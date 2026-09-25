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Cầu thủ được tin tưởng thay thế Quang Hải

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Hoàng Đức sẽ thay Quang Hải làm đội trưởng tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được HLV Kim Sang Sik lựa chọn giữ băng đội trưởng tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, sau khi Quang Hải rút lui vì chấn thương.

Ban cán sự của tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này cũng có sự thay đổi. Bên cạnh Hoàng Đức ở vị trí đội trưởng, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc được giao vai trò đội phó. Việc bầu lại ban cán sự diễn ra sau khi Quang Hải không thể tiếp tục góp mặt do chấn thương. Trước đó, tiền vệ này giữ băng thủ quân tuyển Việt Nam trong hành trình giành chức vô địch AFF Cup 2026.

Hoàng Đức và Xuân Son đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình hiện tại. Cả hai vừa cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship 2026 và tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup.

Với Hoàng Đức, việc được trao băng thủ quân cho thấy vai trò quan trọng của tiền vệ này trong đội hình tuyển Việt Nam. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng vị trí ở khu vực trung tuyến giúp anh trở thành một trong những cầu thủ có trách nhiệm dẫn dắt toàn đội tại giải lần này.

Xuân Son tiếp tục đảm nhiệm vị trí đội phó. Tiền đạo này là một trong những nhân tố đáng chú ý trên hàng công và được kỳ vọng đóng góp cho đội tuyển cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Điểm mới đáng chú ý nằm ở Nguyễn Đình Bắc. Đây là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 2004 được trao một vị trí trong ban cán sự đội tuyển quốc gia. Đình Bắc đang trải qua lần thứ hai được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong năm 2026. Việc trở thành đội phó cho thấy cầu thủ trẻ này tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo Thủy Linh

Phụ Nữ Mới

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