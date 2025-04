Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo phân chia "địa bàn" thế nào sau khi có nhà ga T3 Tân Sơn Nhất?

Nhà ga hành khách T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức khánh thành vào ngày 19/4/2025. Đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng nhất của TP.HCM trong năm, góp phần giảm tải cho nhà ga T1 hiện đã quá tải và tạo nên sự phân bổ hoạt động hợp lý hơn giữa các hãng hàng không. Việc đưa T3 vào khai thác kéo theo sự thay đổi lớn trong cách phân chia nhà ga giữa các hãng bay nội địa.

Vietnam Airlines và Vietjet chuyển sang nhà ga T3

Chuyến bay thương mại đầu tiên mang số hiệu VN1286 từ TP.HCM đi Vân Đồn của Vietnam Airlines đã được thực hiện thành công tại nhà ga T3, đánh dấu cột mốc khởi đầu cho việc khai thác chính thức tại nhà ga mới này. Theo kế hoạch, từ ngày 19/4, các chuyến bay giữa TP.HCM và Hà Nội của Vietnam Airlines sẽ chuyển hoàn toàn sang T3. Đến ngày 28/4, toàn bộ các đường bay nội địa khác của hãng cũng sẽ được khai thác tại nhà ga này, ngoại trừ ba tuyến bay đến Côn Đảo, Rạch Giá và Cà Mau vẫn tiếp tục hoạt động tại nhà ga T1.

Tiếp nối Vietnam Airlines, Vietjet Air cũng sẽ di dời toàn bộ hoạt động khai thác bay nội địa sang nhà ga T3. Việc chuyển đổi được lên kế hoạch diễn ra ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Như vậy, hai hãng bay chiếm gần 80% thị phần các chuyến bay nội địa tại Tân Sơn Nhất và sẽ đồng loạt chuyển sang hoạt động tại nhà ga mới. Việc này giúp giảm đáng kể áp lực cho hạ tầng cũ và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

4 hãng bay còn lại vẫn duy trì khai thác tại nhà ga T1

Trong khi đó, nhà ga T1 sẽ tiếp tục phục vụ các chuyến bay nội địa của các hãng Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và VASCO. Hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào về việc chuyển các hãng bay này sang khai thác tại nhà ga T3 trong giai đoạn đầu. Theo các đơn vị quản lý khai thác, việc duy trì hoạt động phân tán ở hai nhà ga là phương án tối ưu trong bối cảnh cơ sở hạ tầng vẫn đang được hoàn thiện theo từng giai đoạn.

Ngoài nhà gà T1 và T3, nhà ga T2 - vốn đảm nhiệm vai trò phục vụ các chuyến bay quốc tế - vẫn tiếp tục giữ nguyên chức năng như trước đây. Tất cả các chuyến bay quốc tế đi và đến Tân Sơn Nhất, bất kể hãng bay nào, đều được làm thủ tục tại nhà ga này.

Hành khách cần lưu ý trong việc di chuyển

Việc phân chia lại các hãng bay giữa các nhà ga có thể gây ra nhầm lẫn trong giai đoạn đầu vận hành. Nhà ga T3 nằm cách biệt với hai nhà ga còn lại và mất trung bình từ 15 đến 20 phút để di chuyển giữa các nhà ga, tùy vào tình trạng giao thông. Do đó, hành khách được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin nhà ga được in trên vé, đến sân bay ít nhất hai tiếng trước giờ khởi hành và ưu tiên sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến để tiết kiệm thời gian.

Để hỗ trợ việc kết nối giữa các nhà ga, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bố trí xe shuttle bus miễn phí với tần suất từ 10 đến 20 phút mỗi chuyến. Ngoài ra, hành khách cũng có thể sử dụng các dịch vụ xe công nghệ hoặc taxi để di chuyển nếu cần thiết.

Cùng với việc chuyển sang khai thác tại nhà ga T3, Vietnam Airlines triển khai quy trình định danh và xác thực điện tử cho hành khách bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Hành khách có thể sử dụng ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển để thực hiện các thủ tục từ check-in, kiểm tra an ninh đến lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân.

Tại khu vực làm thủ tục của Vietnam Airlines ở nhà ga T3, hãng bố trí các quầy check-in từ số 56 đến 109 và đưa vào vận hành 22 quầy làm thủ tục tự động nhằm giảm thời gian chờ đợi và tăng tính chủ động cho hành khách.

Việc chuyển khai thác sang nhà ga T3 được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện quy trình vận hành, giảm tải cho nhà ga T1 và hỗ trợ sân bay Tân Sơn Nhất trong lộ trình nâng cấp hạ tầng và mở rộng năng lực khai thác trong thời gian tới.