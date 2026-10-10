Nếu trả lời đúng cả 15 câu hỏi Ai Là Triệu Phú, người chơi sẽ nhận tối đa bao nhiêu tiền?

Từ lâu, Ai Là Triệu Phú đã trở thành một trong những gameshow kiến thức quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Người chơi lần lượt trả lời 15 câu hỏi với độ khó tăng dần, sử dụng các quyền trợ giúp khi cần thiết và cân nhắc giữa việc tiếp tục chinh phục câu hỏi tiếp theo hay dừng lại để bảo toàn số tiền đã giành được.

Đáng chú ý, kể từ số phát sóng ngày 31/3/2026, chương trình chính thức nâng mức thưởng cao nhất lên 500 triệu đồng cho người trả lời đúng câu hỏi số 15. Đây là mức thưởng kỷ lục mới của gameshow, gấp đôi con số 250 triệu đồng trước đó. Mốc tiền thưởng ở những câu hỏi còn lại cũng được điều chỉnh, trong đó câu hỏi đầu tiên tăng từ 200.000 đồng lên 1 triệu đồng. Như vậy, nếu trả lời đúng cả 15 câu hỏi Ai Là Triệu Phú, người chơi nhận tối đa 500 triệu đồng.

Chạm tới câu hỏi cuối cùng đã khó, giành 500 triệu đồng còn khó hơn

Để nhận được giải thưởng cao nhất, người chơi phải trả lời đúng liên tiếp cả 15 câu hỏi. Dù chỉ có một câu trả lời sai ở thời điểm quyết định, họ có thể mất phần lớn số tiền đã tích lũy, tùy theo các mốc an toàn của chương trình. Vì vậy, việc quyết định dừng lại hay tiếp tục không chỉ phụ thuộc vào kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng đánh giá mức độ chắc chắn của bản thân.

Kể từ số phát sóng ngày 31/3/2026, chương trình chính thức nâng mức thưởng cao nhất lên 500 triệu đồng cho người trả lời đúng câu hỏi số 15

Trong lịch sử phát sóng tại Việt Nam, câu hỏi số 15 rất hiếm khi xuất hiện. Cụ thể, ba người chơi từng đi đến câu hỏi cuối cùng là Nguyễn Lê Anh vào năm 2008, Trần Đặng Đăng Khoa vào năm 2021 và Nguyễn Trường Giang vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, chưa ai trả lời đúng câu hỏi này để giành giải thưởng cao nhất.

Trường hợp gần đây nhất là Nguyễn Trường Giang, 33 tuổi, đến từ Hà Nội. Trong chương trình phát sóng ngày 24/3/2026, anh lần lượt vượt qua 14 câu hỏi và chắc chắn nhận được 150 triệu đồng. Đáng chú ý, từ câu hỏi số 11, người chơi đã sử dụng hết các quyền trợ giúp nhưng vẫn tiếp tục bằng kiến thức và khả năng suy luận của mình.

Người chơi Nguyễn Trường Giang (33 tuổi) đến từ Hà Nội

Ở câu hỏi thứ 15, liên quan đến một văn kiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Giang quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền thưởng. Sau đó, anh thử đưa ra đáp án nhưng không chính xác. Nếu lựa chọn trả lời chính thức và trả lời sai, anh có nguy cơ mất phần lớn số tiền đã giành được.

Trước đó, năm 2008, kỹ sư xây dựng Nguyễn Lê Anh từng trả lời đúng 14 câu hỏi và quyết định dừng lại, nhận 80 triệu đồng theo thang thưởng khi ấy. Đến năm 2021, Trần Đặng Đăng Khoa cũng tiến tới câu 15 nhưng trả lời sai, cuối cùng nhận 22 triệu đồng theo mốc an toàn của phiên bản chương trình thời điểm đó.

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