Trồng sen đá, xương rồng là tụ tài hay phá tài? Câu trả lời không chỉ nằm ở cái chậu cây

Những năm gần đây, nhà nào cũng có ít nhất một hai chậu sen đá, xương rồng, cây mập mạp dễ thương để trên bàn làm việc hay bậu cửa sổ. Có người bảo trồng nhiều là “tụ tài”, lá tròn đầy tượng trưng tiền bạc, nhìn vào đã thấy no đủ. Nhưng cũng không ít lời truyền tai nhau: “Cẩn thận, nhiều đại là phá tài, tiền vào rồi cũng trôi hết”. Vậy trồng cây mọng nước (sen đá, xương rồng, vàng bạc, tiền xu…) là tốt hay xấu dưới góc nhìn phong thủy? Câu chuyện không đơn giản chỉ là đặt một chậu cây lên bàn, mà nằm ở cách ta hiểu về năng lượng của cây, vị trí đặt và thái độ của mình với không gian sống.

Cây mọng nước, sen đá dưới góc phong thủy: “Mập mạp” là hình ảnh tích lũy

Trong phong thủy, nhiều cây được gắn với ngũ hành và ý nghĩa riêng. Cây tán cao, lá vươn lên như phát tài, thiết mộc lan… thường được xem là hành Mộc, tượng trưng cho sức sống, cơ hội, sự phát triển. Cây nhiều hoa, màu rực rỡ hay thơm đậm lại mang tính Hỏa, gắn với danh tiếng, sự nổi bật.

Còn nhóm cây mọng nước như sen đá, tiền chuỗi, vàng bạc, cỏ vàng… lá tròn, dày, mọng, thân thấp, bám chắc vào đất, thường được xem là nghiêng về hành Thổ. Thổ tượng trưng cho sự ổn định, tích lũy, “giữ của”.

Các sách phong thủy xưa cũng từng ví cây đại là “tinh hoa của đất”, cho rằng những chiếc lá đầy, tròn, mát như đang gom giữ năng lượng từ đất, giống như gia chủ biết dành dụm, không để tiền bạc trôi tuột qua tay.

Nhìn kỹ, nhiều loài đại có hình dáng rất “giàu có”:

Cây chuỗi ngọc: Lá mọc thành từng đốt, xếp lên nhau như chuỗi đồng xu xưa, lại mọc hướng lên trên. Người xưa liên tưởng tới hình ảnh “tiền nối tiếp tiền”, tiền của cứ thế tăng dần.

Cây vàng bạc, nguyên bảo: Dáng lá tròn đầy, xếp khít, nhìn như những thỏi vàng nhỏ đặt trong chậu, gợi cảm giác “giữ được tiền, ôm được lộc”.

Cây cỏ vàng phủ mặt chậu (các loại cỏ mọc thấp, màu xanh ngả vàng, phủ đầy bề mặt): thường được ví von là “vàng rải khắp mặt đất”, tượng trưng cho mong ước của gia chủ về cuộc sống sung túc, không lo thiếu.

Không phải ngẫu nhiên người ta thích cây càng tròn, càng mập, càng dày lá. Hình tròn gợi sự đầy đủ, trọn vẹn. Nhìn một chậu cây xanh tốt, lá mập, bất giác ta cũng thấy yên tâm hơn về chuyện cơm áo gạo tiền.

Vậy vì sao lại có câu “trồng nhiều đại là phá tài”?

Câu nói này không hẳn vô cớ, nhưng nguyên nhân chính thường không nằm ở bản thân cây, mà ở cách ta đặt và chăm cây.

Phong thủy cổ nhấn mạnh: “Khí thông thì thuận, khí bế thì suy”. Cây vốn là vật sống, nếu được đặt ở nơi sạch sẽ, thoáng khí, đủ sáng, nó sẽ phát triển khỏe mạnh, mang lại cảm giác tươi vui. Ngược lại, nếu bị nhét ở chỗ ẩm thấp, hôi hám, cây rất dễ úng, thối, chết dần. Hình ảnh đó vô tình gợi cảm giác tài khí “thối rữa”, hao hụt.

Một số vị trí thường bị coi là “phá tài” nếu đặt đại:

- Gần nhà vệ sinh, thùng rác: Đây là nơi ẩm, nặng mùi, khí xấu tích tụ. Đại vốn ưa thoáng, khô, gặp môi trường này rất dễ bệnh, thối, chết. Cây hỏng, lá rũ, gốc đen… nhìn vào đã thấy tụt mood, dễ liên tưởng đến tiền của đội nón ra đi.

