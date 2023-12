"Câu lạc bộ" hút FDI tỷ đô có 3 gương mặt mới

Quảng Ninh vẫn dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỷ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2022.



TPHCM xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,08 tỷ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư cả nước, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, với tổng vốn đầu tư đăng ký lần lượt là 2,8 tỷ USD, 2,7 tỷ USD và 2,6 tỷ USD.

Các địa phương còn lại có số FDI trên 1 tỷ USD là Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Dương.

So với cuối năm 2022, "câu lạc bộ" tỷ USD này có 3 gương mặt mới là Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Dương.

Nghệ An

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023. Đáng chú ý, năm 2023, tỉnh Nghệ An tiếp tục nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Dự kiến đến cuối năm 2023, thu hút FDI của Nghệ An đạt gần 1,47 tỷ USD.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ đầu năm đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút được 21 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký hơn 1,028 tỷ USD. Đây là con số thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các doanh nghiệp cũng như các ban ngành tại địa phương khi tạo ra nhiều yếu tố tốt nhất trong thu hút đầu tư.

Hải Dương

Năm 2023, thu hút đầu tư nước ngoài của Hải Dương đạt cao với tổng số vốn đăng ký trên 1,1 tỷ USD, cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây; trong đó, cấp mới cho 74 dự án, với số vốn đăng ký 990 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 32 lượt dự án với tổng số vốn tăng thêm là 140 triệu USD…

Tuy thu hút đầu tư chưa đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của tỉnh trong năm 2023 nhưng tạo động lực để các dự án đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp và dự án phát triển cơ sở hạ tầng, dự án đầu tư công của tỉnh đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đón dòng vốn đầu tư trong các năm tiếp theo.