CellphoneS khai trương 2 Trung tâm trải nghiệm ASUS, mở bán dòng laptop chuẩn Copilot+ PC

Năm 2024 đánh dấu sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo A.I, và những bước đầu mở ra kỷ nguyên dòng laptop Copilot+ PC hỗ trợ mạnh mẽ về các ứng dụng thuật toán A.I.

Các máy tính AI này đem đến rất nhiều ứng dụng hữu ích như tóm tắt nội dung bài học, giúp giải toán nhanh chóng, tự ghi chú, dịch các thứ tiếng, tạo dựng chỉnh sửa ảnh , video nhanh chóng hay hỗ trợ làm các bài thuyết trình nhanh, đẹp mắt … Không chỉ ngành nghề sáng tạo, mà CellphoneS nhận thấy tiềm năng to lớn của ứng dụng AI trang bị trên các thiết bị công nghệ như laptop có thể áp dụng trong nhiều môi trường văn phòng, trường học hay phát triển kĩ thuật.

Nắm bắt xu hướng này, CellphoneS và ASUS đã triển khai 2 Trung tâm trải nghiệm laptop ASUS tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, nơi quý khách hàng có thể trên tay sử dụng các mẫu laptop ASUS nói chung và Laptop AI chuẩn Copilot + PC nói riêng.

Cũng trong ngày khai trương trung tâm, hệ thống cũng tiên phóng mở bán Asus Vivobook S 15 được trang bị chip AI Qualcomm X Elite tiên tiến, là mẫu laptop chuẩn laptop Copilot + PC tại thị trường Việt Nam. Vivobook S 15 hứa hẹn mang tới những trải nghiệm vượt trội và khác biệt chưa từng có trên các mẫu máy tính Windows trước đây.

Cụ thể Asus Vivobook S 15 phiên bản X Elite có giá niêm yết 34,99 triệu đi kèm ưu đãi trợ giá 4 triệu khi bán laptop cũ lên đời, Chuột không dây bluetooth ASUS SmartO Mouse MD200 Silent Plus và balo cao cấp. Ngoài ra giảm thêm 4% tối đa 800,000 đồng cho học sinh - sinh viên. Hỗ trợ trả góp lãi suất 3 Không với: 0% lãi, 0% trả trước, 0% phí.

Trong sự kiện khai trương thu hút đông đảo quý khách hàng đến trải nghiệm. Khách hàng nhanh chóng bị thu hút bởi những tính năng hoàn toàn mới, tích hợp ứng dụng AI mà trên mẫu laptop chuẩn Copilot+ PC tại thị trường Việt Nam.Nhiều khách hàng đánh giá tích cực về mẫu laptop thiết kế mỏng nhẹ, nhiệt độ máy mát mẻ, thời lượng pin lâu và xử lí mượt mà các tác vụ cơ bản lẫn ứng dụng tích hợp A.I.

Đặc biệt, có sự hiện diện của ông Eric Lee - CEO of ASUS VN và ông ST Liew - President of Qualcomm SA, Taiwan, Australia and New Zealand; cùng ông Hoàng Hưng Hải - Giám đốc Sản phẩm Qualcomm Việt Nam.

Đại diện CellphoneS chia sẻ định hướng trở thành nhà bán lẻ tiên phong các thiết bị công nghệ A.I hàng đầu tại Việt Nam, hệ thống sẽ tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam nhiều mẫu laptop AI mới, nâng cấp khu vực trải nghiệm và chương trình bán hàng tốt nhất như thu cũ đổi mới, ưu đãi S-Student, trả góp 3 Không.

Không chỉ giá tốt, khách hàng mua sắm tại CellphoneS được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày tại các trung tâm bảo hành của hãng. Cũng như đến hệ thống 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui của CellphoneS để được hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện hư hỏng sau thời gian sử dụng.