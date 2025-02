CEO VCBF: Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để phát triển vượt bậc trong 10-15 năm tới, chứng khoán kỳ vọng được hưởng lợi

Bộ Tài chính khẳng định, 2025 là một năm nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước, do đó ngành Chứng khoán cần nỗ lực hơn nữa để thị trường tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng chủ yếu của nền kinh tế.

Trong các giải pháp được đưa ra thì để thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định và bền vững, cơ quan quản lý đánh giá việc thúc đẩy các nhà đầu tư lớn, các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp hay các quỹ đầu tư chuyên nghiệp sẽ là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu.

Trao đổi trong Talk show Phố Tài Chính (The Finance Street Talk Show) trên VTV8, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, CFA, Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) đánh giá rằng, triển vọng phát triển ngành quỹ ở Việt Nam còn rất lớn, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thị trường chứng khoán trong những năm tới.

BTV Mùi Khánh Ly : Năm 2024 là một năm khó khăn và thách với các nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức trên toàn cầu. Vậy bà đánh giá như thế nào về hiệu quả của các nhà đầu tư này trong năm qua?

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga: Năm 2024 lạm phát toàn cầu đã hạ nhiệt từ mức 4,6% năm 2023 xuống mức 2,6% năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi cho các nước bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất. Mặc dù lãi suất vẫn còn ở mức cao, nền kinh tế số một thế giới vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Nhờ đó chỉ số S&P500 của Mỹ tăng 25%, đây cũng là năm thứ 2 chỉ số này tăng trên 20%, và hiện nay thị trường chứng khoán Mỹ đã chiếm tới 50% vốn hoá của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Theo đó, các quỹ đầu tư tại Mỹ cũng có mức tăng trưởng khả quan, trung bình đạt 17,4%. Các quỹ đầu tư vào cổ phiếu vốn hoá lớn tăng trưởng cao hơn với 30% nhờ động lực tăng trưởng của các công ty công nghệ, đặc biệt là trong nhóm Magnificient 7 khi lợi nhuận của nhóm này tăng trưởng vượt trội đạt 35%.

Trong khi đó tại châu Âu, động lực kinh tế đã suy yếu đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, do chi phí năng lượng cao, hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc… Còn tại các nước đang phát triển, đồng USD mạnh lên đã gây áp lức khá lớn…

Còn tại Việt Nam, bà đánh giá như thế nào về quy mô hoạt động của ngành quỹ trong những năm gần đây?

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga: Trong những năm vừa qua, ngành quản lý quỹ đã có những bước phát triển vượt bậc, thể hiện ở tất cả các khía cạnh, từ số lượng quỹ tới quy mô quỹ và số nhà đầu tư tham gia quỹ.

Số liệu tại thời điểm cuối quý III/2024 cho thấy thị trường Việt Nam có 117 quỹ đầu tư, tăng 10 quỹ so với cuối năm 2023, bao gồm 64 quỹ mở, 16 quỹ ETF, 34 quỹ thành viên và 3 quỹ đóng. Như vậy là số lượng quỹ mở hiện đã tăng gấp đôi, số quỹ thành viên tăng gấp 3 và số quỹ ETF tăng 8 lần so với năm 2019. Quy mô của các quỹ mở cũng đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua, đạt gần 53.000 tỷ đồng. Và cuối năm 2024, có khoảng 393.000 nhà đầu tư tham gia đầu tư quỹ mở, tăng 54% so với cuối năm 2023.

Mặc dù đã có phát triển mạnh trong những năm gần đây, tôi cho rằng ngành quỹ mới chỉ ở giai đoạn đầu của sự phát triển, do số nhà đầu tư quỹ mở mới chỉ dưới 0,4% dân số, quy mô vẫn chỉ chiếm dưới 0,5% GDP. Một số báo cáo cho thấy quy mô của ngành quản lý quỹ đạt 7% GDP, tuy nhiên có tới 90% giá trị tài sản quản lý đến từ uỷ thác đầu tư, trong đó 85% giá trị uỷ thác đến từ các công ty bảo hiểm và 80% giá trị uỷ thác là trái phiếu và tiền gửi.

