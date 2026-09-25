Khả Ngân không ngờ con người thật của Nhan Phúc Vinh

Mới đây, Nhan Phúc Vinh tham gia một giải chạy và để lại nhiều khoảnh khắc đáng chú ý bên bạn bè. Sau cuộc đua, loạt hình ảnh, video hậu trường của nam diễn viên được những người đồng hành chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong một đoạn clip, Nhan Phúc Vinh gây bất ngờ bởi nguồn năng lượng khá "ồn ào". Nam diễn viên liên tục trò chuyện với mọi người, nói chuyện với âm lượng lớn và thậm chí vẫn thao thao bất tuyệt trong lúc đang ăn uống. Những người xung quanh vì thế không nhịn được cười, hài hước nhận xét anh là một trong những người ồn ào nhất.

Nhan Phúc Vinh chí choé với bạn bè tại giải chạy

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự tham gia của Khả Ngân. Nữ diễn viên để lại bình luận: "Ôi anh nhà em, cái mỏ kia thường lúc bên anh sẽ như này ạ?".

Không dừng lại ở đó, Khả Ngân còn tiếp tục trêu Nhan Phúc vinh khi cho biết chính cô cũng bất ngờ trước "độ bung" của chồng yêu. Cô viết: "Em cũng đâu ngờ bung dữ vậy anh ơi".

Loạt bình luận qua lại cho thấy Khả Ngân khá thoải mái khi tương tác với Nhan Phúc Vinh trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cách cô gọi nam diễn viên là "anh nhà em" cũng lập tức lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Chỉ một cách gọi ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người thích thú, bởi đây cũng là lần hiếm hoi Khả Ngân công khai thể hiện sự thân mật với Nhan Phúc Vinh theo cách này.

Khả Ngân không ngờ khi không có mặt mình thì Nhan Phúc Vinh "bung lụa" cỡ này

Không chỉ Khả Ngân, những phản hồi của Nhan Phúc Vinh trước loạt bình luận về "vợ con" cũng khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Theo đó, trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh trong giải chạy vắng Khả Ngân. Dẫu vậy, nữ diễn viên cũng được réo tên theo cách không ngờ.

Cụ thể, bên dưới bài viết, bạn bè của Nhan Phúc Vinh liên tục để lại những bình luận trêu chọc. Một người viết: "Có vợ con vào cái làm gì cũng cẩn thận hơn đó anh". Đáng chú ý hơn, một người bạn còn nhắn nam diễn viên: "Về với vợ con thôi chàng trai".

Trước những bình luận trực tiếp đề cập đến chuyện vợ con, Nhan Phúc Vinh không lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên còn vui vẻ tương tác với bạn bè, khi thả lượt thích, khi đáp lại bằng những biểu tượng cảm xúc hài hước.

Khả Ngân vắng mặt trong giải chạy nhưng vẫn được nhắc tên liên tục

Đầu tháng 9, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân. Trong ảnh, nữ diễn viên khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út, còn anh viết ngắn gọn: "Cô ấy nói 'CÓ'". Đây cũng là lần đầu tiên cả hai công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm sau thời gian dài giữ kín.

Ngay trong đêm, Khả Ngân chia sẻ bức ảnh selfie với Nhan Phúc Vinh, đính kèm là dòng trạng thái dài nói về mối quan hệ này: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn.

Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý. Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân vốn là một cặp đôi khá kín tiếng

Ảnh: FBNV