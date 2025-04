Celadon City: Khu đô thị tích hợp năng động và bền vững

Mọi thứ bạn cần đều ở ngay "ngưỡng cửa"

Xét trên nhiều khía cạnh, hành trình 15 năm Celadon City được kiến tạo đã mang tới cho người dân tại khu vực một khu đô thị tích hợp (township) đúng nghĩa, một không gian sống vừa trong lành, tiện nghi với những trải nghiệm độc đáo; vừa đậm đà tình láng giềng gắn kết. Tại đây đã hình thành nên lối sống township riêng biệt, bởi tất cả những gì bạn cần đều có tại không gian sống của bạn và có sẵn ngay tại "ngưỡng cửa".

Đại diện Gamuda Land chia sẻ, việc quy hoạch các khu vực trong Celadon City một cách có chủ đích sẽ tạo cho khu đô thị sự vận hành hiệu quả và một cá tính độc đáo. Từ việc bố trí, sắp xếp các con đường nội khu dẫn về khu vực trung tâm của khu đô thị, các khu phố với hàng cây rợp bóng mát cho đến các cụm công viên, các clubhouse... đều hướng tới thúc đẩy sự kết nối, giao lưu của cộng đồng cư dân thông qua các không gian chung tuyệt vời.

Điều này được thể hiện rất rõ trong quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược và hết sức bài bản, tỉ mỉ. Celadon City được quy hoạch như một thành phố sôi động với khả năng kết nối tốt, trung tâm khu đô thị nhộn nhịp, tiện ích hiện đại gắn liền các tính năng bền vững, đảm bảo tối đa hoá sự hài hoà giữa bảo tồn các giá trị thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Trên tổng diện tích 82,5ha, chủ đầu tư dành đến 16ha để xây dựng công viên trung tâm và cảnh quan xanh. Công viên tại Celadon City cũng được quy hoạch khoa học, chỉn chu, chia thành bốn khu vực sinh thái chính (rừng ven hồ, thảm xanh công viên, thảm xanh ven hồ và khu vực suối nước) giữ chức năng riêng biệt nhằm duy trì và phát triển đa dạng sinh học.

Từ kiến trúc cảnh quan cho đến cơ sở hạ tầng, tiện ích đều mang đến sự tiện nghi và khuyến khích cuộc sống cộng đồng trong khu đô thị. Ở Celadon City, cư dân được đáp ứng mọi nhu cầu về học tập, mua sắm, vui chơi giải trí, khám chữa bệnh, thể dục thể thao, thậm chí là nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao. Tổ hợp hơn 100 tiện ích hoàn hảo này còn tạo ra "xúc tác" đặc biệt để cộng đồng cư dân thêm gắn kết hòa đồng.

Ở Celadon City, tất cả nhu cầu của các cư dân thuộc nhiều lứa tuổi luôn được đáp ứng bởi mọi thứ đều ở ngay "ngưỡng cửa"

Chị Ánh Hồng, một cư dân mới gia nhập vào "nhà chung" Diamond Centery (Celadon City) chia sẻ: "Đặt sự thuận tiện trong học tập, vui chơi và tương lai của các con lên hàng đầu, tôi nhanh chóng quyết định chuyển về đây sinh sống. Bởi tại Celadon City, con trẻ thuộc mọi lứa tuổi được đa dạng lựa chọn học tập với hệ thống giáo dục các cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế như trường mầm non Mapple Bear, Happy Journey, cùng các trường phổ thông liên cấp Lê Thánh Tông, Lê Trọng Tấn, Tôn Thất Tùng. Thay vì mỗi sáng cha mẹ phải vội vàng trên xe máy hay xe hơi để đưa con đến trường… thì ở đây, các con hoàn toàn có thể an tâm tự đi bộ hay đi xe đạp đến trường ngay trong nội khu thoáng đãng và mát mẻ".

"Ngoài ra, thăm khám sức khoẻ định kỳ đã có phòng khám đa khoa quốc tế CarePlus trong lòng khu đô thị, mua sắm mọi thứ đã có AEON Mall Tân Phú kế bên, rèn luyện sức khoẻ đã có Celadon Sport & Resort Club - khu phức hợp thể dục thể thao nội khu lớn bậc nhất toàn thành phố", chị phấn khởi cho biết thêm.

