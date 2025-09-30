CEO Chứng khoán Guotai Junan: Cơ hội để Việt Nam được nâng hạng lần này là lớn nhất từ trước đến nay

Một sự kiện đang được nhà đầu tư đón đợi là sự kiện thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được nâng hạng bởi FTSE vào đợt công bố kết quả review trong đầu tháng 10 này.

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street) trên VTV8, các nhà đầu tư tổ chức cũng đánh giá, việc được được nâng hạng sẽ củng cố vị thế của Việt Nam, thu hút mạnh mẽ hơn nhà đầu tư quốc tế lớn chuyên nghiệp và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp trong nước.

BTV Khánh Ly: Như ông cũng đã thấy nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua gần ba quý đầu năm 2025 với sự tăng trưởng vượt bậc, ông đánh giá như thế nào về điều này?

Ông Huang Bo, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS): ﻿Kinh tế Việt Nam ghi nhận bước tiến vững chắc trong năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm, GDP đạt 7,52%, vượt xa mức của các năm trước. Trong khi đó, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,24%, tín dụng đến cuối tháng 8 tăng 11,08% so với đầu năm, mở ra triển vọng đạt mục tiêu cả năm đạt 16-18%, cùng với mặt bằng lãi suất thấp thì đây sẽ là động lực chính cho tăng trưởng.

Bên cạnh đó, các chính sách tài khóa cũng bứt phá khi chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, thúc đẩy đầu tư công, thí điểm cơ chế mới trong các lĩnh vực bán dẫn, robot, AI và tiền mã hóa. Chính vì vậy, mục tiêu tăng trưởng 8,3% - 8,5% năm 2025 được đánh giá khả thi.

Khi nền kinh tế tích cực, thị trường chứng khoán cũng khởi sắc. Nếu tính từ đáy sụt giảm vào giữa tháng 4 do lo ngại về thuế quan, thì đến nay VN Index đã phục hồi hơn 56,3% và lập đỉnh mới, vượt xa kỳ vọng. Tổng hòa các yếu tố trên cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trên hành trình trở thành nền kinh tế hiện đại, thịnh vượng và đủ sức vượt qua thách thức.

Vậy theo ông , sự kiện nâng hạng đóng vai trò như thế nào đối với thị trường chứng chứng khoán?

Ông Huang Bo: ﻿Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của cả FTSE và MSCI. Trong đó, khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng lên Thị trường mới nổi (EM) được đánh giá cao. Hiện, FTSE đang rà soát định kỳ và kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 10 này. Nếu thị trường Việt Nam được nâng hạng, sẽ mang lại 3 ba tác động chính.

Thứ nhất, đây là sự công nhận quốc tế cho những tiến bộ của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư chỉ được phép tham gia các thị trường mới nổi hoặc phát triển. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế sẽ giúp thị trường minh bạch hơn, tạo cơ sở để định giá lại và tăng sức hút với nhà đầu tư toàn cầu.

Thứ hai, thị trường sẽ đón dòng vốn thụ động từ các quỹ chỉ số. Trong ngắn hạn, các quỹ mô phỏng thị trường mới nổi sẽ phải thêm cổ phiếu Việt Nam vào danh mục, ước tính mang lại khoảng 300–500 triệu USD. Và đây chỉ là bước khởi đầu, bởi dòng vốn chủ động từ các quỹ quản lý tích cực có thể gia tăng mạnh mẽ hơn về sau.

Thứ ba, nâng hạng sẽ cải thiện định giá, thúc đẩy thị trường vốn và trở thành chất xúc tác để doanh nghiệp đẩy nhanh IPO, huy động vốn hiệu quả hơn qua chứng khoán, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Theo chúng tôi, cơ hội để Việt Nam được nâng hạng lần này là lớn nhất từ trước đến nay.

Với kinh nghiệm là một nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, hai ông có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm nâng hạng ở các thị trường đi trước không?

Ông Huang Bo:﻿ Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có nhiều điểm tương đồng với con đường mà Trung Quốc từng đi qua. Đầu những năm 2000, Hồng Kông (Trung Quốc) đóng vai trò tiên phong trong việc thu hút vốn quốc tế thông qua H-shares, mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2001, FTSE ghi nhận bước tiến này khi đưa H-shares vào chỉ số FTSE Emerging Markets

Ở giai đoạn đầu, dòng vốn thụ động chỉ đạt vài tỷ USD do số lượng niêm yết hạn chế và quy mô quỹ thụ động còn nhỏ. Nhưng khi A-shares được bổ sung, vốn ngoại vào Trung Quốc đã tăng vọt, lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm, nhờ mức độ mở cửa thị trường cao hơn, thanh khoản dồi dào và tính minh bạch cải thiện.

Việt Nam hiện cũng đang ở một giai đoạn đầy triển vọng, với nền tảng tăng trưởng bền vững, lãi suất thấp, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và quan hệ thương mại ổn định với Mỹ. Chúng tôi cho rằng dòng vốn chảy vào giai đoạn đầu nâng hạng có thể khiêm tốn, nhưng giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”. Việc được nâng hạng sẽ củng cố vị thế của Việt Nam, thu hút mạnh mẽ hơn nhà đầu tư quốc tế và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp trong nước.

Ngoài các yếu tố về nâng hạng, để thị trường chứng khoán phát triển tốt thì nền kinh tế thực cũng phải khỏe, ông đánh giá như thế nào về diễn biến nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới?

Ông Huang Bo: Kinh tế Việt Nam được dự báo duy trì đà tăng trưởng mạnh đến hết năm 2025 và sang 2026, nếu các chính sách được triển khai hiệu quả, tăng trưởng năm nay thậm chí có thể đạt 8,3% - 8,5%.

