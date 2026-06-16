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Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn

Sau hơn 2 năm triển khai, Dự án cầu Bãi Thẹn với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoàn thành, dù phần lớn hạng mục đã cơ bản thi công xong. Công trình từng gây tranh cãi bởi thiết kế cầu và đường dẫn uốn lượn khó hiểu, nay tiếp tục "lỡ hẹn" do vướng giải phóng mặt bằng.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 1.

Sau hai năm thi công, Dự án cầu Bãi Thẹn bắc qua sông Nhà Lê, nối phường Nam Hồng Lĩnh và xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) vẫn chưa thể hoàn thiện đưa vào sử dụng. Trước đó, khi bắt đầu triển khai xây dựng, dự án đã từng gây xôn xao trên mạng xã hội vì thiết kế uốn lượn khó hiểu.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 2.

Dự án cầu Bãi Thẹn được phê duyệt, triển khai xây dựng vào năm 2024, với tổng mức đầu tư hơn 19,6 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 13 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2,7 tỷ đồng và các chi phí khác. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Linh là đơn vị thi công.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 3.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Dự án cầu Bãi Thẹn từng gây chú ý khi cầu và đường dẫn phía xã Đức Thịnh không nằm trên cùng một trục thẳng, lan can cầu nằm gần giữa tim đường, làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông. Thời điểm đó, chủ đầu tư cho biết phương án thiết kế là giải pháp tối ưu trong điều kiện thực tế.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 4.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 5.

Theo ghi nhận, phần cầu đã cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên tuyến đường dẫn phía phường Nam Hồng Lĩnh theo thiết kế dài gần 80m, rộng 3,5m vẫn chưa được thi công xong. Do công trình chưa đủ điều kiện khai thác, cơ quan chức năng đã bố trí nhiều khối bê tông tại hai đầu cầu để ngăn người và phương tiện lưu thông.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 6.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 7.

Tại công trường, nhiều vật liệu xây dựng, sắt thép và thiết bị phục vụ thi công vẫn được tập kết ngổn ngang, có dấu hiệu bỏ không trong thời gian dài. Không máy móc, không nhân công làm việc.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 8.

Ở phía thôn Gia Thịnh (xã Đức Thịnh), khu vực lan can cầu nằm gần giữa tim đường đã được bố trí thùng giảm chấn, cọc tiêu và hàng rào phản quang nhằm cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 9.

Do tuyến đường đấu nối vào cầu Bãi Thẹn chưa được hoàn thiện, nhiều người dân xã Đức Thịnh vẫn phải dừng xe ở đầu cầu, đi bộ sang phía bên kia để mua bán, trao đổi hàng hóa và đi lại hằng ngày. Nhiều người dân cho biết, khi dự án được triển khai, ai cũng vui mừng bởi cây cầu sẽ giúp rút ngắn quãng đường ra đồng, thuận tiện hơn trong giao thương và sinh hoạt. Tuy nhiên, việc dự án kéo dài nhiều năm, chưa thể đưa vào sử dụng khiến người dân không khỏi tiếc nuối và mong mỏi công trình sớm hoàn thành.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 10.

Một hộ dân tại thôn Gia Thịnh, xã Đức Thịnh cho biết, gia đình có một phần diện tích nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cầu Bãi Thẹn. Tuy nhiên, do chưa đồng thuận với phương án bồi thường nên đến nay gia đình vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Theo người dân, sau hơn 2 năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện, trong khi nhiều vị trí tại khu vực đầu cầu, đường dẫn còn dang dở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân địa phương.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 11.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 12.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Đức Thịnh cho biết, hiện chủ đầu tư đang trình UBND tỉnh phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện Dự án cầu Bãi Thẹn. Đây là dự án địa phương được hưởng lợi nên kỳ vọng công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn- Ảnh 13.

Theo tìm hiểu của phóng viên liên quan đến dự án, tháng 1/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát toàn diện Dự án cầu Bãi Thẹn; làm rõ trách nhiệm đối với việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện và chậm tiến độ, đồng thời tham mưu phương án xử lý bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Ngày 16/6, trao đổi với Báo Tiền Phong, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cầu Bãi Thẹn, song không đề xuất tăng tổng mức đầu tư. Theo chủ đầu tư, hiện UBND xã Đức Thịnh và UBND phường Bắc Hồng Lĩnh đang triển khai kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn vướng mắc. Nếu công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong tháng 8/2026, nhà thầu sẽ hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.

Liên quan đến tiến độ thi công, đại diện Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Linh - đơn vị thi công dự án cho biết, công trình đã phải tạm dừng khoảng 6 tháng qua do còn vướng mặt bằng của một số hộ dân. Nhà thầu mong muốn địa phương sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để có thể huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành công trình.

Theo Hoài Nam

Tiền Phong

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