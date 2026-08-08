Cây xương rồng mẹ trồng 19 năm bất ngờ “nằm dài” khắp chậu, đến khi nở hoa ai cũng trầm trồ.

Khi nhắc đến xương rồng, phần lớn mọi người thường hình dung ra một cây nhỏ hình tròn, phủ đầy gai, được trồng trong chiếc chậu vừa lòng bàn tay. Một số giống có thể lớn hơn và cho hoa, nhưng nhìn chung vẫn khá gọn gàng, dễ đặt trên bàn làm việc hoặc bậu cửa sổ.

Thế nhưng, những hình ảnh về vườn xương rồng của một người mẹ tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến nhiều người phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Theo người con chia sẻ, mẹ của cô đã chăm sóc những cây xương rồng này suốt 19 năm. Qua thời gian, các cây không chỉ phát triển với kích thước lớn mà còn tạo ra những hình dáng rất khác thường: Cây vươn thẳng, cây bò ngang, cây cong xuống sát mặt đất, thậm chí có cây trông như đang "nằm nghỉ" trong chậu.

Những chậu xương rồng có hình dáng ngoài sức tưởng tượng

Ấn tượng nhất là một cây xương rồng thân dài, mọc vươn khỏi chậu rồi dần nghiêng sang một bên. Phần thân cây lớn và nặng đến mức chủ nhân phải dùng đá kê bên dưới để tránh cây bị gãy.

Ở một chậu khác, thân chính mọc hướng lên trên nhưng nhiều nhánh nhỏ phía dưới lại phát triển theo chiều ngang, bao quanh miệng chậu và tạo thành những khoảng trống kỳ lạ.

Đặc biệt, có cây gần như nằm hẳn trên mặt đất. Thân cây không còn giữ được dáng thẳng nhưng phần ngọn vẫn phát triển khỏe mạnh, phủ đầy nụ và hoa. Những bông hoa màu hồng dịu mọc dày quanh thân xanh, tạo nên sự đối lập đẹp mắt giữa lớp gai cứng cáp và những cánh hoa mềm mại.

Một số cây có kích thước nhỏ hơn cũng bắt đầu nghiêng xuống. Chủ nhân từng thử dùng dây để giữ thân cây, nhưng hình dáng có phần "bất trị" của chúng vẫn khiến nhiều người bật cười.

Sau khi những bức ảnh được chia sẻ, khu vườn xương rồng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Có người nhận xét cây đầu tiên nhìn giống một con trăn lớn đang cuộn mình. Người khác lại cho rằng không cần cố ép cây đứng thẳng, bởi chính dáng nằm ngang mới tạo nên nét độc đáo hiếm có.

"Cứ để cây phát triển tự nhiên. Dù nằm xuống, nó vẫn rất nổi bật", một người bình luận.

Nhiều người cũng dành lời khen cho khả năng chăm cây của người mẹ. Việc giữ cho xương rồng sống khỏe gần 20 năm, liên tục sinh nhánh và ra hoa không chỉ cần sự kiên nhẫn mà còn đòi hỏi người trồng phải hiểu đặc tính của từng cây.

Xương rồng không chỉ có hình cầu nhỏ

Trong tự nhiên và trong các bộ sưu tập cây cảnh, xương rồng có hình dáng phong phú hơn nhiều so với tưởng tượng.

Bên cạnh các giống hình cầu tròn trịa, còn có xương rồng hình trụ, xương rồng phân nhánh, xương rồng bò lan và những giống thân dài có thể phát triển cao đến vài mét.

Xương rồng hình cầu thường tạo cảm giác nhỏ nhắn, đáng yêu. Trong khi đó, các giống hình trụ đứng trong chậu giống như những cột xanh, với các đường gờ chạy dọc thân và những cụm gai nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng.

Một số giống phát triển nhiều nhánh vươn ra xung quanh, tạo thành cấu trúc nhiều tầng giống như một tác phẩm điêu khắc tự nhiên. Có giống chỉ lớn bằng quả bóng bàn, nhưng cũng có những cây đường kính hàng chục centimet, cần chậu lớn hoặc phải trồng trực tiếp ngoài sân.

Điểm hấp dẫn nhất của xương rồng vẫn là hoa. Tùy giống, hoa có thể mang màu trắng, vàng, đỏ, cam hoặc hồng. Có loại hoa nhỏ mọc thành vòng quanh đỉnh cây, có loại lại nở thành bông lớn với cánh dài, mềm mại.

Thời gian nở của hoa xương rồng thường không kéo dài. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến nhiều người trồng cây chờ đợi. Một thân cây tưởng như khô cứng, gai góc bỗng xuất hiện những bông hoa rực rỡ, tạo nên sức sống đặc biệt.

Vì sao xương rồng thân dài dễ bị đổ?

Những cây xương rồng có thân cao hoặc phát triển nhanh rất dễ nghiêng, cong hoặc nằm ngang. Nguyên nhân phổ biến nhất là thiếu ánh sáng.

