CEO Jensen Huang: Nvidia sẽ đầu tư chưa đến 100 tỷ USD vào OpenAI

01-02-2026 - 13:40 PM | Kinh tế số

CEO Nvidia Jensen Huang xác nhận tập đoàn sẽ tham gia vòng gọi vốn của OpenAI, với khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng không đạt mức 100 tỷ USD.

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Tech Wire Asia

Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn sản xuất chip Nvidia, ông Jensen Huang, ngày 31/1 cho biết Nvidia chắc chắn sẽ tham gia vào vòng gọi vốn hiện tại của OpenAI, mặc dù khoản đầu tư sẽ không đến 100 tỷ USD.

Ông Huang từ chối tiết lộ cụ thể số tiền đầu tư nhưng ông cho biết đó có thể là “khoản đầu tư lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện”.

Hồi tháng 9/2025, Nvidia và OpenAI thông báo đã ký một ý định thư, theo đó Nvidia có thể đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal ngày 30/1 đưa tin kế hoạch đầu tư của Nvidia đã bị đình trệ sau khi một số ý kiến trong nội bộ Nvidia bày tỏ nghi ngại về thỏa thuận này.

Theo thông báo hồi tháng 9/2025, khoản đầu tư 100 tỷ USD nói trên nhằm hỗ trợ các trung tâm dữ liệu mới và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) khác, được xây dựng bằng các linh kiện của Nvidia.

Theo Anh Quân

VTV

