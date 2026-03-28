CENTRAL đạt Top 3 Nhà thầu Xây dựng Uy tín năm 2026

Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của CENTRAL trong việc duy trì hoạt động ổn định, cải thiện năng lực thi công và nâng cao uy tín trên thị trường.

BXH Top 10 Nhà thầu Xây dựng Uy tín năm 2026 do Vietnam Report thực hiện dựa trên các tiêu chí khoa học và khách quan, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp trụ cột có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam - những đơn vị đã và đang không ngừng nỗ lực, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động thiết kế, thi công, xây lắp và phát triển công trình, góp phần kiến tạo hạ tầng và nâng cao chất lượng môi trường xây dựng.

Bằng sự Tận Tâm và Bản Lĩnh, CENTRAL trong năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với tổng giá trị backlog đạt khoảng 36.500 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển mình sang giai đoạn "tập trung, tăng tốc" phát triển. CENTRAL sở hữu nguồn việc ổn định cho CBNV cùng năng lực triển khai mạnh mẽ, luôn trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của top các chủ đầu tư Việt Nam và quốc tế. Qua mỗi năm phát triển, biên lợi nhuận của công ty luôn duy trì ở nhóm dẫn đầu ngành, phản ánh năng lực quản trị hiệu quả, kiểm soát rủi ro tốt và nền tảng tài chính vững chắc.

Đánh dấu cho bước chuyển mình mạnh mẽ, CENTRAL đã tham gia mảng hạ tầng quốc gia bằng việc tích cực nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ các công nghệ hạ tầng tiên tiến; chủ động làm việc, kết nối với các đối tác trong và ngoài nước nhằm chuẩn bị năng lực kỹ thuật, công nghệ và nguồn lực. Bên cạnh đó, CENTRAL còn tập trung đầu tư nghiên cứu công nghệ đào hầm và thiết bị hạ tầng nhằm ứng dụng trong quá trình tham gia thi công các tuyến metro.

Đầu năm 2026, Liên danh Nhà thầu Cty CP XD CENTRAL và Cty CP ĐT & PT Hạ tầng 620 đã chính thức triển khai thi công đồng loạt 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại TP.HCM và Khánh Hòa: Cầu số 1 & Cầu số 2 thuộc KĐT Du lịch lấn biển Cần Giờ với tổng chiều dài khoảng 1.800m, và Cầu Nguyễn Tất Thành (Khánh Hòa) dài khoảng 400m. Việc triển khai đồng loạt các dự án không chỉ đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng lĩnh vực hạ tầng của CENTRAL, mà còn có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế khu vực.

Phối cảnh dự án Cầu số 1 & Cầu số 2 KĐT Du Lịch Lấn Biển Cần Giờ

Đặc biệt, việc tham gia vào đầu tư các công trình xã hội như Cầu Đình Khao Vĩnh Long càng cho thấy lộ trình phát triển mảng hạ tầng được CENTRAL rất chú trọng bên cạnh việc phát triển các lĩnh vực mở rộng như thị trường quốc tế & đầu tư dựa trên cốt lõi trọng tâm là lĩnh vực tổng thầu xây dựng.

Việc đạt Top 3 Nhà thầu Xây dựng Uy tín năm 2026 không chỉ là dấu mốc khẳng định uy tín, mà còn thể hiện niềm tin của các Chủ đầu tư và Đối tác đối với Tổng thầu CENTRAL. Trước đó, công ty cũng đã vinh dự được xướng tên trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025, tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường. Những ghi nhận này chính là nền tảng quan trọng để CENTRAL tiếp tục bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh, kiến tạo các công trình chất lượng cao và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam trong thời gian tới.