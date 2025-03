CEO Summit 2025: Đất Xanh chuyển mình trước giai đoạn phát triển của thị trường BĐS

CEO Summit 2025: Dấu ấn quan trọng của thị trường bất động sản

Không chỉ là sự kiện quan trọng của Tập đoàn Đất Xanh, CEO Summit 2025 đánh dấu bước chuyển mình của thị trường bất động sản nhằm đón đầu những cơ hội hợp tác khi thị trường đã bước qua giai đoạn điều chỉnh, sẵn sàng cho thời kỳ phát triển mới. Đây cũng là dịp Đất Xanh công bố loạt dự án chiến lược dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tại sự kiện, Đất Xanh đã giới thiệu 16 dự án trọng điểm trải dài tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Theo đó, công ty sẽ đẩy mạnh phát triển các dự án BĐS tại khu vực trung tâm các thành phố lớn có quy mô từ vài hecta đến vài chục hecta; và các khu đô thị vệ tinh nằm sát các đô thị trung tâm có quy mô từ vài chục đến vài trăm hecta. Với định vị phân khúc cao cấp và hạng sang, tổng nguồn cung dự kiến cho loạt dự án trên lên đến 52.000 sản phẩm, ước tính mang lại 370.000 tỷ đồng doanh thu cho công ty.

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại các đô thị lớn ngày càng khan hiếm, các dự án này không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. Với quy hoạch bài bản, vị trí chiến lược và hệ thống tiện ích hiện đại, Đất Xanh kỳ vọng các dự án sẽ góp phần gia tăng giá trị bất động sản khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường trong thời gian tới.

Tại sự kiện, các đại lý chia sẻ sự tin tưởng vào tầm nhìn dài hạn của Đất Xanh. Đồng thời, cam kết trở thành đối tác bền vững, đồng hành cùng các dự án sắp tới của Đất Xanh trong tương lai.

The Privé – Biểu tượng mới của bất động sản cao cấp tại trung tâm TP.HCM

The Privé là dự án tâm huyết của Tập đoàn Đất Xanh – bước mở đầu hoàn hảo cho thời kỳ phát triển mới của công ty trong giai đoạn thị trường BĐS đang dần hồi phục.

Là dự án tâm huyết của Tập đoàn Đất Xanh, The Privé được định vị trong phân khúc cao cấp với thiết kế hiện đại, chú trọng sự riêng tư và tiện nghi đẳng cấp. Tọa lạc tại trung tâm TP.HCM – khu vực phát triển mạnh với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, The Privé sở hữu vị trí đắc địa và khả năng kết nối linh hoạt cùng hệ thống SuperTOD – siêu kết nối, dự án nằm ngay trung tâm giao thoa của hệ thống giao thông đa phương tiện. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển bằng đường bộ, đường sắt metro, đường hàng không và cả đường thủy, mang đến sự thuận tiện tối đa trong nhịp sống hiện đại.

Với quỹ đất rộng 4,2ha, ba mặt giáp sông, cùng quy mô đầu tư 6,7ha, dự án mang đến không gian sống xanh ngay giữa đô thị sầm uất. The Privé gồm 12 tòa tháp cao 32-34 tầng, cung cấp 3.175 căn hộ với nhiều lựa chọn như Garden Duplex, Typical Unit, Sky Duplex, Penthouse… đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân từ gia đình trẻ, chuyên gia, doanh nhân đến nhà đầu tư bất động sản.

Không chỉ là một khu căn hộ cao cấp, The Privé còn mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp với mô hình compound khép kín, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Đây là lợi thế đắt giá trong bối cảnh quỹ đất sạch tại nội đô ngày càng khan hiếm.

Tại sự kiện, các nhà phân phối hào hứng chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về The Privé.

Bên cạnh những ưu thế về vị trí và thiết kế, The Privé còn thu hút sự quan tâm lớn nhờ chính sách bán hàng linh hoạt cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Với danh mục sản phẩm phù hợp từng đơn vị và hệ thống hỗ trợ bán hàng chuyên nghiệp, sự kiện đã thu hút sự quan tâm và tạo động lực lớn cho các đại lý. Theo chia sẻ từ đại diện các đơn vị, The Privé là điểm nhấn nổi bật, được cộng đồng nhà phân phối, nhà đầu tư và khách hàng mong chờ nhất từ trước đến nay. Nhiều đại lý bày tỏ sự tin tưởng vào kinh nghiệm phát triển dự án của Đất Xanh và kỳ vọng dự án sẽ tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững trong thời gian tới. Nhiều ý kiến nhận định, trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc theo hướng ưu tiên chất lượng, những dự án có vị trí chiến lược, thiết kế hiện đại như The Privé sẽ là lựa chọn ưu tiên của nhiều phân khúc khách hàng.