Cất cánh sự nghiệp nhờ làm chủ tiếng Anh

Chị Hà là Nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực Tuyển dụng - Hướng nghiệp với gần 600.000 người theo dõi đa nền tảng, chị còn là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Tìm việc đúng cách, không cần luồn lách", hướng dẫn người trẻ cách tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp hiệu quả. Với kinh nghiệm lâu năm trong tuyển dụng và phát triển nhân sự, chị đã giúp hàng ngàn cá nhân xây dựng kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.Trong sự kiện lần này, chị Nguyễn Thái Hà không chỉ chia sẻ những câu chuyện thực tế mà còn mang đến góc nhìn sâu sắc về vai trò của tiếng Anh trong việc nắm bắt cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Thực trạng về năng lực tiếng Anh tại Việt Nam: Lời cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ

Chị Thái Hà mở đầu phần chia sẻ của mình với một thực trạng đáng suy ngẫm: Năm 2024, Việt Nam tụt 7 bậc, xếp hạng 63/116 trên bảng xếp hạng mức độ thành thạo tiếng Anh toàn cầu. Điều này cho thấy năng lực tiếng Anh của người Việt vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.

"Từ năm 2011 đến nay, Việt Nam vẫn loay hoay ở những hạng thấp về trình độ tiếng Anh. Đây không chỉ là một con số, mà còn là lời cảnh tỉnh rằng chúng ta cần nghiêm túc hơn trong việc đầu tư vào kỹ năng này," chị Hà nhấn mạnh.

Tiếng Anh không chỉ là một công cụ giao tiếp, mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, tiếp cận với các tài liệu chuyên môn chất lượng cao và tham gia vào các ngành nghề đang dẫn đầu xu hướng như AI, E-commerce, Logistics, IT. Chị Hà dẫn chứng rằng trong lĩnh vực IT, chỉ cần thành thạo tiếng Anh, mức lương của bạn đã có thể cao hơn 1.5 lần so với những người không có kỹ năng này.

IELTS – Tấm vé thông hành đến những cơ hội lớn

Một trong những thông điệp nổi bật mà chị Nguyễn Thái Hà gửi gắm trong sự kiện chính là: "IELTS không phải là kim bài miễn tử, nhưng nó là tấm vé để mở ra cánh cửa cơ hội tại nhiều nơi."

Chị Hà chia sẻ rằng rất nhiều công ty Việt Nam và đa quốc gia hiện nay đang sử dụng chứng chỉ IELTS như một tiêu chí xét tuyển cho các vị trí làm việc với đối tác nước ngoài. Chứng chỉ này không chỉ là minh chứng cho năng lực ngôn ngữ mà còn thể hiện khả năng tư duy, làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế.

"Nếu bạn làm chủ Tiếng Anh, không chỉ như một món trang sức, mà đó là công cụ thực sự để sử dụng trong công việc, thì cơ hội nghề nghiệp của bạn sẽ rộng mở hơn bao giờ hết."

Những câu chuyện và số liệu được chị Nguyễn Thái Hà chia sẻ tại sự kiện đã nhấn mạnh một sự thật rõ ràng: Tiếng Anh là cây cầu mà mỗi cá nhân cần bước qua nếu muốn vươn tới những cơ hội lớn hơn trong cuộc sống. Chị Hà kết thúc với lời nhắn gửi cho các bạn học viên: "Có thêm một kỹ năng, chúng ta có thêm một giá trị. Có thêm một ngoại ngữ, chúng ta như được sống thêm một cuộc đời nữa, giá trị hơn, ý nghĩa hơn và hiểu biết hơn."

Chị Thái Hà dành tặng những cuốn sách giá trị tới học viên của IELTS Mentor

Tại sự kiện, chị Hà không chỉ truyền cảm hứng mà còn mang đến những bài học thực tế, khuyến khích các bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, đầu tư nghiêm túc vào việc học tiếng Anh để chinh phục những mục tiêu lớn lao hơn.

IELTS Mentor – Đồng hành cùng học viên chinh phục giấc mơ lớn

Sự kiện IELTS Mentor Ceremony 2024 không chỉ là nơi vinh danh những học viên xuất sắc mà còn là minh chứng rõ ràng cho sứ mệnh mà IELTS Mentor theo đuổi: đồng hành cùng học viên trên hành trình chinh phục tri thức và mở ra những giấc mơ lớn.

IELTS Mentor không chỉ cung cấp kiến thức mà còn trang bị cho học viên những kỹ năng thực tế để phát triển toàn diện. Từ việc cá nhân hóa lộ trình học tập, giúp học viên đạt điểm số cao trong kỳ thi IELTS, đến việc hỗ trợ ứng dụng tiếng Anh trong công việc, IELTS Mentor đã chứng minh rằng họ không chỉ là trung tâm đào tạo mà còn là người bạn đồng hành tin cậy.

Một học viên tại sự kiện chia sẻ: "Khi đến với IELTS Mentor, mình không chỉ học để thi, mà còn học để làm chủ tiếng Anh trong đời sống và công việc. Chính sự tận tâm của đội ngũ giảng viên và môi trường học tập chuyên nghiệp tại đây đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều."

Chinh phục IELTS, nắm bắt tương lai

Với sự đồng hành của IELTS Mentor, tiếng Anh không chỉ là một kỹ năng mà còn là một công cụ mạnh mẽ để các bạn trẻ Việt Nam vươn ra thế giới. Những thành tích của học viên tại IELTS Mentor, cùng với những chia sẻ đầy tâm huyết từ các diễn giả như chị Nguyễn Thái Hà, đã khẳng định rằng: Thành công không phải là điều gì xa vời. Khi bạn làm chủ tiếng Anh, bạn không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn tạo dựng được một tương lai rực rỡ hơn.

IELTS Mentor Ceremony 2024 không chỉ là một sự kiện, mà còn là lời cam kết rằng IELTS Mentor sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ học viên, và truyền cảm hứng để thế hệ trẻ Việt Nam tự tin bước vào thị trường lao động quốc tế và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.