Cách thiết kế phân bổ không gian tiện ích khoa học và hợp lý của Celadon City đảm bảo cư dân có thể tận hưởng tất cả sự tiện nghi và thoải mái. Ngoài ra, các cao ốc căn hộ được thiết kế theo hình vòng cung, xoay quanh những khu vườn, khu vực đa chức năng, nhằm đảm bảo tất cả các căn hộ đều có thể tận hưởng không gian mở ra bầu trời.

Hệ thống trường học các cấp được bố trí nằm trong một cụm gần nhau, kế đó là không gian vui chơi, sinh hoạt cho cộng đồng, Celadon Sport & Resort Club. Không gian cho hoạt động thể thao cũng được sắp xếp gần các mảng xanh thiên nhiên rộng lớn giúp nâng cao hiệu suất tập luyện và tăng cường sức khoẻ...

Township hiện đại cũng là "tiểu vùng sinh thái" top đầu về mức độ đa dạng sinh học

Tất cả những tiện ích hiện đại all-in-one tại Celadon City đều được tích hợp trong một không gian sinh thái giao hoà trọn vẹn cùng thiên nhiên. Toàn khu đô thị là một quần thể sinh thái đa dạng, nơi con người và thiên nhiên, các loài động, thực vật sống hoà hợp và phát triển bền vững. Mỗi ngày trôi qua với những thanh âm rộn ràng sức sống của hơn 6.600 gia đình gắn kết trong ngôi nhà chung hơn 80 loài động vật và hơn 7.000 cá thể thực vật.

Như một bản hòa ca nhịp nhàng, Celadon City đang nuôi dưỡng một không gian sống đa dạng sinh học, nơi thiên nhiên được lắng nghe, bảo tồn và phát triển hài hòa cùng con người, một môi trường sống trong lành với mật độ cây xanh lên đến 18m2/người (mức khuyến nghị từ WHO là 9m2/người) được đánh giá là tốt cho sức khoẻ với nền nhiệt độ trung bình luôn thấp hơn 2-3 độ C so với các khu vực lân cận. Trên tổng diện tích 82,5ha của toàn khu đô thị, chỉ riêng công viên trung tâm đã chiếm gần 20%, và chưa bao gồm diện tích mặt nước được kiến tạo bởi 3 hồ điều hoà, cùng hệ thống dòng chảy có tác dụng thu hoạch nước mưa, đảm bảo đa dạng sinh thái cho toàn khu.

Cư dân Celadon City tận hưởng mỗi ngày chất lượng, trọn vẹn giữa không gian thiên nhiên sinh thái giao hoà nhịp sống hiện đại

Chính vì thế, Celadon City không đơn thuần chỉ là nơi để sống, mà còn là một phong cách sống độc đáo riêng biệt, nơi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống cân bằng, tiện nghi, phong phú và giao hoà trọn vẹn với thiên nhiên mà không phải rời khỏi cộng đồng của mình.

Nâng cấp phong cách sống township với "home resort" Diamond Centery

Ngoài việc được tận hưởng hệ tiện ích all-in-one của toàn khu đô thị, mỗi ngày sinh sống tại Diamond Centery sẽ là những kì nghỉ bất tận giữa không gian nghỉ dưỡng chuẩn resort 5 sao cùng các tiện ích như phòng giả lập golf, chef choice kitchen, cigar lounge, v..v – những dịch vụ vốn chỉ dành cho lối sống thượng lưu và hiện diện tại một số ít khu vực dân cư nhất định, nay đã được thiết kế và vận hành dành riêng cho dòng căn hộ nghỉ dưỡng đẹp nhất tại khu đô thị xanh Celadon City với mức giá vô cùng hợp lý.

Không gian nghỉ dưỡng nâng tầm phong cách sống township tại Diamond Centery

Với quy hoạch tổng thể xuất sắc, Celadon City đã được vinh danh giải bạc quốc tế tại giải FIABCI World Prix d'Excellence 2019. Dự án Celadon Sports & Resort Club đã vinh dự được xướng tên tại hạng mục "Xây dựng có mục đích" (Purpose Built) trong khuôn khổ giải FIABCI World Prix d’Excellence 2023, diễn ra tại Miami (Mỹ). Cùng với Celadon City, năm vừa qua, Gamuda Land cũng đã giành được giải thưởng "Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Malaysia" và giải "Thuộc tính chất lượng tốt nhất" trong năm thứ 2 liên tiếp tại The Edge Malaysia Property Excellence Awards (TEPEA) 2024 do The Edge Malaysia tổ chức.

