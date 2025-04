Hàng chục ngàn căn hộ chung cư sắp được tung ra thị trường

Theo báo cáo của Avison Young Việt Nam, trong khoảng thời gian từ năm 2024 - 2026, dự kiến nhiều dự án chung cư ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh sẽ được mở bán. Qua đó, bổ sung lượng lớn nguồn cung cho thị trường nhà ở.

Cụ thể, thị trường căn hộ Hà Nội dự kiến sẽ chứng kiến sự góp mặt của nhiều dự án đáng chú ý. Theo đó, ngay trong quý II này, 4 dự án lớn được kỳ vọng sẽ ra mắt thị trường, bao gồm Central Residence (Gamuda Land) với quy mô tới 2.600 căn tại quận Hoàng Mai. Cùng với đó là giai đoạn tiếp theo của dự án Starlake của chủ đầu tư Daewoo E&C tại quận Bắc Từ Liêm, giai đoạn tiếp theo của Vinhomes Co Loa tại huyện Đông Anh và Vinhomes Wonder Park ở huyện Đan Phượng của chủ đầu tư Vinhomes.

Đến năm 2026, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội tiếp tục được bổ sung bởi hai dự án quy mô lớn là North Ha Noi Smart City (BRG Group & Sumitomo) với khoảng 7.000 căn tại huyện Đông Anh và Eco Smart City Co Linh (Thiên Hương) với 760 căn tại quận Long Biên.

Thị trường căn hộ tại thành phố Đà Nẵng cũng không kém phần sôi động. Dự kiến trong quý III năm nay sẽ có 2 dự án mở bán tại quận Hải Châu, bao gồm giai đoạn tiếp theo của The Royal boutique hotel & Condo Đà Nẵng (The Royal Đà Nẵng) với 300 căn và The Estuary Tuyên Sơn Đà Nẵng (Công ty TNHH Phát triển Nhà Tuyên Sơn) với 1.112 căn.

Trong 3 tháng cuối năm Đà Nẵng tiếp tục đón nhận thêm 2 dự án là M Landmark Residence của chủ đầu tư Alphanam với 224 căn tại quận Hải Châu và FPT Plaza 3 (FPT Đà Nẵng) với 861 căn tại quận Ngũ Hành Sơn. Năm 2026 tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục có thêm 5 dự án dự kiến được mở bán.

Thị trường căn hộ TP Hồ Chí Minh cũng được dự báo sẽ có sự bùng nổ nguồn cung mạnh mẽ, đặc biệt tại TP. Thủ Đức. Trong quý II/2025, khu vực này dự kiến sẽ có tới 4 dự án lớn đồng loạt mở bán, bao gồm Masteri Grand View – Giai đoạn 2 (Masterise Homes) với quy mô "khủng" 10.000 căn, The East Valley (Refico) với 3.200 căn, Diamond Valley Vạn Phúc (Đại Phúc) với 12.000 căn và Emeria Khang Điền (Khang Điền) với 600 căn.

Trong quý IV/2025, tại TPHCM sẽ có thêm 2 dự án mới là The Nexus (VCRE & Refeco) tại quận 1 với 750 căn và Aio City (Hưng An Điền) tại quận Bình Tân với 2.060 căn. Năm 2026, thị trường TPHCM dự kiến sẽ đón nhận thêm 6 dự án.

Giá bán dự kiến vẫn tăng

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, việc nguồn cung căn hộ phục hồi mạnh mẽ là một tín hiệu tích cực cho thấy thị trường bất động sản đang trên đà khởi sắc. Đáng chú ý, sự phục hồi này đến từ những nỗ lực tháo gỡ pháp lý, nền tảng kinh tế tăng trưởng ổn định, hạ tầng giao thông phát triển và lãi suất duy trì ở mức thấp.

Giới chuyên gia dự báo, phân khúc căn hộ sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt nguồn cung và thanh khoản của thị trường. Đáng chú ý, cơ cấu nguồn cung mới chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang. Do đó, dự kiến giá bán căn hộ sơ cấp sẽ có xu hướng tăng mạnh trong năm nay. Trong khi đó, giá bán căn hộ thứ cấp được dự báo sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ ở một số thị trường đã có sự tăng trưởng nóng trước đó.

Với hàng chục nghìn căn hộ mới sắp được tung ra thị trường, người mua nhà và các nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, việc lựa chọn dự án phù hợp vẫn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về uy tín chủ đầu tư, vị trí, tiện ích và tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định: "Nhìn chung, giá nhà chung cư cả nước vẫn sẽ tăng trong thời gian tới vì đây là dòng sản phẩm hướng tới nhu cầu ở thực, vốn đang là điểm sáng của thị trường".