu dắt và hỗ trợ cả về vốn cũng như kinh nghiệm cho các nhà khởi nghiệp trẻ, góp phần nâng cao vị thế cho doanh nghiệp Việt, nhanh chóng vươn tầm thế giới.

Với sự tư vấn của Shark Hưng hoặc Shark Minh Beta, startup may mắn trúng giải sẽ thu được những kiến thức quý giá để tìm kiếm cơ hội phát triển doanh nghiệp của mình.

Trong thời gian tới, chương trình còn 2 buổi livestream khác. Một buổi sẽ diễn ra vào ngày 21/10/2024. Tại buổi livestream số 02, Carlsberg sẽ trao 1 giải Nhì cho người may mắn với hiện kim là 150 triệu. Buổi livestream số 03 sẽ diễn ra vào ngày 18/11/2024 và trong buổi livestream 03, ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhì trị giá 150 triệu đồng và 1 giải Nhất trị giá 500 triệu đồng. Như vậy 4 startup sẽ có cơ hội may mắn trúng thưởng hiện kim và các buổi tư vấn từ Shark Phạm Thanh Hưng hoặc Shark Minh Beta (1 buổi riêng và 1 buổi theo nhóm).