Nếu chỉ tính riêng năm 2024, bà đánh giá hoạt động của ngành quỹ tại Việt Nam như thế nào khi có khá nhiều thách thức như vậy?

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga : Có thể nói, kinh tế vĩ mô năm 2024 đã có nhiều khởi sắc với GDP đạt gần 7,1%, vượt qua mọi dự báo với sự hỗ trợ của ngành sản xuất, xuất khẩu và ngành dịch vụ. Theo đó, thị trường chứng khoán cũng đã tăng được 12,1%.

Trong điều kiện như vậy, hầu hết các quỹ mở đều có kết quả cao hơn mức tăng trưởng hơn thị trường. Và đặc biệt là có tới 14 quỹ mở cổ phiếu có lợi nhuận trên 20%, trong đó quỹ VCBF-BCF và VCBF-MGF đạt lần lượt 27,0% và 26,4%. Bên canh đó, có 6 quỹ mở trái phiếu cho hiệu quả sinh lời từ 7% trở lên, tức là cao hơn khá nhiều lãi suất tiết kiệm 12 tháng của các NHTM.

Như vậy, mặc dù thị trường có nhiều biến động và không được coi là năm tích cực đối với đại đa số nhà đầu tư cá nhân trên thị trường, cũng như việc thị trường chỉ tăng trong 4 tháng đầu năm 2024, sau đó chủ yếu diễn biến theo chiều hướng giảm và đi ngang thì các quỹ đã có một năm đầu tư rất thắng lợi.

Không chỉ năm 2024 mà hầu hết các năm qua, các quỹ được quản lý tốt đều chiến thắng thị trường. Đặc biệt, những năm gần đây khi kinh tế khó khăn, nhà đầu tư đầu tư có chọn lọc hơn, các quỹ với danh mục nắm giữ các cổ phiếu tốt đã thể hiện được sức mạnh vượt trội của việc lựa chọn và đầu tư chuyên nghiệp, đặc biệt những công ty quản lý quỹ có phương pháp đầu tư bài bản, có kỷ luật, mua và nắm giữ các cổ phiếu tốt.

Bước sang năm 2025, nền kinh tế được dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt, thị trường chứng khoán cũng được kỳ vọng sẽ có những bùng nổ, theo đó ngành quỹ cũng sẽ thuận lợi? Theo quan điểm của bà thì sao?

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga: Mặc dù thế giới có nhiều bất ổn từ chính sách thuế cũng như những chính sách khác của Tổng thống Mỹ mới nhậm chức Donald Trump, chúng tôi cho rằng về xu hướng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong năm 2025.

Mặc dù, mục tiêu tăng trưởng 8% là rất thách thức nhưng nếu Việt Nam thực sự giải quyết được các nút thắt về thủ tục hành chính, đầu tư công thì mức này hoàn toàn có thể đạt được. Nhìn chung điều kiện vĩ mô khá thuận lợi cho kênh đầu tư cổ phiếu, với lợi nhuận của doanh nghiệp trong VN-Index được dự báo sẽ tăng 16,6% so với cùng kỳ vào năm 2025 sau khi tăng 18,1% năm 2024. Hệ số P/E dự phóng năm 2025 của chỉ số VN-Index là khoảng 10 lần, một mức rất hấp dẫn để đầu tư.

Ngoài ra, năm 2025, chúng tôi cũng kỳ vọng tổ chức FTSE sẽ công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp sau khi yêu cầu nhà đầu tư tổ chức nước ngoài phải ký quỹ 100% trước khi giao dịch được gỡ bỏ. Theo đại diện của FTSE, sau khi được nâng hạng, Việt Nam có thể được phân bổ tỷ trọng 0,3% và điều này có nghĩa là sẽ có một lượng vốn khoảng 1 tỷ USD từ các quỹ thụ động theo dõi chỉ số thị trường mới nổi FTSE sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhìn về dài hạn, tôi cho rằng Việt nam đang đứng trước cơ hội vàng để phát triển vượt bậc trong vòng 10-15 năm tới.

