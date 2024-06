Casumina biến động nhân sự sau khi tổng giám đốc bị bắt

Casumina (mã chứng khoán: CSM) vừa ban hành quyết định triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông bất thường năm 2024. Nội dung đại hội là kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Danh sách cổ đông sẽ được chốt ngày 3/7. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến 26/7, tại Văn phòng giao dịch số 146 Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, TPHCM.

Ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Casumina - đã ký các quyết định về nhân sự ban điều hành công ty.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiền (50 tuổi) và ông Nguyễn Ánh (48 tuổi) được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Casumina kể từ ngày 12/6. Ông Hiền cũng được giao thực hiện nhiệm vụ của tổng giám đốc đến khi Casumina bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Hiền là Trưởng phòng Kế hoạch - đầu tư - cơ năng của Casumina; ông Ánh làm Giám đốc Xí nghiệp lốp Radial.

HĐQT Casumina cũng thông qua các quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Casumina với ông Phạm Hồng Phú và phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Minh Thiện.

HĐQT Casumina có nhiều quyết định về nhân sự ban điều hành công ty, sau khi tổng giám đốc bị bắt.

Mới đây, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng phê duyệt việc thôi cử người đại diện và điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) đại diện phần vốn góp của Vinachem tại Casumina.

Cụ thể, ông Phạm Hồng Phú - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CSM - sẽ thôi làm người đại diện 10% vốn của Vinachem tại Casumina. Người đại diện thay thế là ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Casumina. Ông Thắng được điều chỉnh tăng tỷ lệ % đại diện của Vinachem tại Casumina từ 21% lên 31% vốn.

Vinachem cũng thôi cử người đại diện 10% vốn tại Casumina đối với ông Nguyễn Minh Thiện - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CSM. Thay vào đó, điều chỉnh tăng tỷ lệ % đại diện của Vinachem tại Casumina từ 10% lên 20% vốn đối với ông Đào Văn Đức - thành viên HĐQT Casumina.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can Bùi Thế Chuyên - nguyên Chủ tịch HĐQT Casumina, Phạm Hồng Phú và Nguyễn Minh Thiện.