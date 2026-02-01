Cú sốc của nhân sự Amazon trong cuộc “thanh lọc” đầu năm 2026: “Một sự phản bội không thể phũ phàng hơn"

Ngày 28/1 vừa qua, Amazon đã chính thức xác nhận một đợt sa thải lớn thứ 2 chỉ trong vòng 3 tháng - tính từ đầu tháng 11/2025. Thậm chí lần này, số lượng nhân sự bị cắt giảm còn lớn hơn con số 14.000 người vào cuối 2025: Khoảng chừng 16.000 nhân viên khối văn phòng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn đang thúc đẩy chiến lược cắt giảm tầng quản lý, gia tăng năng suất và tập trung vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động cốt lõi.

Ảnh minh họa (Nguồn: The Economics Times)

Thông tin này ngay lập tức gây sốc. Nhiều người có tên trong danh sách đã rủ nhau lên Reddit trải lòng, mỗi người một góc nhìn, một cảm nhận khác nhau khi nhận tin mình đã bị sa thải, nhưng không ai thoát được cảm giác “ngã ngửa”.

Chris - 3 năm làm kỹ sư phần mềm tại AWS

Chris - Một kỹ sư phần mềm tại Amazon Web Services (AWS), đã chia sẻ cảm xúc của mình ngay sau khi nhận được email thông báo sa thải.

“Tôi đã làm ở Amazon được 3 năm. Công việc này thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi với mức lương tăng gấp 3 lần so với trước, môi trường làm việc thoải mái, lãnh đạo tạo điều kiện và đồng nghiệp thân thiện. Thế nên khi nhận được email sa thải, tôi cảm giác như bị đấm một cú thẳng vào ngực. Tôi thức dậy mà không muốn làm gì cả, tinh thần rơi xuống đáy. Tôi lo rằng kỹ năng tôi có giờ chỉ phù hợp với công việc khi còn ở Amazon, và tôi sợ mình sẽ không tìm được việc mới với mức lương tương tự” .

Maya - Vừa qua 2 tháng thử việc với vài trò Quản lý Dự án tại AWS

Sau đợt cắt giảm nhân sự hồi cuối tháng 10/2025, Maya là một trong số những người được tuyển vào AWS. Điều đó đồng nghĩa với việc đến cuối tháng 1/2026, cô mới hoàn thành 2 tháng thử việc và thứ “chào đón” cô không phải một bản hợp đồng chính thức, mà là tin sa thải.

Ảnh minh họa (Nguồn: CNBC)

“Khi được tuyển dụng sau đợt sa thải cuối năm 2025, tôi đã nghĩ đây có thể là một khởi đầu mới của mình, rằng mình may mắn, mình có năng lực nên mới có thể trở thành nhân sự mới cho một tập đoàn vừa cắt giảm tới 14.000 người. Tôi không thể tin nổi rằng mình lại kết thúc 2 tháng thử việc bằng tin sa thải. Tôi thực chẳng hiểu họ tuyển dụng để làm gì khi cuối cùng cũng chỉ để đuổi người đi” .

Câu chuyện của Maya nhanh chóng nhận được hàng trăm phản hồi đồng cảm, vì nó phản ánh mô hình sa thải “không thương tiếc” khiến không ít nhân viên cảm thấy bị tổn thương và mất niềm tin.

Alex - 2 năm làm việc tại vị trí Nhân viên Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX/UI)

Alex, một nhà thiết kế giao diện người dùng, chia sẻ rằng việc bị sa thải chỉ với một email chung chung mà không có bất kỳ liên hệ trực tiếp từ quản lý khiến anh “cảm thấy Amazon thiếu sự thấu hiểu và tôn trọng con người” .

“Tôi chỉ nhận được một email tự động báo rằng à anh bạn ơi, từ tháng sau anh không cần phải tới công ty nữa vì chúng tôi đã cắt giảm vị trí công việc của anh rồi. Thật sự buồn cười, không một lời an ủi hay giải thích. Tôi đã làm việc ở đây hơn 2 năm, chăm chỉ mỗi ngày, và rồi tôi nhận tin sa thải bằng 1 email tự động” - Alex viết.

Ảnh minh họa (Nguồn: NYP)

Tâm sự của Alex phản ánh một thực tế mà nhiều nhân viên khác cũng nêu ra: Thiếu kết nối và thiếu cả sự tôn trọng giữa công ty và nhân sự bị sa thải.

Jordan - 7 năm làm Chuyên viên Phân tích Dữ liệu

Hơn 7 năm là chuyên viên phân tích dữ liệu tại bộ phận tiêu dùng, đã trải qua áp lực và căng thẳng kéo dài, nhưng Jorrdan vẫn không thoát khỏi vòng sa thải.

Anh viết: “Tôi cống hiến hơn 7 năm, làm việc hơn 12 giờ mỗi ngày với áp lực gần như không bao giờ dứt. Nhận tin sa thải, một nửa tôi cảm thấy như mình vừa được giải thoát, một nửa lại như mình vừa bị phản bội theo cách không thể phũ phàng hơn”.

Jordan không chỉ thất vọng vì mất việc, mà còn hụt hẫng trước sự thay đổi bất ngờ trong cách công ty đối xử với nhân viên kỳ cựu.

Sam - Người không bị sa thải nhưng cũng không thể vui

Trong topic tâm sự của các nhân viên đã hoặc đang làm việc cho Amazon, không chỉ có người mới bị sa thải “trút” nỗi lòng, mà ngay cả những người “được ở lại” cũng góp tiếng nói. Sam, hiện vẫn giữ vị trí phân tích kinh doanh, là một trong số những người không có tên trong danh sách 16.000 người bị “đuổi”, nhưng việc phải chứng kiến đồng nghiệp liên tục rời đi cũng khiến cô kiệt quệ.

“Ngay cả khi tôi không bị sa thải, việc chứng kiến nhiều người xung quanh rời đi khiến tinh thần tập thể sụp đổ. Ai cũng im lặng, làm việc chỉ để tồn tại. Không còn sự hăng hái hay khát khao gì nữa. Không khí thực sự nặng nề, đến mức không thở nổi và mỗi ngày đi làm giờ chỉ còn lại sự chán nản, nơm nớp lo sợ vì chẳng biết lúc nào sẽ đến lượt mình”.

Sam cũng bày tỏ cảm giác khó hiểu xen chút bực bội khi thấy công ty chi mạnh tay cho các sự kiện và quà tặng nhân viên trong khi cùng lúc thực hiện sa thải quy mô lớn.

Đợt sa thải này của Amazon có lẽn không dừng lại ở quy mô về người, mà còn kéo theo trạng thái sang chấn tâm lý - không chỉ của những người mất việc, mà cả những người “ở lại”. Từ những kỹ sư từng yêu thích công việc, những nhà thiết kế được đồng đội kính trọng, đến những nhân viên lâu năm ngày đêm cống hiến,... tất cả đều phải đối mặt với một thực tế mới đầy bất định và quá nhiều bất an.

Amazon cho biết các nhân viên bị ảnh hưởng sẽ có 90 ngày để thương lượng tìm vị trí công việc mới ở một bộ phận khác, đồng thời được hỗ trợ với gói thôi việc và dịch vụ tìm việc, nhưng những chia sẻ từ chính nhân viên cho thấy rằng sự hỗ trợ về mặt tinh thần, sự thấu hiểu và lắng nghe câu chuyện cá nhân mới là điều thực sự cần thiết lúc này.

(Nguồn: Reddit, GeekWire)