Nhu cầu đa dạng hoá chuỗi cung ứng, sự dịch chuyển của ngành sản xuất chip, cơ hội ứng dụng AI tăng hiệu quả sản xuất, doanh nghiệp năng động cùng một chính phủ hành động sẽ giúp Việt nam phát triển mạnh và thực sự nếu Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công thì cơ hội tăng trưởng 10%/năm hoàn toàn có thể đạt được.

Với triển vọng kinh tế như vậy, rõ ràng là thị trường chứng khoán sẽ được hưởng lợi.

Thực tế, ở các nước phát triển thì ngành quỹ đóng vai trò rất quan trọng, nhưng ở Việt Nam thì ngành này vẫn còn tiềm năng và nhiều nhà đầu tư vẫn có thắc mắc kiểu như “vì sao tôi phải đầu tư qua các quỹ”? Bà đánh giá như thế nào về quan điểm này?

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga : Không phải ngẫu nhiên mà có tới 50% hộ gia đình Mỹ, một nước có thị trường chứng khoán phát triển nhất thế giới, sở hữu chứng chỉ quỹ. Lần theo dấu vết của dòng tiền, chúng ta có thể lý giải điều này.

Ở Việt Nam, nếu gửi tiết kiệm, người gửi có lợi nhuận khoảng 5-6%/năm. Ngân hàng huy động để cho vay doanh nghiệp, với lãi suất 8-9%. Vậy tại sao chúng ta lại không cho vay doanh nghiệp một cách trực tiếp thông qua đầu tư trái phiếu để tăng tỷ suất lợi nhuận, thứ nhất là vì không có khả năng đánh giá rủi ro, thứ hai là không sở hữu được một danh mục nhiều doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro.

Dù vậy, nhà đầu tư có thể làm điều này thông qua đầu tư và quỹ trái phiếu được quản lý chuyên nghiệp, lựa chọn trái phiếu và nắm giữ một danh mục nhiều trái phiếu, của nhiều doanh nghiệp, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Như vậy thì trong vai trò là một thành viên lâu đời trên thị trường, VCBF sẽ có những những đóng góp như thế nào để từ đó gia tăng sự thịnh vượng cho nhà đầu tư, cũng như thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của thị trường?

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga: Với các nỗ lực tuyên truyền về giá trị của đầu tư dài hạn, chúng tôi nhận thấy nhà đầu tư đã ngày càng kỷ luật hơn, không bị phản ứng bán tháo khi thị trường giảm.

Tuy vậy, số lượng người dân tham gia quỹ mở vẫn có thể nói là hầu như chưa đáng kể. Đối với tổng thể thị trường, chứng khoán và nền kinh tế, sự tham gia của nhà đầu tư qua các quỹ sẽ làm giảm biến động thị trường, điều hướng dòng vốn vào các doanh nghiệp chất lượng, từ đó tăng hiệu quả đầu tư của cả nền kinh tế.

Là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu, tiên phong trong quản lý quỹ mở, với sứ mệnh thay đổi thói quen tiết kiệm, đầu tư của người dân Việt, VCBF sẽ tích cực phối hợp với UBCK nhằm phát triển ngành quỹ thông qua các hoạt động.

Thứ nhất, tham gia đề xuất các chính sách, sửa đổi các quy định để phù hợp và tạo thuận lợi cho sự phát triển ngành. Thứ hai là tích cực tham gia các chương trình giáo dục nhà đầu tư về quản lý tài chính cá nhân và đầu tư dài hạn. Thứ ba là dự kiến mở thêm nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư và cam kết về minh bạch và quản trị rủi ro cũng như kiên định với triết lý đầu tư giá trị, vốn đã tạo lợi nhuận rất tốt cho quỹ VCBF trong những năm qua nhằm tạo niềm tin lâu dài với nhà đầu tư.