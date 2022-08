CEO Generali: Mẹ từng dùng cả tháng lương mua cho tôi cuốn từ điển

Nhu cầu về đầu tư cho giáo dục của con cái có thay đổi gì trong thời đại hiện nay?

Đã làm cha mẹ thì ai cũng mong con cái của mình có được một nền tảng học vấn tốt để đảm bảo cho một tương lai tươi sáng sau này. Với truyền thống hiếu học, người Việt Nam lại càng coi trọng vấn đề này hơn. Ngay cả trong những lúc kinh tế khó khăn nhất, việc học của con cái vẫn luôn được người Việt chúng ta đặt lên hàng đầu. Tôi nhớ mãi ngày mẹ tôi dùng gần cả tháng lương của mình để mua cho tôi một cuốn từ điển tiếng Anh tại nhà sách Fahasa Sài Gòn mấy chục năm về trước. Tôi vẫn hay đùa với mẹ là đó là một trong những khoản đầu tư hiệu quả nhất của mẹ cho con gái của mình.

Ngày nay, với sự tiến bộ như vũ bão của khoa học, nền tảng học vấn lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết cho tương lai của con em chúng ta. Nhu cầu cho con em theo học tại các trường trung học, đại học tốt nhất trong nước hay du học nước ngoài ngày càng tăng. Chi phí du học dĩ nhiên là rất cao, dao động khoảng 35-70 ngàn Đô-la Mỹ/ năm. Học phí của các trường đại học trong nước cũng đang có xu hướng tăng mạnh tới 20-70% trong niên khóa 2022-2023. Vì vậy, để chuẩn bị thật tốt cho con đường học vấn của con cái, các gia đình sẽ phải có kế hoạch tài chính từ rất sớm, tốt nhất là ngay sau khi con chào đời.

Giải pháp nào là tốt nhất cho kế hoạch tài chính liên quan đến học vấn của con trẻ?

Để chuẩn bị cho tương lai của con, cha mẹ sẽ cần xây dựng một quỹ học vấn cho con trẻ từ sớm. Có nhiều cách để làm điều này. Cách đơn giản nhất nhiều gia đình vẫn làm là gởi tiết kiệm ngân hàng. Cứ hàng tháng bỏ vào đó một số tiền nhất định dựa trên khả năng tài chính của gia đình. Qua thời gian, lãi mẹ đẻ lãi con, gia đình sẽ có được một quỹ học vấn kha khá để đóng học phí hay cho con đi du học. Một số các gia đình có điều kiện hơn thì đầu tư vào bất động sản. Tuy nhiên cách này đòi hỏi có vốn lớn và tính linh hoạt không cao. Cả hai cách trên đòi hỏi các gia đình phải tách bạch được quỹ học vấn cho tương lai của con với những khoản chi tiêu khác. Nhiều gia đình lại dùng quỹ học vấn này cho mục đích khác, chẳng hạn như mua một chiếc xe hơi mới hay sửa sang nhà cửa, v.v. Nếu không có tính kỷ luật cao thì quỹ học vấn này sẽ dễ bị dừng lại giữa chừng, nhất là đối với những gia đình trẻ, kinh tế chưa dư dả nhiều.

Biết được điểm yếu của các gia đình trẻ, trong đó có mình, nên từ khi mới có con, tôi và ông xã đã bắt đầu một quỹ học vấn cho con bằng việc trích khoảng 10% thu nhập sau khi trừ thuế hàng tháng của cả 2 vợ chồng vào quỹ này. Quỹ học vấn này cho phép chúng tôi đầu tư vào các khoản mục đầu tư đa dạng, bao gồm các loại trái phiếu và cổ phiếu. Thu nhập đầu tư được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu quỹ được dùng vào mục đích trả học phí cho con sau này. Những năm đầu chúng tôi chọn các khoản đầu tư "mạo hiểm" và sau đó chuyển dịch dần vào những khoản đầu tư có thu nhập ổn định khi con học lên trung học và sắp vào đại học. Năm nay con trai chúng tôi sắp bước vào năm thứ 3 đại học, tất cả học phí cho cháu đều được trích ra từ quỹ này.

