CEO TikTok sẽ điều trần trước Hạ viện Mỹ

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Shou Zi Chew trả lời chất vấn trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ. Thông tin này được công bố trong bối cảnh Ủy ban Các vấn đề đối ngoại của Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu vào tháng tới về dự luật nhằm chặn việc sử dụng TikTok tại Mỹ do các mối quan ngại về an ninh quốc gia. Bà McMorris Rodgers và các nghị sĩ khác của đảng Cộng hòa đang yêu cầu TikTok cung cấp thêm thông tin về tác động của ứng dụng đối với thanh thiếu niên trong bối cảnh có nhiều lo ngại về những nội dung độc hại trên nền tảng chia sẻ video ngắn này.



Do quan ngại về an ninh, vào ngày 13/1 vừa qua, bang Kentucky của Mỹ đã cấm việc sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị công. Trước đó, hàng chục bang ở Mỹ, trong đó có Wisconsin, North Carolina, Ohio, New Jersey, Arkansas... cũng đã có các quyết định tương tự.

TikTok đang đàm phán với Chính phủ Mỹ để giải quyết các mối lo ngại của Washington về an ninh quốc gia, với hy vọng có thể tiếp tục hoạt động tại một trong những thị trường lớn nhất của nền tảng này. Công ty quản lý ứng dụng này khẳng định đáp ứng đầy đủ tất cả những mối lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ. TikTok cũng tuyên bố luôn tập trung vào đảm bảo an toàn cho người dùng trẻ và hạn chế các tính năng theo độ tuổi.