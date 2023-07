CenLand báo lãi trở lại sau chia sẻ của Chủ tịch Nguyễn Trung Vũ: “Trung bình mỗi tháng phải bỏ ra khoảng 2 - 3 căn chung cư coi như lỗ để nuôi công ty”

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand; mã chứng khoán: CRE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2023, ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 401 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn 341 tỷ đồng, lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 77% so với cùng kỳ còn 59,5 tỷ đồng. Về hoạt động tài chính, doanh thu trong kỳ đạt hơn 17 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản, CenLand lãi sau thuế 9,6 tỷ đồng, giảm 88,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CenLand ghi nhận 454 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 82% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu môi giới bất động sản ghi nhận 160 tỷ đồng, giảm 82% so với kỳ trước; doanh thu đầu tư bất động sản là 324 tỷ đồng, giảm 80%. Tuy nhiên, doanh thu dịch vụ MKT, cho thuê văn phòng và doanh thu hoạt động khác tăng mạnh từ 20 tỷ đồng ở kỳ trước lên gần 37 tỷ đồng tại kỳ này.

Lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 88% so với cùng kỳ xuống còn 85 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính của CRE cũng giảm từ 61 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2022) xuống còn 36 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận chủ yếu đến từ lãi cho vay, tiền gửi. Sau khi trừ hết các khoản, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của CenLand ở nửa đầu năm chỉ ghi nhận 761 triệu đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4/2023, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Thế Kỷ cho biết, năm vừa qua là một năm rất buồn của ngành bất động sản. Dù đã dự đoán từ trước nhưng nó còn tệ hơn cả những gì dự đoán, rất khủng khiếp.

Chủ tịch Nguyễn Trung Vũ chia sẻ trong đại hội, trung bình mỗi tháng phải bỏ ra khoảng 2 - 3 căn chung cư coi như lỗ để nuôi công ty và ông nghĩ là còn khoảng vài trăm căn để có thể lo liệu cho công ty vượt qua giai đoạn này.

Theo kế hoạch, năm 2023, CenLand đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu 3.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 168 tỷ, lần lượt giảm 12% và 32% so với kết quả thực hiện trong năm 2022.