Caterpillar tăng giá để duy trì doanh thu

Caterpillar từng được xếp hạng 59 trong danh sách Fortune 500 và # 194 trên danh sách Global Fortune 500. Cổ phiếu của công ty là một phần của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones.

Mới đây, Cổ phiếu Caterpillar (CAT) đã giảm 9% kể từ báo cáo thu nhập gần đây nhất, khi nhà sản xuất thiết bị xây dựng lớn nhất thế giới phải đối mặt với lượng đơn hàng tồn đọng giảm dần trong bối cảnh lãi suất cao hơn. Caterpillar đã tạo ra doanh thu 15,8 tỷ USD trong quý I/2024, giảm nhẹ so với mức 15,9 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Ban quản lý giải thích khối lượng bán hàng thấp hơn là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm của doanh số bán hàng, đáng chú ý nhất là ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi, cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhưng bất chấp khối lượng bán hàng thấp hơn, Caterpillar vẫn thể hiện sức mạnh của một công ty đầu ngành bằng cách tăng giá để duy trì doanh thu. Việc tăng giá cũng dẫn đến tỷ suất lợi nhuận hoạt động hàng quý cao nhất trong 10 năm, ở mức 22,2% trong quý I/2024, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng đơn đặt hàng tồn đọng của Caterpillar đã đứng ở mức 27,9 tỷ USD vào cuối quý gần nhất, giảm 2,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lượng tồn đọng đang giảm dần, nhưng ban lãnh đạo kỳ vọng doanh thu và thu nhập năm 2024 sẽ "gần giống với mức kỷ lục năm 2023".

Ngoài ra, Caterpillar cũng tiếp tục hưởng lợi từ khoản chi tiêu liên bang trị giá 1 nghìn tỷ USD, phần lớn vẫn chưa được khai thác, từ Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng năm 2021 tại Mỹ.

Chú trọng hoàn trả vốn cho cổ đông là Cam kết của Caterpillar với các cổ đông được thể hiện thông qua chiến lược phân bổ vốn, đặc biệt với thành tích cổ tức của công ty. Công ty có chuỗi 91 năm trả cổ tức liên tục, và khoản chi trả đã tăng đều đặn trong 30 năm qua. Hiện tại, Caterpillar đang trả mức cổ tức hàng quý là 1,30 USD/cổ phiếu, tương đương với tỷ suất cổ tức hàng năm khoảng 1,6%. Với tỷ lệ chi trả của Caterpillar ở mức 23%, nhà đầu tư có lý do hợp lý để kỳ vọng ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục tăng cổ tức trong tương lai gần.

Caterpillar cũng thường xuyên mua lại cổ phiếu của mình, làm tăng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu. Ban quản lý đã tuyên bố ý định liên tục triển khai "gần như toàn bộ" dòng tiền tự do từ phân khúc máy móc, năng lượng và vận tải 1,3 tỷ USD trong quý I/2024 để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu. Ban lãnh đạo thậm chí còn quyết liệt hơn trong quý I, với việc triển khai 4,5 tỷ USD để mua lại cổ phiếu, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành xuống còn 494 triệu, giảm 2,1% so với quý trước và giảm 4,3% so với cùng kỳ.

Với ý định công khai của ban quản lý và thực tế công ty vẫn còn khoảng 3,3 tỷ USD trong chương trình mua lại cổ phiếu hiện tại, nhà đầu tư có thể sẽ thấy tỷ lệ sở hữu của họ tăng thêm nữa. Ngoài ra, tác động của việc mua lại cổ phiếu còn được thể hiện thông qua thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) sau điều chỉnh của công ty. Con số này đã đạt đỉnh kỷ lục 5,75 USD/cổ phiếu trong quý gần đây, mặc dù thu nhập ròng của công ty, ở khoảng 2,9 tỷ USD, đã thấp hơn 2,3% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Cổ phiếu Caterpillar đang giao dịch ở tỷ lệ P/E 15 lần, cao hơn so với đối thủ cạnh tranh Deere & Company ở mức 11,3 lần. Lý do cho sự chênh lệch này là bảng cân đối kế toán của Caterpillar đang có tình trạng tốt hơn, với khoản nợ ròng đạt 32,9 tỷ USD, so với 57,3 tỷ USD của John Deee. So sánh tỷ lệ P/E hiện tại của Caterpillar với mức trung bình 5 năm là 19,1 lần, giá cổ phiếu CAT có vẻ đang khá rẻ.

Sự thống trị của Caterpillar trong lĩnh vực xây dựng khó có thể bị phá vỡ. Mặc dù ngành này luôn mang tính chu kỳ, nhưng với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường, Caterpillar tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu thay thế hàng loạt cơ sở hạ tầng cũ kỹ và nhu cầu nhà ở mới, đặc biệt là ở Bắc Mỹ.

Tuy vẫn cần thận trọng do rủi ro nhu cầu giảm trong bối cảnh lãi suất tăng cao, nhưng mức định giá rẻ của cổ phiếu Caterpillar đang biến nó thành một cái tên bổ sung hấp dẫn vào danh mục đầu tư, đặc biệt đối với những nhà đầu tư tìm kiếm cổ tức.