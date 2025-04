Vận hành gần 400 nhà hàng, chủ chuỗi Gogi, Manwah mỗi ngày bỏ túi hơn 18 tỷ đồng doanh thu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2024, Golden Gate ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.633 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình, mỗi ngày doanh nghiệp này "bỏ túi" gần 18,2 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn thu chính của doanh nghiệp vẫn đến từ mảng bán thực phẩm và đồ uống, với gần 6.590 tỷ đồng – chiếm hơn 99% tổng doanh thu. Trong khi đó, mảng bán lẻ gồm các sản phẩm đóng gói, mang về đạt gần 38 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2023. Đây được xem là hướng mở mới của chuỗi F&B này bên cạnh mô hình nhà hàng truyền thống.

Các khoản giảm trừ doanh thu như hàng bán bị trả lại giảm mạnh, từ hơn 1.700 tỷ đồng còn khoảng 1.046 tỷ đồng, góp phần cải thiện doanh thu thuần của tập đoàn.

Tuy vậy, tốc độ tăng doanh thu không đủ bù đắp mức tăng của chi phí hoạt động. Chi phí bán hàng trong năm qua lên tới 3.462 tỷ đồng, cao hơn khoảng 119 tỷ đồng so với năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 40 tỷ đồng, đạt 485 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn hơn 104 tỷ đồng, giảm hơn 36 tỷ đồng so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Golden Gate báo lãi sau thuế 100,4 tỷ đồng – giảm gần 28% so với mức 139 tỷ đồng của năm 2023.

Theo giới thiệu trên website, Golden Gate được thành lập năm 2005, là doanh nghiệp sớm phát triển mô hình chuỗi nhà hàng tại Việt Nam. Công ty hiện sở hữu hơn 22 thương hiệu với gần 400 nhà hàng tại 40 tỉnh, thành, phục vụ khoảng 18 triệu lượt khách mỗi năm. Mô hình kinh doanh của Golden Gate tập trung vào năm nhóm ẩm thực chính gồm: lẩu, nướng, món Á, món Âu và cafeteria.

Các chuỗi nổi bật trong hệ sinh thái của doanh nghiệp có thể kể đến như Gogi House, Manwah, Kichi-Kichi, Sumo BBQ, Daruma, iSushi...

Theo báo cáo về Thị trường kinh doanh ẩm thực của iPOS, năm 2024, số lượng cửa hàng F&B tại Việt Nam ước tính đạt 323.010 cửa hàng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của ngành này cũng đạt hơn 688.000 tỷ đồng.

Báo cáo khảng định, sự phát triển mạnh mẽ của mô hình chuỗi không chỉ phản ánh sự chuyên nghiệp hóa trong ngành F&B, mà còn cho thấy thói quen tiêu dùng đang dần thay đổi, khi khách hàng có xu hướng lựa chọn các thương hiệu có danh tiếng hơn, chất lượng đồng đều, hơn là những cửa hàng nhỏ lẻ, thương hiệu và sản phẩm ít có dấu ấn.