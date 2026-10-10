Cây chanh vàng của Văn Quyết

Không phải những chiếc cúp vô địch hay khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ, một góc cuộc sống với rổ chanh vàng trĩu quả cũng đủ khiến hình ảnh của tiền đạo CLB Hà Nội - Nguyễn Văn Quyết trở nên thật bình dị và đầy thú vị.

Rời xa không khí căng thẳng của những trận cầu đỉnh cao và ánh đèn sân vận động, tiền đạo Văn Quyết lại trở về với không gian riêng yên bình nơi góc sân thượng, thích thú với một rổ chanh vàng căng mọng, tươi ngon do chính tay mình chăm sóc. Một ngày của ngôi sao bóng đá hàng đầu V.League không chỉ xoay quanh những bài tập thể lực hay chiến thuật khốc liệt, mà còn có những khoảnh khắc rất đỗi đời thường như tỉa cành, tưới cây, chờ ngày hái quả.

Cuộc sống đời thường giản dị của Văn Quyết

Văn Quyết khoe thành quả sau ngày chăm sóc cây

Có lẽ chính những chi tiết giản dị như vậy lại khiến cuộc sống của các cầu thủ nổi tiếng trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Bởi phía sau những danh hiệu lừng lẫy, sự nghiệp quần đùi áo số danh giá hay những phút giây nảy lửa trên sân cỏ, họ vẫn tìm thấy niềm vui ngọt ngào từ những điều nhỏ bé, bình yên ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Văn Quyết còn có đam mê câu cá

Nếu như trên sân cỏ, Văn Quyết là một "sát thủ" lạnh lùng khiến mọi hàng phòng ngự phải dè chừng thì ngoài đời, anh còn tìm kiế sự cân bằng qua một sở thích câu cá.

Giới cầu thủ thường gọi vui Văn Quyết là một "tay sát cá" thượng hạng. Mỗi khi không phải thi đấu, Văn Quyết lại chọn xách cần đến các hồ câu ở ngoại thành Hà Nội để thả mình vào thiên nhiên. Kỷ niệm độc đáo nhất từng được báo chí thể thao đăng tải là trong chuyến thi đấu AFC Cup tại thiên đường du lịch Maldives, mặc cho các đồng đội tranh thủ đi dạo phố hay tắm biển, Văn Quyết lại nhanh chân đi thuê cần câu rồi ra bãi biển ngồi "săn cá" suốt nhiều giờ.

Văn Quyết thích đi câu cá

Văn Quyết cứ có thời gian rảnh là mang cần đi câu

Với Văn Quyết, việc ngồi hàng giờ bên hồ nước quan sát phao câu không chỉ là sự thư giãn mà còn là cách giúp anh rèn luyện tính kiên nhẫn, giữ đôi chân trên mặt đất và xả hết áp lực từ những trận đấu đỉnh cao. Chính sự kết hợp giữa tài năng sân cỏ, điểm tựa gia đình vững chắc và thú vui điền viên tao nhã đã tạo nên một Nguyễn Văn Quyết bản lĩnh, điềm tĩnh và duy trì phong độ đỉnh cao suốt nhiều năm qua.

Cuộc sống hôn nhân bên ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn

Tháng 5/2015, Văn Quyết chính thức về chung một nhà với Nguyễn Huyền Mi – cô tiểu thư sinh năm 1990 sở hữu nhan sắc mặn mà và hiện là một doanh nhân thành đạt. Cuộc hôn nhân này càng thêm đặc biệt khi Huyền Mi là con gái cả của ông Nguyễn Giang Đông – cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn FC, một nhân vật có tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn trong giới bóng đá Việt. Văn Quyết luôn giữ lối sống khiêm tốn, hết mực yêu thương vợ con. Sự ra đời của bé Sóc, bé Cốm càng giúp tổ ấm của đội trưởng Hà Nội FC thêm trọn vẹn và viên mãn.

Văn Quyết có tổ ấm hạnh phúc bên Huyền Mi

Sinh năm 1991 tại Hà Nội, Văn Quyết sớm khẳng định tài năng và trở thành thủ lĩnh không thể thay thế của Hà Nội FC. Anh hiện tại đang là chân sút nội ghi nhiều bàn nhất lịch sử V.League. Không sở hữu thể hình vượt trội hay tốc độ xé gió, Văn Quyết chinh phục đỉnh cao bằng tư duy chơi bóng quái đản, khả năng đọc trận đấu nhạy bén và bản lĩnh định đoạt trong những thời điểm then chốt. Cùng CLB Hà Nội, anh gặt hái trọn vẹn mọi danh hiệu cao quý nhất từ V.League, Cúp Quốc gia đến Siêu cúp, đồng thời là nhân tố chủ chốt trong chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển quốc gia.

Ảnh: FBNV