Cậu con trai được Bằng Kiều khen hiền lành nhất nhà: Ngoại hình điển trai, 18 tuổi được đề cử "Nghệ sĩ của năm"

Trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều đăng tải hình ảnh chụp chung với con trai đầu lòng - Bằng Phương (hay thường được gọi với tên thân mật là Beckham). Nam ca sĩ không ngại khen ngợi con trai lớn: "Anh hiền lành nhất trong 4 anh em".

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả và bạn bè của Bằng Kiều đã dành lời khen cho Beckham Bằng Phương. Chàng thanh niên được nhận xét có gương mặt điển trai, hiền lành và đặc biệt nụ cười rất thiện cảm. Một số người từng gặp Bằng Phương ở ngoài đời cũng xác nhận cậu rất ngoan, hiền và lễ phép.

Bằng Kiều và con trai Beckham Bằng Phương

Trước đó, Bằng Kiều từng nhận xét Beckham có phần nhút nhát nhưng chỉ cầm cây đàn lên sân khấu là trở thành một người khác, tự tin, ngầu và cháy hết mình với khán giả. Trizzie Phương Trinh - vợ cũ của Bằng Kiều cũng nhiều lần chia sẻ rằng Beckham rất ngoan hiền, 17-18 tuổi nhưng không bao giờ cãi lại mẹ nửa lời.

Con trai lớn khiến Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh đều tự hào

Bên cạnh đó, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh cũng nhiều lần thể hiện sự tự hào về tài năng và sự cố gắng của Beckham trong âm nhạc.

Thể hiện năng khiếu từ nhỏ nên Beckham được bố mẹ cho học đàn khá sớm. Cậu từng xuất hiện cùng Bằng Kiều trên nhiều sân khấu ở hải ngoại lẫn Việt Nam, đảm nhận vai trò đệm đàn.

Hiện Beckham đang học tại Huntington Beach Academy for the Performing Art ở California (Mỹ). Năm 2021, Beckham nằm trong danh sách đề cử cho danh hiệu Nghệ sĩ của năm trên địa bàn quận Cam (bang California, Mỹ). Đây là giải thưởng dành cho học sinh trường nhạc ở các bộ môn như guitar, bass, piano, violin, cello... do tờ báo địa phương OC Register tổ chức.