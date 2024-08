CEO Bách Hóa Xanh: Doanh thu mỗi cửa hàng trong chuỗi có thể tiếp tục tăng trưởng nhưng khó có thể tăng mạnh như thời gian vừa qua

Trong tháng 7/2024, chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) mang về hơn 3.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với tháng trước và tăng 28% so với tháng 7/2023. Doanh thu bình quân cửa hàng duy trì ở mức 2,1 tỷ đồng.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh đóng góp 29,7% vào doanh thu MWG, tương ứng khoảng 19.4000 tỷ đồng. Riêng quý 2/2024 là 10.300 tỷ đồng, tăng 12% so với quý liền trước. Đặc biệt, chuỗi này đã có lãi trước thuế khoảng 7 tỷ đồng trong quý vừa qua.

Xét trên từng cửa hàng, doanh thu trung bình khoảng 2 tỷ đồng trong quý 2/2024, tăng 43% so với cùng kỳ. Với mặt hàng tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCGs), các nhóm sản phẩm này đều tăng trưởng từ 30 – 60% so với cùng kỳ. Tổng số lượt hóa đơn mua hàng 6 tháng năm 2024 tăng 38% so với cùng kỳ.

Xét theo khu vực, doanh thu từ các cửa hàng ngoài TPHCM tương đương 80 - 90% doanh thu cửa hàng trong TP.HCM, nhìn chung không có sự chênh lệch quá nhiều.

Nhìn lại nửa năm đã qua, ông Phạm Văn Trọng, Tổng giám đốc của Bách Hóa Xanh cho biết chuỗi đã tập trung vào cải thiện chất lượng hàng hóa và trải nghiệm môi trường mua sắm tại cửa hàng. Một vài ví dụ có thể kể đến như tăng nhân viên thu ngân giúp khách hàng thanh toán nhanh hơn, tăng tốc giải phóng bãi giữ xe để quá trình mua sắm thuận tiện hơn.

Đồng thời, Bách Hóa Xanh tập trung gia tăng doanh thu mỗi cửa hàng. Đây là bước đi quan trọng giúp cải thiện lợi nhuận tuyệt đối. Bên cạnh đó chuỗi cũng tập trung vào hai hành động lớn là giảm chi phí vận hành tại cửa hàng và chi phí logistics.

Riêng về chi phí logisitics, CEO Bách Hóa Xanh cho biết đã đạt được con số đề ra từ đầu năm, nhờ giảm diện tích kho nhưng vẫn đáp ứng tăng trưởng doanh thu. Đồng thời công ty cũng đã giảm thời gian di chuyển và tăng khả năng làm đầy mức tải xe khi đi trên đường. Ông cho biết, sức tải hàng hóa trên xe đã được cải thiện hơn so với mức trung bình 60 - 70% của trước đây.

MỖI CỬA HÀNG KHÓ TĂNG MẠNH DOANH THU/THÁNG NHƯ GIAI ĐOẠN VỪA QUA

Nói về cơ hội tăng trưởng của Bách Hóa Xanh, ông Phạm Văn Trọng cho rằng chuỗi này vẫn có khả năng tăng trưởng doanh thu cửa hàng trong thời gian tới, nhưng không mạnh như giai đoạn vừa qua. Nguyên nhân được ông Trọng đưa ra là mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh có diện tích tầm 150-200m2, rất nhiều cửa hàng đã đạt ngưỡng tải hàng hóa và phục vụ cao nhất.

Từ giờ đến cuối năm, Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục sẽ tìm phương án giảm chi phí vận hành cửa hàng và cải thiện doanh thu để có thể đạt mục tiêu tổng lợi nhuận cả năm nhận được từ Ban lãnh đạo công ty đề ra. Về thị trường hàng tiêu dùng, ông Trọng nhận định nửa cuối năm sẽ ghi nhận sự tăng trưởng nhưng không đáng kể.

"Bách Hóa Xanh trong nửa cuối năm vẫn sẽ tập trung vào việc cải thiện mảng bán hàng tươi sống. Thứ hai là cải thiện chi phí bán hàng tại cửa hàng. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cải thiện doanh thu. Về biên lợi nhuận ròng trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ cố gắng đưa về mức trung bình ngành trong khu vực", ông Phạm Văn Trọng chia sẻ.