Ngoài các cách xây dựng quỹ học vấn như trên còn có một cách làm hiệu quả khác là đầu tư vào một hợp đồng bảo hiểm cho con. Không cần một số vốn lớn, với việc đóng phí bảo hiểm định kỳ, mục tiêu tiết kiệm hay đầu tư vẫn có thể thực hiện được một cách hiệu quả. Ngoài ra, cách này còn có một ưu điểm lớn đó là đảm bảo quỹ học vấn này chắc chắn sẽ thực hiện được nếu có rủi ro xảy đến với cha mẹ. Thú thật trước đây vợ chồng tôi không biết, nên không nghĩ tới bảo hiểm, chứ đúng là nếu có chuyện gì với mình mà quỹ học vấn của con bị dừng lại giữa chừng thì sẽ là một ân hận lớn.

Việc tham gia bảo hiểm để xây dựng quỹ học vấn cho con không còn mới ở Việt Nam nữa. Vậy sản phẩm của Generali lần này có gì đặc biệt?



Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam phát triển nhanh và mạnh trong nhiều năm qua cũng nhờ một phần lớn từ nhu cầu tham gia bảo hiểm cho mục tiêu tiết kiệm cho con đường học vấn của con em của các gia đình. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, dòng sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm cho mục tiêu giáo dục này có phần chững lại, căn bản là do lãi suất ngân hàng, trái phiếu chính phủ ngày càng giảm. VITA – Cho Con là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị cho mục tiêu đầu tư cho giáo dục đầu tiên trên thị trường. Sản phẩm được thiết kế đáp ứng nhu cầu xây dựng quỹ học vấn cho con với độ linh hoạt cao và những quyền lợi gắn liền với quá trình học tập và trưởng thành của con em, đồng thời lại có tính bảo vệ tối đa cho cả gia đình.

VITA – Cho Con là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị tiên phong đầu tư về giáo dục, kết hợp hiệu quả giữa bảo vệ và đầu tư, với những quyền lợi vượt trội, chưa từng có trên thị trường.

Cụ thể, khách hàng xây dựng quỹ học vấn cho con qua việc lựa chọn đầu tư vào các quỹ cổ phiếu, trái phiếu của Generali Việt Nam và có thể linh hoạt điều chỉnh chiến lược đầu tư trong suốt thời gian tham gia sản phẩm để chuẩn bị tốt nhất cho nhu cầu về chi phí học tập của con em. Sản phẩm cung cấp quyền lợi bảo vệ toàn diện cho gia đình trước mọi rủi ro, bao gồm những quyền lợi đặc biệt chưa từng có trên thị trường như đảm bảo phát hành hợp đồng bảo hiểm cho con khi rủi ro xảy đến với cha mẹ, v.v. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng sự an tâm tối đa về cả bảo vệ lẫn đầu tư cho tương lai học vấn của con trẻ khi tham gia sản phẩm này.



Bà có thể chia sẻ chi tiết hơn về khía cạnh đầu tư của VITA – Con Con?

VITA – Cho Con thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, với chiến lược đầu tư dựa trên nguyên tắc đầu tư thường xuyên, liên tục và có kỷ luật ("dollar cost averaging"). Khách hàng tham gia sản phẩm đóng phí định kỳ hoặc đóng phí thêm theo khả năng và nhu cầu của mình. Phí bảo hiểm sau khi trừ đi chi phí bảo hiểm và các chi phí liên quan sẽ được đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị. Khách hàng được lựa chọn các quỹ này tùy thuộc vào nhu cầu và "khẩu vị" rủi ro của mình và có thể hoán đổi giữa các quỹ, rút bớt tiền hay đầu tư thêm trong suốt quá trình tham gia sản phẩm. Hiện nay Generali có 4 quỹ liên kết đơn vị, bao gồm 2 quỹ cổ phiếu và 2 quỹ trái phiếu, được quản lý bởi VinaCapital và Dragon Capital. Chiến lược đầu tư này cho phép Generali tận dụng tối đa thế mạnh của 2 công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam này để vươn lên đứng đầu thị trường về hiệu quả đầu tư của các quỹ liên kết đơn vị trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022 vừa qua.

Đầu tư thì luôn có rủi ro. Nhưng việc học hành của con trẻ thì lại cần đảm bảo. Như vậy tham gia sản phẩm này, cha mẹ có lo lắng gì không?

