CEO Hannah Olala: Chọn bạn đời không cần lãng mạn, cũng không có chuyện may mắn mà phải LÝ TRÍ

Trong giới doanh nhân, CEO Hannah Olala không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự giỏi giang, quyết đoán mà còn có tư duy hiện đại, cởi mở và có tổ ấm hạnh phúc. Cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng, từng khiến nhiều người ghen tỵ bởi ông xã cô là người tinh tế, tâm lý, chiều chuộng vợ.

Ít ai biết rằng, CEO Hannah Olala lập gia đình rất sớm, cô lấy chồng khi tuổi 21 nhưng cô khá chín chắn so với các bạn cùng tuổi. Cô cho biết, không phải vì yêu say đắm mà lấy chồng mà dựa theo những quan sát xung quanh, cùng nhận định lý trí. Cô thấy ở bạn đời của mình có nhiều phẩm chất tốt như thông minh, siêng năng, tỉ mỉ,... thì chắc chắn sau này sẽ không nghèo khó và có thể là chăm lo cho cô.

Tiêu chí chọn bạn đời của nữ CEO

CEO Hannah Olala hào hứng kể lại: "Tôi thấy anh ấy khá tỉ mỉ nên chắc chắn sẽ là người chăm con, chăm vợ rất tốt. Anh là người đàn ông của gia đình, vì thế tôi quyết định lấy anh. Rõ ràng đến thời điểm hiện tại, quyết định của tôi không sai. Tuy nhiên có lẽ một phần cũng do tôi may mắn, nhiều người khá lý trí nhưng thiếu sự may mắn".

CEO Hannah Olala.

Hannah Olala chia sẻ thêm, không ít người phụ nữ thích những anh chàng lãng mạn, thường mua hoa, mua quà tặng bạn gái. CEO Hannah Olala bày tỏ cô cũng thích điều đó nhưng đấy không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là cô cần một người chăm sóc cho cô hàng ngày, một người đối xử tử tế, tôn trọng và hỗ trợ cô phát triển sự nghiệp. Cô sẽ không chọn người đàn ông chỉ muốn cô ở nhà, cảm thấy tự ti khi thấy cô giỏi giang hơn.

Nữ doanh nhân cho biết thêm, các bạn trẻ có thể ổn định sự nghiệp rồi tiến đến hôn nhân hay lập gia đình sớm rồi xây dựng sự nghiệp đều được. Điều quan trọng là tìm đúng người. "Nếu tìm được người hỗ trợ, ủng hộ mình phát triển sự nghiệp thì lấy sớm cũng tốt. Bởi 2 người sẽ cùng nhau phấn đấu. Cũng như tôi, dù giờ 2 vợ chồng hoạt động 2 lĩnh vực khác nhau nhưng với điều khiếm khuyết, chẳng hạn như tài chính, anh sẽ hỗ trợ. Còn về Marketing, SEO, tôi sẽ đảm nhận", nữ CEO bày tỏ.

Cô còn hóm hỉnh cho biết, nếu không lấy chồng hiện tại, cô lấy người khác thì vẫn đúng người. Vì tiêu chí chọn bạn đời của cô là người tử tế, có tình cảm rồi 2 người sẽ cùng nhau vun đắp.

CEO Hannah Olala bày tỏ: "Nhìn thấy 1 cặp đôi hạnh phúc, không phải là do họ may mắn gặp đúng người mà đó là quá trình 2 người cố gắng hòa hợp. Như tôi lấy chồng 20 năm nhưng vẫn cố gắng hò hẹn với chồng, nếu không làm việc này thì tình cảm sẽ phai nhạt, không có chuyện tự nhiên mà hạnh phúc".

Vợ chồng nữ CEO.

Về cuộc sống hàng ngày, cô chia sẻ thêm, bản thân cùng chồng làm rất nhiều việc mỗi ngày, thường cùng nhau đi ngủ lúc 2-3 giờ khuya. Lịch trình làm việc một ngày của cô rất bận rộn, phải tự làm nhiều việc như viết content, quay TikTok, edit video,... Cô chỉ xem 1-2 bộ phim/năm, tranh thủ xem trên máy bay, còn hàng ngày, cô sẽ xem video ngắn, sách nói trong lúc trang điểm. Dù công việc bận rộn nhưng chồng cô luôn thông cảm và động viên vợ.

Tuy làm những việc bản thân yêu thích nhưng có đôi lúc CEO Hannah Olala cảm thấy mệt mỏi vì khối lượng việc quá tải. Những lúc đó, cô sẽ tự nhủ mình phải biết ơn vì đang có công việc để làm, không có việc mới đáng lo ngại.

Cô cho rằng, chính nền tảng gia đình, cách nuôi dạy của cha mẹ đã giúp cô có được cuộc hôn nhân viên mãn, suy nghĩ theo hướng tích cực. Mẹ thường dạy cô rằng: "Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời", đây là câu thần chú giữ lửa hôn nhân.

"Nhiều người lầm tưởng hạnh phúc phải hoàn hảo, phải có hình mẫu nào đó. Đối với tôi, nếu bản thân cảm thấy hài lòng, chọn điều gì đó mà bản thân cho là ổn thì sẽ hạnh phúc, chứ không phải hoàn hảo. Tuy nhiên mỗi người đều có những tiêu chí quan trọng như chung thủy, tôn trọng, sự quan tâm - với tôi đây là điều quan trọng nhất", CEO Hannah Olala tâm sự.





Ứng Hà Chi