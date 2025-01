CEO Thế Giới Di Động hé lộ điều bất ngờ về chuỗi bán đồ mẹ và bé

Trên trang mạng xã hội Facebook, ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa đăng tải dòng trạng thái đầy lạc quan về tình hình kinh doanh của các chuỗi cửa hàng. Cụ thể, ông Hiểu Em cho biết Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh khôi phục kết quả kinh doanh, liên doanh EraBlue tại Indonesia bắt đầu “mang tiền về cho mẹ”.

Bên cạnh đó, vị CEO cũng chia sẻ chuỗi AVAKids đã gặt hái được những thành công và càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản phẩm mẹ và bé.

AVAKids là chuỗi cửa hàng chuyên các sản phẩm mẹ và bé được MWG khai trương điểm đầu tiên vào đầu năm 2022, cùng hàng loạt chuỗi AVA khác như VAFashion – chuyên thời trang, AVASports – đồ thể thao, AVAJi – chuyên đồng hồ, trang sức, mắt kính và AVACycle – chuyên xe đạp. Theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp, có khoảng 5.000 sản phẩm gồm tã sữa, quần áo, đồ chơi, xe đạp, sản phẩm tiêu dùng cho mẹ và bé, thực phẩm bổ sung (ăn dặm, vitamin),… được bày bán trong mỗi cửa hàng AVAKids. Với quy mô này, khách hàng có thể tìm thấy gần như mọi thứ cho bà mẹ mang thai và em bé từ sơ sinh đến tuổi mẫu giáo.

Riêng trong năm 2023, chuỗi AVAKids đạt gần 900 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng tới 80% so với cùng kỳ. Kênh online góp phần 30% tỷ trọng trong tổng doanh thu AVAKids. 

Về quy mô, số lượng hệ thống cửa hàng cho mẹ và bé này đạt đỉnh 71 cửa hàng vào cuối tháng 10/2022 sau đó giảm dần. Tính tới cuối tháng 11/2024, MWG còn 62 cửa hàng AVAKids.

Quy mô các chuỗi của MWG tính đến cuối tháng 11/2024

Về tình hình kinh doanh toàn Tập đoàn, ghi nhận tại báo cáo 11 tháng đầu năm, tổng doanh thu MWG đạt 112.298 tỷ, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 98% kế hoạch năm (125.000 tỷ). Xét theo từng mảng kinh doanh, chuỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đạt tổng doanh thu 81.700 tỷ đồng sau 11 tháng đầu năm, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Doanh thu online 11 tháng đầu năm đạt 8.200 tỷ đồng, chiếm 10% tổng doanh thu của cả hai chuỗi. Với chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, lũy kế 11 tháng đầu năm, chuỗi đạt 37.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 37% so với cùng kỳ nhờ đóng từ ngành hàng tươi sống và FMCG.

Doanh thu của các chuỗi thuộc MWG tính đến cuối tháng 11/2024

Ghi nhận trong tháng 11, MWG dừng thay đổi quy mô 5/6 chuỗi. Hiện MWG có 1.022 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone), 2.3030 cửa hàng Điện Máy Xanh (bao gồm ĐMS), 1.735 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 326 nhà thuốc An Khang - giữ nguyên so với cuối tháng trước. Riêng chuỗi điện máy EraBlue tại thị trường Indonesia Erablue tiếp tục phình to với 82 điểm bán, tăng 2 điểm bán so với cuối tháng 10.