Nam ca sĩ hải ngoại sở hữu “giọng trầm hiếm có” được Bằng Kiều mời về nước hát chung, lần đầu tiết lộ cuộc sống tại Mỹ ở tuổi U55

Thông tin xoay quanh liveshow "Người tình 4: Bằng Kiều - Vệt nắng dài" đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, không chỉ bởi sức hút của giọng ca “Nơi tình yêu bắt đầu” mà khán giả còn mong chờ sự kết hợp giữa Bằng Kiều cùng nhiều nghệ sĩ khác. Bằng Kiều tiết lộ việc mời Lương Tùng Quang, một ca sĩ có giọng trầm hiếm có tham gia liveshow của mình được xem là một ý tưởng táo bạo bởi đây là lần hiếm hoi Lương Tùng Quang trở về hát ở Hà Nội.



Lương Tùng Quang sinh năm 1971, là nam ca sĩ nổi tiếng ở thị trường hải ngoại với các ca khúc Em đã cho tôi một lần đau; Làm sao quên được em, Trái tim rạn vỡ, Em xem anh là gì, Giá như là người lạ… Chia sẻ về lý do trở về Việt Nam để hát trong liveshow của Bằng Kiều, Lương Tùng Quang cho biết: “Là một người nghệ sĩ Việt Nam thì nơi đâu có khán giả Việt Nam nơi đó sẽ có chúng tôi. Liveshow Người tình in concert do IB Group tổ chức đã được khán giả yêu mến bởi sự chỉn chu, chất lượng về mọi mặt nên Quang rất hân hạnh tham gia liveshow lần này”.

Nam ca sĩ tâm sự bản thân không gặp áp lực trước sự thành công của các giọng ca hải ngoại khi về Việt Nam như Bằng Kiều, Minh Tuyết. Lương Tùng Quang cho rằng mỗi ca sĩ đều có màu sắc riêng và anh chỉ tập trung tỏa sáng nhất có thể trong từng đêm biểu diễn. Anh nhận xét thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại đã phát triển rất xa và đa màu sắc.

Ở tuổi U55, giọng ca “Em đã cho tôi một lần đau” cho biết bản thân vẫn độc thân nên việc chuẩn bị cho các chuyến lưu diễn xa cũng dễ dàng hơn so với những người có gia đình. Lương Tùng Quang cũng lần đầu tiết lộ về cuộc sống ở Mỹ của mình. Không giống nhiều nghệ sĩ hải ngoại bên cạnh ca hát còn làm thêm nhiều nghề khác, Lương Tùng Quang chỉ tập trung cho sự nghiệp âm nhạc.

“Cuộc sống thường ngày của Quang rất đơn giản, ngủ nhiều nhất có thể, tập thể dục thường xuyên, ăn uống đều độ , tinh thần luôn vui vẻ sảng khoái để đón nhận mọi việc trong cuộc sống”, nam ca sĩ bộc bạch.

Có cơ hội hội ngộ khán giả trong nước ở sân khấu lớn như Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Lương Tùng Quang cảm thấy hồi hộp và háo hức. Anh cho biết sẽ cố gắng mang hết tình cảm của mình qua lời ca để gửi đến khán giả ở quê nhà. Lương Tùng Quang sẽ trình diễn những ca khúc được yêu thích của anh và lần đầu cùng Bằng Kiều, Nguyễn Hưng tạo nên một tiết mục tam ca. Nam ca sĩ tiết lộ đây sẽ là một bản mashup gồm 2 ca khúc nổi tiếng về hoa hồng để gửi tặng đến tất cả khán giả nữ nhân ngày 8/3.

Bên cạnh Lương Tùng Quang và Nguyễn Hưng, Bằng Kiều còn hội ngộ ba người tình âm nhạc quen thuộc là Minh Tuyết, Lệ Quyên và Lam Anh. "Người tình 4: Bằng Kiều - Vệt nắng dài'' do Bằng Kiều biên tập và nhạc sĩ Hoài Sa làm giám đốc âm nhạc.

Đêm nhạc này sẽ vẽ nên một chân dung Bằng Kiều đa sắc màu với nguồn cảm hứng dồi dào từ tình yêu, cuộc sống và đam mê với âm nhạc. Từ thuở Bằng Kiều còn là một chàng trai mới lớn chạy show khắp các tụ điểm ở thủ đô đến anh là ông bố bốn con dày dặn kinh nghiệm sống với vị trí không thể thay thế trong làng nhạc Việt. Dẫu ở tâm thế và vị trí nào, anh cũng sống hết mình với âm nhạc, không ngừng tạo nên những điều mới mẻ và không ngại tiếp cận với những chất liệu trẻ trung.

Bằng Kiều nói anh may mắn có rất nhiều bản hit nên thoải mái chọn bài, không sợ khán giả thấy nhàm chán mỗi lần làm liveshow. Không những thế, anh có kho ý tưởng dồi dào để tạo bất ngờ cho khán giả mỗi lần tái ngộ. Đó có thể là khả năng chơi một nhạc cụ mới, cover một bản hit đang làm mưa làm gió trên thị trường do ca sĩ trẻ thể hiện hay một khách mời đặc biệt. Và lần này cũng thế, anh cũng sẽ không làm những người yêu nhạc của Bằng Kiều thất vọng.