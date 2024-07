CEO bị bắt, Quốc Cường Gia Lai tìm gấp người điều hành mới

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) đã có văn bản công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc bà Nguyễn Thị Như Loan (tổng giám đốc) bị khởi tố.

QCG cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với bà Loan để phục vụ điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo đại diện công ty, sự việc trên chỉ liên quan đến dự án 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM mà QCG nhận chuyển nhượng từ 2 công ty tư nhân, và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan.

Lãnh đạo QCG khẳng định vụ việc không làm thay đổi cũng như ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty; các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với QCG vẫn được đảm bảo.

Công ty vẫn hoạt động bình thường, hội đồng quản trị đang nhanh chóng tìm người phụ trách điều hành trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Cổ phiếu QCG lao dốc.

Trên sàn chứng khoán, QCG bước sang phiên thứ 2 liên tiếp giảm sàn. Thanh khoản “tắt lịm” khi chỉ hơn 57 nghìn cổ phiếu được sang tay trong phiên sáng. Trong khi đó, lượng cổ phiếu chờ bán giá sàn lên tới hơn 6,2 triệu đơn vị. Thị giá cổ phiếu giảm về mức 8.440 đồng/đơn vị.

Diễn biến của QCG thuộc nhóm tiêu cực nhất thị trường hôm nay (22/7), trong bối cảnh chứng khoán trong nước chịu áp lực bán mạnh. VN-Index để mất gần 16 điểm trong phiên sáng. Giá trị giao dịch tăng vọt, đưa thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 36% so với phiên trước và lên mức cao nhất 4 tuần.

Lực bán dồn dập đổ vào các mã nhỏ, vừa, gần 20 cổ phiếu trên HoSE giảm sàn. Rổ VN30 cũng ghi nhận sắc đỏ áp đảo ở 20 cổ phiếu.