Khi không nhận đủ nắng, cây thường có xu hướng vươn dài để tìm nguồn sáng. Phần thân mới phát triển nhanh nhưng yếu, nhỏ và khó chịu được trọng lượng của chính cây. Hiện tượng này thường được gọi là cây bị vống.

Ngoài ra, chậu quá nhỏ, bộ rễ yếu hoặc đất giữ nước lâu cũng khiến cây không có nền tảng đủ chắc chắn. Khi thân cây ngày càng cao và nặng, cây sẽ dần nghiêng sang một bên.

Tuy nhiên, không phải cây xương rồng nằm ngang nào cũng đang gặp vấn đề. Một số giống có tập tính bò hoặc phát triển rủ tự nhiên. Vì vậy, trước khi dựng cây bằng cọc, người trồng nên tìm hiểu đặc tính của giống cây mình đang sở hữu.

4 lưu ý giúp xương rồng phát triển khỏe và ra hoa

1. Đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng

Xương rồng cần ánh sáng mạnh để giữ thân chắc khỏe. Tùy giống và điều kiện thời tiết, cây nên nhận khoảng 4-6 giờ nắng mỗi ngày.

Nếu đang trồng trong nhà, nên đặt cây gần cửa sổ hướng sáng hoặc ban công thông thoáng. Khi chuyển cây từ nơi thiếu sáng ra ngoài trời, cần cho cây làm quen dần, tránh đưa ra nắng gắt ngay lập tức vì thân cây có thể bị cháy.

Ngoài ra, nên xoay chậu định kỳ để các phía của cây nhận ánh sáng tương đối đồng đều, hạn chế tình trạng cây nghiêng về một hướng.

2. Không tưới nước theo lịch cố định

Xương rồng có khả năng tích trữ nước trong thân nên không cần tưới thường xuyên. Người trồng chỉ nên tưới khi đất trong chậu đã khô khá sâu.

Mỗi lần tưới, có thể tưới đẫm để nước thoát hoàn toàn qua đáy chậu, sau đó chờ đất khô mới tưới tiếp. Không nên mỗi ngày đổ một ít nước vào chậu vì cách này khiến phần đất phía dưới luôn ẩm, làm tăng nguy cơ thối rễ.

Vào mùa lạnh hoặc thời điểm cây sinh trưởng chậm, lượng nước cần giảm thêm.

3. Sử dụng đất và chậu thoát nước tốt

Đất trồng xương rồng cần tơi xốp, thoáng khí và không giữ nước quá lâu. Có thể phối trộn đất với các vật liệu tạo độ thoáng như đá perlite, đá pumice, sỏi nhẹ hoặc cát hạt lớn.

Chậu bắt buộc phải có lỗ thoát nước. Với những cây thân cao, nên chọn chậu có đáy tương đối rộng và nặng để tạo thế cân bằng, tránh cây bị đổ khi có gió.

Khi rễ đã chiếm gần hết chậu hoặc cây mất cân đối rõ rệt, người trồng có thể thay sang chậu lớn hơn. Thời điểm phù hợp thường là lúc thời tiết ấm áp, cây bắt đầu bước vào giai đoạn sinh trưởng.

4. Dùng cọc đỡ đúng cách

Đối với cây thân cột cao, có dấu hiệu nghiêng nhưng phần thân vẫn khỏe, có thể sử dụng cọc đỡ.

Cọc nên được cắm sâu xuống đất và đặt sát thân cây. Dùng dây mềm hoặc vải bản nhỏ để cố định cây, tránh sử dụng dây kim loại hoặc buộc quá chặt vì có thể làm tổn thương lớp vỏ.

Khi cây tiếp tục lớn lên, cần kiểm tra dây buộc thường xuyên và nới lỏng nếu thấy dây hằn vào thân.

Tuy nhiên, không nên cố nắn một thân cây đã cong cứng trở lại vị trí thẳng đứng trong thời gian ngắn. Việc tác động quá mạnh có thể khiến thân cây nứt hoặc gãy. Trong nhiều trường hợp, giữ nguyên dáng cong tự nhiên và hỗ trợ phần thân bên dưới lại là lựa chọn an toàn hơn.

Sau 19 năm, những chậu xương rồng của người mẹ không còn mang hình dáng tiêu chuẩn thường thấy. Cây đứng, cây nằm, cây cong và cây bò ngang, nhưng tất cả vẫn phát triển mạnh, ra hoa đều đặn.

Có lẽ chính sự khác biệt ấy đã tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của khu vườn. Một chậu cây lâu năm không nhất thiết phải hoàn hảo, ngay ngắn như khi mới mua. Những vết cong, nhánh nghiêng hay thân cây kỳ lạ đôi khi lại là dấu ấn rõ ràng nhất của thời gian và công sức mà người trồng đã dành cho nó.