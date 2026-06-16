Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn

Ngày 16/6, trao đổi với Báo Tiền Phong, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cầu Bãi Thẹn, song không đề xuất tăng tổng mức đầu tư. Theo chủ đầu tư, hiện UBND xã Đức Thịnh và UBND phường Bắc Hồng Lĩnh đang triển khai kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn vướng mắc. Nếu công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong tháng 8/2026, nhà thầu sẽ hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.

Liên quan đến tiến độ thi công, đại diện Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Linh - đơn vị thi công dự án cho biết, công trình đã phải tạm dừng khoảng 6 tháng qua do còn vướng mặt bằng của một số hộ dân. Nhà thầu mong muốn địa phương sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để có thể huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành công trình.