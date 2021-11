CĐV vào sân Mỹ Đình được hỗ trợ xét nghiệm COVID-19

Hai trận đấu này theo kế hoạch sẽ diễn ra ngày 11 và 16/11 tới. Đội tuyển Nhật Bản theo công bố mới đây sẽ mang lực lượng gồm 27 cầu thủ tới Hà Nội. Do một số trường hợp đang thi đấu tại các giải đấu khác nhau gồm cả châu Âu, họ sẽ chia thành nhiều nhóm tới Việt Nam từ ngày 6-8/11.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết BTC trận đấu đã lên kế hoạch để đón tiếp đội bạn một cách chu đáo nhất. Thầy trò HLV Moriyasu Hajime sẽ được bố trí ở tại khách sạn Grand Plaza. “Theo danh sách do Nhật Bản đăng ký, họ có thể sang Việt Nam tối đa 104 thành viên nhưng con số chính thức cuối cùng có thể chỉ trên dưới 60 người. Hiện chúng tôi đã có phương án chuẩn bị cho đội khách, bao gồm cả các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định “bong bóng” của AFC”-TTK Lê Hoài Anh cho biết.

Ông Lê Hoài Anh cho hay BTC sẽ lo xe di chuyển, bố trí sân tập cho đội khách. Về khâu dinh dưỡng, đội tuyển Nhật Bản sẽ tự đặt theo nhu cầu. Dự kiến đội bóng của ông Moriyasu sẽ tập luyện tại sân Hàng Đẫy và chỉ có 1 buổi làm quen sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Khoảng 3 tiếng trước giờ bóng lăn, sân vận động Mỹ Đình sẽ bắt đầu mở cửa đón CĐV. BTC khuyến cáo các CĐV nên đến sân sớm, làm thủ tục và ổn định chỗ ngồi.

Về công tác chuẩn bị cho trận đấu, TTK Lê Hoài Anh cho hay BTC mới đây đã tiếp tục đánh giá lại chất lượng sân Mỹ Đình, các phòng chức năng phục vụ tổ chức trận đấu... Về cơ bản so với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia ngày 7/9, sân Mỹ Đình đã được cải tạo tốt hơn. Dù không nêu chi tiết con số do vấn đề an ninh, TTK Lê Hoài Anh cho biết thành phố Hà Nội sẽ phối hợp sử dụng lực lượng an ninh lớn đảm bảo cho trận đấu diễn ra an toàn.

Hỗ trợ CĐV vào sân

Liên quan 2 trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia, UBND thành phố Hà Nội cho phép mỗi trận được đón tối đa 12.000 người. Giá vé xem 2 trận đấu này gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng. Điều kiện để CĐV vào sân là phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có xét nghiệm âm tính với virus SAR-CoV-2 tối đa 72 tiếng trước giờ bóng lăn.

Do chi phí xét nghiệm khá đắt, VFF đã quyết định hỗ trợ CĐV thông qua việc phối hợp với Bệnh viện đa khoa MEDLATEC giảm giá xét nghiệm kháng nguyên với chi phí 100.000 đồng/test/người. Ông Lê Hoài Anh cho biết: “CĐV chỉ cần đến các điểm xét nghiệm cung cấp vé xem bóng đá và giấy tờ tuỳ thân thì sẽ được giảm giá xét nghiệm. Chúng tôi rất hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam thi đấu hết mình trước đối thủ”-TTK Lê Hoài Anh cho biết.

Sau 4 vòng đấu tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam hiện vẫn chưa có điểm nào khi thua cả 4 trận, lần lượt trước Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman. Kết quả này không ngoài dự báo bởi đây là những đội bóng hàng đầu châu lục.

Cả 4 thất bại của đội tuyển Việt Nam đều để lại dư vị tiếc nuối khi có lúc các học trò của HLV Park Hang-Seo thể hiện bộ mặt tích cực, đẩy đối thủ vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn thiếu 1 chút may mắn cũng như chưa đạt được tầm đẳng cấp như đối thủ để giành được kết quả tốt hơn.