- Đối diện gương ở cửa ra vào: Nếu đặt chậu đại ở vị trí được gương chiếu thẳng, nhiều trường phái phong thủy cho rằng gương sẽ “cắt” hoặc làm tán tài khí, khó tụ. Thêm vào đó, hình ảnh phản chiếu chồng chéo cũng tạo cảm giác rối loạn.

- Trong góc tối, ẩm, không thông gió: Nơi ánh sáng không tới, không khí ngột ngạt, cây dần yếu, lá vàng, rụng, đất mốc… Không cần hiểu phong thủy cũng thấy không khí trong nhà nặng nề, thiếu sức sống.

Khi cây không được chăm đúng, nhìn đâu cũng thấy lá héo, gốc thối, chậu bẩn… bản thân người ở cũng khó mà vui vẻ, tích cực. Đó mới là nguyên nhân “phá tài” lớn nhất: tâm thế lúc nào cũng mệt mỏi, chán nản, nhìn cái gì cũng thấy không ổn.

Muốn đại tụ tài, không phá tài: Hãy trồng và đặt cây cho tử tế

Nếu yêu thích đại, sen đá, xương rồng, bạn không cần quá lo lắng. Thay vì sợ, hãy coi đó là dịp để dọn lại góc sống, chăm cho cây và cho chính mình tốt hơn. Một vài gợi ý đơn giản:

1. Chọn cây tròn, ít gai cho khu vực hay sinh hoạt: Ở bàn làm việc, phòng khách, đầu giường…, nên ưu tiên các loại đại lá tròn, không có gai sắc, nhìn vào thấy “mềm”, như sen đá, haworthia, tiền chuỗi, vàng bạc. Những cây có gai nhọn nên đặt cách xa vị trí ngồi lâu, không để mũi gai chĩa thẳng vào ghế, giường, cửa chính.

2. Đặt cây nơi thoáng, sáng – đừng “bỏ quên” ở góc tối: Xương rồng không cần nắng gắt nhưng vẫn cần ánh sáng và không khí. Đặt ở bậu cửa, bàn gần cửa sổ, kệ thoáng, có gió nhẹ… là hợp lý. Tránh nhét cây ở góc tối, gần nhà vệ sinh, cạnh chỗ ẩm mốc. Một chậu cây khỏe, lá căng, màu tươi chính là “báo hiệu” năng lượng tốt.

3. Tưới nước “vừa đủ”, nhớ nguyên tắc khô còn hơn ướt: Cây mọng nước rất sợ úng. Nếu bạn thương cây mà ngày nào cũng tưới đẫm, nước đọng lại làm gốc thối, lá rụng dần. Về phong thủy, cây như vậy không còn là vật tụ tài, mà là hình ảnh của sự hao tổn. Chỉ cần chạm tay thấy đất hơi khô hãy tưới, tưới ít, để thoát nước tốt.

4. Gợi ý vài vị trí “tụ tài” dễ áp dụng

- Góc chéo với cửa chính (vào nhà, nhìn chéo sang bên) thường được coi là “góc tài lộc”. Có thể đặt một chậu tiền chuỗi, vàng bạc hoặc loại đại phủ mặt chậu như lớp “vàng” nhỏ.

- Góc bên trái bàn làm việc (từ vị trí ngồi nhìn ra): Nhiều người tin đây là nơi tốt cho việc học hành, giấy tờ, sáng tạo. Một chậu sen đá nhỏ, trong trẻo đặt ở đây vừa đẹp mắt, vừa gợi cảm giác tập trung, bình tĩnh.

Cùng một chậu cây mọng nước, có nhà đặt ở chỗ đẹp, chăm tưới vừa đủ, lau lá sạch, cây khỏe, ai nhìn vào cũng thấy thích. Cũng chậu cây đó, có nhà để bừa bên cạnh thùng rác, để quên đến khi lá khô quắt, gốc mốc… bảo sao lại không “phá tài”, ít nhất là phá mất sự dễ chịu của chính mình.

Phong thủy không phải phép màu giúp chúng ta giàu lên sau một đêm, nhưng là gợi ý về cách sắp xếp không gian để mỗi ngày bước vào nhà, ta thấy nhẹ người hơn, vui mắt hơn, có thêm năng lượng để làm việc và kiếm tiền thật.

Nếu hỏi: “Trồng cây mọng nước là tụ tài hay phá tài?”, có lẽ câu trả lời đơn giản nhất là: Cây khỏe, nhà sạch, lòng bạn nhẹ, đó chính là tụ tài.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)