Đúng là đầu tư thì luôn có yếu tố rủi ro. Vấn đề là làm thế nào để giảm thiểu rủi ro đồng thời đảm bảo hiệu quả đầu tư như mong muốn. Thực tế đã chứng minh là trong các cách đầu tư thì đầu tư thường xuyên, liên tục và có kỷ luật qua một hợp đồng bảo hiểm như vậy luôn là một trong những cách đầu tư hiệu quả và giảm thiểu rủi ro nhất. Với VITA – Cho Con, khách hàng cũng có được sự tiện lợi và linh hoạt tối đa để điều chỉnh chiến lược đầu tư cho quỹ học vấn của con khi cần thiết. Các quỹ đầu tư của VITA – Cho Con lại do các chuyên gia hàng đầu trong ngành quản lý, dưới sự giám sát chặt chẽ của Generali Việt Nam nên sẽ giúp khách hàng an tâm hơn về tương lai của quỹ học vấn cho con em. Điểm đặc biệt là cách đầu tư này đảm bảo rằng trong trường hợp có rủi ro lớn xảy ra với cha mẹ thì quỹ học vấn của con em vẫn được đảm bảo. Đây là ưu điểm mà các cách đầu tư khác không có được.

Về khía cạnh bảo vệ thì VITA – Cho Con có gì đặc biệt?

Bảo vệ luôn là yếu tố hàng đầu cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm. Sau đại dịch Covid thì tâm lý lo lắng về rủi ro và nhu cầu cần được bảo vệ lại càng nhiều hơn. Vì vậy khi thiết kế sản phẩm mới lần này, chúng tôi đặc biệt lưu ý đến việc tăng cường bảo vệ tài chính tối đa cho khách hàng trước những rủi ro về bệnh tật, tai nạn, v.v., đồng thời bổ sung một số những quyền lợi bảo vệ mới chưa từng có trên thị trường. Chẳng hạn như nếu khách hàng không may bị bệnh hiểm nghèo, ngoài việc được miễn đóng phí bảo hiểm cho những năm còn lại của hợp đồng, nếu cha mẹ không may qua đời, Generali cũng đảm bảo phát hành hợp đồng bảo hiểm mới với mệnh giá lên đến 10 tỷ đồng cho bất kỳ người con đẻ hay con nuôi hợp pháp nào của khách hàng mà không cần thẩm định sức khỏe. Trong thực tế chúng tôi đã thấy có những trường hợp rất đau lòng là sau khi bố mẹ không may qua đời, hợp đồng bảo hiểm của bố mẹ chấm dứt, con cái của họ muốn được tham gia bảo hiểm để tiếp tục được bảo vệ nhưng không thực hiện được vì họ cũng có vấn đề về sức khỏe. Không ai muốn tai họa xảy đến với gia đình mình 2 lần! Đây là lý do chúng tôi bổ sung quyền lợi đảm bảo phát hành hợp đồng vào sản phẩm lần này.

Lần đầu tiên trên thị trường, ngoài quyền lợi miễn đóng phí khi bố/mẹ gặp rủi ro thương tật toàn bộ vĩnh viễn, tử vong, Generali còn đảm bảo phát hành hợp đồng bảo hiểm mới cho con mà không cần thẩm định với số tiền bảo hiểm lên đến 10 tỷ đồng.

Bà có thể chia sẻ thêm về những quyền lợi gắn liền với quá trình học tập và phát triển của con cái khách hàng?



Khi tham gia sản phẩm VITA – Cho Con, khách hàng sẽ nhận được những khoản thưởng lên đến 10 triệu đồng/ lần từ chương trình "Đồng hành cùng con" của Generali khi con đạt thành tích tốt trong học tập như đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi đỗ trường chuyên, thi đậu các kỳ thi quốc gia, thủ khoa đại học, đạt trình độ trung cấp ít nhất 2 ngoại ngữ, v.v. Ngoài ra, các thành tích về văn hóa, nghệ thuật, các gương hành động tốt về tinh thần thật thà, dũng cảm, v.v. cũng được khen thưởng. Mục đích của chúng tôi là đồng hành cùng cha mẹ để khuyến khích, động viên các con phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi và công dân tốt cho xã hội.