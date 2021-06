Casa Marina Premium - Biểu tượng vinh hoa du lịch Quy Nhơn

Tuyệt tác nghỉ dưỡng khai mở không gian sống xanh

Như viên ngọc ẩn mình giữa thiên đường của một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, Bãi Xép, được nhà phát triển bất động sản BCG Land khoác lên mình diện mạo mới với tuyệt tác quần thể biệt thự đồi Casa Marina Premium lưng tựa núi, mặt hướng biển đạt chuẩn 5 sao quốc tế.

Với mục tiêu định vị Quy Nhơn trên bản đồ du lịch thế giới, quần thể nghỉ dưỡng sinh thái Casa Marina Premium sở hữu chuỗi tiện ích hiện đại và cao cấp bậc nhất, kiến tạo nên chuẩn mực nghỉ dưỡng mới của thành phố biển Quy Nhơn và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Để xứng tầm với vẻ đẹp hoang sơ của cảnh sắc thiên nhiên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt của tinh thần Tây Sơn trượng nghĩa, BCG Land đã hợp tác với những đơn vị tư vấn kiến trúc hàng đầu thế giới để cùng tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ vừa tôn tạo giữ gìn bền vững giá trị di sản vàng son của bản địa, vừa hiện đại kiêu hãnh của tương lai. Được vận hành bởi Radisson Blu - tập đoàn quản lý và vận hành 5 sao với bề dày kinh nghiệm hơn 100 năm tuổi, Casa Marina Premium xứng đáng là điểm đến lý tưởng của giới thượng lưu và doanh nhân với những trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm thế giới.

Từ phong cách kiến trúc đến nghệ thuật quy hoạch cảnh quan, 160 căn biệt thự của quần thể Casa Marina Premium đều được thiết kế dựa trên tiêu chí đảm bảo hài hòa, thân thiện với môi trường sinh thái và tôn trọng tuyệt đối sự riêng tư của chủ nhân khi được xây dựng biệt lập và tinh tế ẩn mình trong cảnh quan thiên nhiên xanh mát.

Biểu tượng vinh hoa bền vững

Quần thể biệt thự sườn đồi Casa Marina Premium sở hữu vị trí thuận lợi hướng trọn vẹn tầm nhìn thượng đỉnh, khoáng đạt ra đại dương bao la, trong lành. Biệt thự đồi vốn được xem là một trong những dòng sản phẩm nghỉ dưỡng khan hiếm vì thuộc phân khúc sang trọng bậc nhất tại các quốc gia phát triển về du lịch. Với những trải nghiệm hưởng thụ tiên phong khác biệt đó, dự án khu biệt thự sườn đồi Casa Marina Premium được dự đoán sẽ trở thành biểu tượng mới của thành phố Quy Nhơn trong hành trình "thay da đổi thịt", thể hiện tầm nhìn kiến tạo chuẩn mực nghỉ dưỡng mới của BCG Land.

160 căn biệt thự lưng tựa núi, mặt hướng biển của Casa Marina Premium

Tổ hợp Casa Marina Premium có 3 dòng biệt thự bao gồm Biệt thự VIP – The Elite, Biệt thự Song lập – The Lusso, Biệt thự đơn lập – The Valioso với chỉ 160 căn biệt thự tinh hoa với cảm hứng thiết kế được lấy từ những đường nét của thế võ Tây Sơn Bình Định tọa lạc tại vị trí đẹp nhất tại sườn đồi với tầm nhìn kiêu hãnh ôm trọn vịnh Quy Nhơn thơ mộng. Quý chủ nhân tinh anh còn có thể tận hưởng kì nghỉ cuối tuần hoà mình vào các cuộc vui bất tận cùng bạn bè tại Club House La Fantasia với toàn bộ hệ thống tiện ích và đặc quyền dịch vụ được thiết kế riêng biệt.

Như bản giao hưởng mang thanh âm sống động của phong cách hiện đại, nốt thăng hoa từ tinh thần tự do phóng khoáng, nét hài hoà của cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ đẹp như tranh của Bãi Xép, Ghềnh Ráng – Casa Marina Premium chắc chắn sẽ mang đến cho Quý chủ nhân tương lai một không gian nghỉ dưỡng tiện nghi, riêng tư, và thăng hoa đầy cảm xúc với những trải nghiệm tinh tế không thuộc về số đông.

Hồ bơi vô cực huyền ảo như ở lưng chừng trời mây của Casa Marina Premiums

Với hấp lực mạnh mẽ từ sự cộng hưởng của vẻ đẹp thiên nhiên choáng ngợp, kiến trúc tối giản sang trọng, sự đầu tư tâm huyết cùng tinh thần vươn ra thế giới của chủ đầu tư BCG Land, Casa Marina Premium hứa hẹn sẽ là "thiên đường" nghỉ dưỡng nơi hạ giới với nhu cầu hưởng thụ song song cùng cơ hội đầu tư và tiềm năng sinh lời hấp dẫn trong tương lai.

Dự án bao gồm 160 căn biệt thự đồi hướng biển với 80 căn đơn lập, 64 căn song lập và 16 căn biệt thự VIP. Sở hữu biệt thự Casa Marina Premium, khách hàng sẽ được tham gia chương trình cho thuê chia sẻ doanh thu 40/60 cùng Radisson Blu, được tặng 225 đêm nghỉ miễn phí và hưởng cam kết hỗ trợ mua lại giá trị 108% - cam kết chỉ áp dụng cho 86 căn giới hạn, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

