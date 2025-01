CEO công ty đứng sau chatbot Claude tuyên bố AI có thể giúp con người sống đến 150 tuổi trong vài năm tới

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2025 ở Davos, Thụy Sĩ, Dario Amoedi, CEO của Anthropic, đã đưa ra một tuyên bố gây sốc: "Nếu nghĩ về những gì con người có thể đạt được trong lĩnh vực sinh học trong 100 năm tới, tôi nghĩ việc gấp đôi tuổi thọ con người là hoàn toàn có thể." Đây là một tuyên bố khá táo bạo, nhưng ai có thể biết được điều gì có thể xảy ra trong tương lai xa? Tuy nhiên, điều khiến lời tuyên bố của Amoedi trở nên thậm chí còn táo bạo hơn chính là phần kết: "Và nếu AI có thể thúc đẩy quá trình đó, chúng ta có thể đạt được điều này trong vòng 5 đến 10 năm."

Amoedi, người có bằng tiến sĩ về lý sinh học từ Princeton và từng là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại Stanford, không phải là người thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng "đây không phải là một khoa học chính xác lắm."

Với vị trí CEO của một công ty AI, không có gì ngạc nhiên khi Amoedi có phần phóng đại khả năng của trí tuệ nhân tạo vì mục đích tạo dựng sự chú ý. Tuy nhiên, tuyên bố của ông về việc kéo dài tuổi thọ con người gần 155 năm trước cuối thập kỷ này dường như là một viễn cảnh khó có thể xảy ra, cho dù AI có phát triển đến đâu. Tuổi thọ trung bình của người Mỹ hiện nay là khoảng 77,4 tuổi (vào năm 2022), và việc đạt được mức 155 tuổi chỉ trong vài năm là điều không thể.

Amoedi cũng có những dự đoán đầy tham vọng về thời điểm AI vượt qua con người. Ông cho rằng, vào năm 2026 hoặc 2027, "chúng ta sẽ có những hệ thống AI vượt trội hơn hầu hết con người trong hầu hết mọi lĩnh vực." Đây là một tuyên bố cực kỳ táo bạo, bởi không chỉ ông mà còn nhiều chuyên gia khác như CEO Nvidia Jensen Huang hay CEO SoftBank cũng dự đoán rằng Trí Tuệ Nhân Tạo Tổng Quát (AGI) sẽ xuất hiện trong những năm tới, với khả năng học hỏi, lý luận và thích nghi với nhiều nhiệm vụ khác nhau, thậm chí thông minh hơn con người.

Một người có thể rất hào hứng với tuyên bố của Amoedi là Bryan Johnson, một triệu phú nổi tiếng với các nỗ lực ngừng lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Johnson gần đây còn là nhân vật trong một bộ phim tài liệu của Netflix mang tên "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever". Dù mới đây anh đã phải dừng một trong 54 loại thực phẩm bổ sung mà mình dùng mỗi ngày vì chúng làm anh già đi thay vì trẻ lại.