Trong đó, xuất khẩu vẫn là trụ cột chính, với kim ngạch tám tháng đầu năm tăng 19% so với cùng kỳ và cả năm dự kiến tăng 10% - 12%. Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch, khi mức thuế ổn định 20% giúp giảm rủi ro. Dù vậy, Việt Nam cần mở rộng sang EU, Nhật Bản và Ấn Độ để giảm sự phụ thuộc về thị trường xuất khẩu.

Còn tiêu dùng nội địa phục hồi rõ nét nhờ tầng lớp trung lưu mở rộng và thu nhập tăng. Bên cạnh đó, đầu tư công tăng tốc mạnh mẽ, nửa đầu năm tăng 42%, tập trung vào các dự án hạ tầng lớn như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành và cảng Cần Giờ.

Ngoài ra, dòng vốn FDI tiếp tục khởi sắc, sáu tháng đầu năm 2025 vốn đăng ký mới đạt 21,5 tỷ USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ. Dự kiến dòng vốn FDI chất lượng cao đạt 12-15 tỷ USD trong cả năm, tập trung vào công nghệ và năng lượng tái tạo. Lạm phát cũng được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuậnlợi cho tiêu dùng và đầu tư. Trên bình diện quốc tế, việc Fed dự kiến cắt giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong phần còn lại của năm 2025 cũng giúp giảm áp lực tỷ giá cho VND.

C òn thị trường chứng khoán, trải qua một thời gian dài tăng trưởng hiệu quả, thời gian tới sẽ đi theo hướng nào theo dự báo của ông ?

Ông Huang Bo: Đầu năm nay, cũng trong chương trình, tôi từng dự báo VN Index sẽ đạt ít nhất 1.500 điểm trong năm 2025, dựa trên định giá hấp dẫn, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ở mức hai con số của các doanh nghiệp niêm yết và chính sách tiền tệ nới lỏng. Thực tế, mốc này đã được chinh phục chỉ trong vòng 6 tháng. Xét về định giá, hiện tại P/E toàn thị trường đang quanh mức 15 lần, đây là mức định giá hợp lý nếu so với lịch sử.

Còn nhìn về phía trước, nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi chính sách tiền tệ, chất lượng cổ phiếu và mặt bằng định giá. Nếu NHNN tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng, và Fed thực hiện đúng như kỳ vọng giảm lãi suất thêm 2 lần trong quý IV năm nay thì thị trường chứng khoán sẽ còn dư địa tăng trưởng.

VN Index hiện đang dao động quanh 1.600 điểm và hoàn toàn có thể tiến tới 1.800 điểm vào cuối năm 2025 hoặc sang 2026, tương ứng mức tăng khoảng 20%. Lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết dự kiến tăng 16% - 20%, trong đó nổi bật ở nhóm ngân hàng, bất động sản, bán lẻ và công nghệ. Xét theo ngành, tiêu dùng và công nghệ vẫn là những lĩnh vực vừa đang bị định giá thấp, vừa có tiềm năng tăng trưởng cao.

Bên cạnh đó, khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm Thị trường mới nổi bởi FTSE Russell sẽ giúp thu hút dòng vốn ngoại lên tới hàng tỷ USD, tạo động lực mạnh mẽ cho VN Index trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh mới, là những tổ chức lớn trên thị trường, ông sẽ có những chiến lược như thế nào để đóng góp nhiều hơn cho thị trường chứng khoán, thị trường vốn của Việt Nam trong thời gian tới?

Ông Huang Bo: ﻿Chúng tôi tin rằng Việt Nam đang bước vào thời kỳ hoàng kim, “thế kỷ của Việt Nam” đang đến gần. Với hơn 30 năm kinh nghiệm quốc tế cùng vị thế là ngân hàng đầu tư lớn nhất từ Trung Quốc, GTJA Vietnam sẽ tận dụng thế mạnh để xây dựng cầu nối giữa thị trường Việt Nam và thị trường vốn toàn cầu.

Hiện, tầng lớp trung lưu và nhóm gia đình có tài sản lớn tại Việt Nam đang bùng nổ, và trong vài thập kỷ tới có thể xuất hiện hàng chục nghìn gia đình sở hữu tài sản lớn. Đây sẽ là động lực để mô hình quản lý tài sản và Family Office tăng trưởng mạnh.

GTJA sẽ phát huy chuyên môn toàn cầu để phát triển mô hình quản lý tài sản, đa dạng hóa các giải pháp và xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp dành cho khách hàng Việt. Bên cạnh đó, công nghệ và chuyển đổi số cũng là định hướng then chốt. Chúng tôi đang ứng dụng AI, robo-advisor và blockchain vào dịch vụ khách hàng, đồng thời liên tục nâng cấp nền tảng công nghệ. Chúng tôi tin rằng trong 5 năm tới, AI sẽ được ứng dụng sâu rộng trong hoạt động đầu tư hằng ngày.

Ngoài ra, GTJA Vietnam sẽ đẩy mạnh mảng ngân hàng đầu tư, đóng vai trò cầu nối giữa thị trường Việt Nam với các nhà đầu tư Trung Quốc, mức kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 205 tỷ USD trong năm 2024 cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn.

Chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ các thị trường hàng đầu châu Á như Hồng Kông (Trung Quốc), Thượng Hải và Singapore, áp dụng vào đổi mới tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hoạt động cũng như giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Thông qua các định hướng trên, GTJA Vietnam không chỉ hướng đến tăng trưởng bền vững, mà còn mong muốn góp phần vào sự phát triển chuyên nghiệp của thị trường vốn Việt Nam. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm vàng để đồng hành cùng nhà đầu tư, nắm bắt cơ hội từ nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ.