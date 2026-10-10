Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cây chanh vàng của Văn Quyết

| | Sống

Không phải những sở thích hào nhoáng, cầu thủ Nguyễn Văn Quyết đam mê câu cá, chăm sóc cây sau thời gian đá bóng.

Không phải những chiếc cúp vô địch hay khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ, một góc cuộc sống với rổ chanh vàng trĩu quả cũng đủ khiến hình ảnh của tiền đạo CLB Hà Nội - Nguyễn Văn Quyết trở nên thật bình dị và đầy thú vị.

Rời xa không khí căng thẳng của những trận cầu đỉnh cao và ánh đèn sân vận động, tiền đạo Văn Quyết lại trở về với không gian riêng yên bình nơi góc sân thượng, thích thú với một rổ chanh vàng căng mọng, tươi ngon do chính tay mình chăm sóc. Một ngày của ngôi sao bóng đá hàng đầu V.League không chỉ xoay quanh những bài tập thể lực hay chiến thuật khốc liệt, mà còn có những khoảnh khắc rất đỗi đời thường như tỉa cành, tưới cây, chờ ngày hái quả.

Cuộc sống đời thường giản dị của Văn Quyết

Văn Quyết khoe thành quả sau ngày chăm sóc cây

Có lẽ chính những chi tiết giản dị như vậy lại khiến cuộc sống của các cầu thủ nổi tiếng trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Bởi phía sau những danh hiệu lừng lẫy, sự nghiệp quần đùi áo số danh giá hay những phút giây nảy lửa trên sân cỏ, họ vẫn tìm thấy niềm vui ngọt ngào từ những điều nhỏ bé, bình yên ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Văn Quyết còn có đam mê câu cá

Nếu như trên sân cỏ, Văn Quyết là một "sát thủ" lạnh lùng khiến mọi hàng phòng ngự phải dè chừng thì ngoài đời, anh còn tìm kiế sự cân bằng qua một sở thích câu cá.

Giới cầu thủ thường gọi vui Văn Quyết là một "tay sát cá" thượng hạng. Mỗi khi không phải thi đấu, Văn Quyết lại chọn xách cần đến các hồ câu ở ngoại thành Hà Nội để thả mình vào thiên nhiên. Kỷ niệm độc đáo nhất từng được báo chí thể thao đăng tải là trong chuyến thi đấu AFC Cup tại thiên đường du lịch Maldives, mặc cho các đồng đội tranh thủ đi dạo phố hay tắm biển, Văn Quyết lại nhanh chân đi thuê cần câu rồi ra bãi biển ngồi "săn cá" suốt nhiều giờ.

Văn Quyết thích đi câu cá

Văn Quyết cứ có thời gian rảnh là mang cần đi câu

Với Văn Quyết, việc ngồi hàng giờ bên hồ nước quan sát phao câu không chỉ là sự thư giãn mà còn là cách giúp anh rèn luyện tính kiên nhẫn, giữ đôi chân trên mặt đất và xả hết áp lực từ những trận đấu đỉnh cao. Chính sự kết hợp giữa tài năng sân cỏ, điểm tựa gia đình vững chắc và thú vui điền viên tao nhã đã tạo nên một Nguyễn Văn Quyết bản lĩnh, điềm tĩnh và duy trì phong độ đỉnh cao suốt nhiều năm qua.

Cuộc sống hôn nhân bên ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn

Tháng 5/2015, Văn Quyết chính thức về chung một nhà với Nguyễn Huyền Mi – cô tiểu thư sinh năm 1990 sở hữu nhan sắc mặn mà và hiện là một doanh nhân thành đạt. Cuộc hôn nhân này càng thêm đặc biệt khi Huyền Mi là con gái cả của ông Nguyễn Giang Đông – cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn FC, một nhân vật có tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn trong giới bóng đá Việt. Văn Quyết luôn giữ lối sống khiêm tốn, hết mực yêu thương vợ con. Sự ra đời của bé Sóc, bé Cốm càng giúp tổ ấm của đội trưởng Hà Nội FC thêm trọn vẹn và viên mãn.

Văn Quyết có tổ ấm hạnh phúc bên Huyền Mi

Sinh năm 1991 tại Hà Nội, Văn Quyết sớm khẳng định tài năng và trở thành thủ lĩnh không thể thay thế của Hà Nội FC. Anh hiện tại đang là chân sút nội ghi nhiều bàn nhất lịch sử V.League. Không sở hữu thể hình vượt trội hay tốc độ xé gió, Văn Quyết chinh phục đỉnh cao bằng tư duy chơi bóng quái đản, khả năng đọc trận đấu nhạy bén và bản lĩnh định đoạt trong những thời điểm then chốt. Cùng CLB Hà Nội, anh gặt hái trọn vẹn mọi danh hiệu cao quý nhất từ V.League, Cúp Quốc gia đến Siêu cúp, đồng thời là nhân tố chủ chốt trong chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển quốc gia.

Ảnh: FBNV

Ái nữ làng bóng đá khiến Văn Quyết yêu từ cái nhìn đầu tiên: Rất tâm lý khi cưới chồng cầu thủ, ngày càng khí chất và là tay chơi "đồ hiệu" đáng gờm

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui từ Mỹ

Một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui từ Mỹ Nổi bật

Đổi tên sau 18 năm, trường đại học được Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư liên tục có sự chuyển biến về nhân sự

Đổi tên sau 18 năm, trường đại học được Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư liên tục có sự chuyển biến về nhân sự Nổi bật

Nếu trả lời đúng cả 15 câu hỏi Ai Là Triệu Phú, người chơi sẽ nhận tối đa bao nhiêu tiền?

Nếu trả lời đúng cả 15 câu hỏi Ai Là Triệu Phú, người chơi sẽ nhận tối đa bao nhiêu tiền?

11:27 , 10/10/2026
15 thực phẩm giàu omega-3 hơn quả óc chó: Không chỉ có cá hồi, nhiều món quen thuộc cũng là nguồn bổ sung tuyệt vời

15 thực phẩm giàu omega-3 hơn quả óc chó: Không chỉ có cá hồi, nhiều món quen thuộc cũng là nguồn bổ sung tuyệt vời

11:10 , 10/10/2026
Công an phối hợp ngân hàng VietinBank rà soát giao dịch 15.000.000 đồng của Nguyễn Văn Tráng SN 1972

Công an phối hợp ngân hàng VietinBank rà soát giao dịch 15.000.000 đồng của Nguyễn Văn Tráng SN 1972

11:07 , 10/10/2026
Phát hiện một “tàu vũ trụ” ngay giữa lòng thành phố, vỏ ngoài được tạo từ gần 96.000 tấm thép: Dùng robot lắp đặt, độ chính xác đến từng milimet

Phát hiện một “tàu vũ trụ” ngay giữa lòng thành phố, vỏ ngoài được tạo từ gần 96.000 tấm thép: Dùng robot lắp đặt, độ chính xác đến từng milimet

11:03 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên