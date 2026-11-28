1. Thường xuyên than nghèo, trách mình số khổ

Ngày nào cũng nghe cha mẹ than “đời mình khổ”, “số mình chẳng bằng ai”, trẻ còn nhỏ, nghe nhiều sẽ tin là thật. Con dễ nghĩ mình là gánh nặng của gia đình, dần cảm thấy bản thân không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp.

Cảm giác yên ổn, có chỗ dựa tinh thần giúp trẻ lớn lên thoải mái hơn, đôi khi còn quan trọng hơn điều kiện vật chất. Cuộc sống dù khó khăn, cha mẹ cũng đừng liên tục nhấn mạnh cảnh túng thiếu trước mặt con.

2. Cãi vã, chửi mắng và nhắc lại lỗi cũ của nhau

Người lớn cãi nhau, đập bàn, đóng sầm cửa, dùng những lời khó nghe để công kích nhau. Người được trút giận là cha mẹ, còn người sợ hãi lại là con.

Trẻ trốn trong phòng nhưng vẫn căng tai nghe ngóng, lo mẹ bỏ đi, sợ bố nổi nóng.

Lớn lên trong không khí ấy, trẻ dễ trở nên cực đoan hoặc sợ hôn nhân. Có người còn lặp lại cách ứng xử của cha mẹ: gặp chuyện là nổi giận, né tránh hoặc dùng lời cay nghiệt làm tổn thương những người gần gũi nhất.

3. Nói xấu ông bà, chê bai họ hàng

Cha mẹ nói trước mặt con rằng bà nội khó tính, cô ruột keo kiệt, rồi bình phẩm người thân tốt xấu thế nào. Trẻ chưa phân biệt được đâu là lời nói lúc bực bội, đâu là sự thật khách quan.

Con chỉ biết bắt chước, học cách soi lỗi người khác sau lưng, thiếu tôn trọng người lớn tuổi và nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt xét nét. Khi có chuyện, trẻ dễ đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn lại mình.

Trẻ giống như tấm gương phản chiếu gia đình. Cha mẹ thường nói điều gì, con sẽ dần nhìn cuộc sống theo hướng ấy. Muốn con biết tôn trọng và bao dung, người lớn trước hết phải giữ gìn lời nói của mình.

4. Buông xuôi, không cố gắng nhưng luôn oán trách

Cha mẹ ngày nào cũng trách đời, trách người, bản thân không nỗ lực nhưng lại đổ lỗi cho ông bà, cho xã hội. Trẻ nhìn thấy và ghi nhớ tất cả.

Một ngày nào đó, khi trưởng thành và gặp khó khăn, con cũng có thể quay lại trách cha mẹ không cho mình điều kiện, nguồn lực tốt hơn.

Đáng lo hơn, khi vấp váp ngoài xã hội, trẻ có thể lặp lại chính cách đối phó đã học từ gia đình: buông xuôi, bỏ mặc mọi việc. Khi ấy, cuộc sống gia đình càng khó khởi sắc.

5. Liên tục tự hạ thấp, phủ nhận bản thân

Dù giàu hay nghèo, cha mẹ vẫn là những người thầy đầu tiên của con. Sự vững vàng của cha mẹ là một trong những chỗ dựa giúp trẻ hình thành lòng tự tin.

Một người thường xuyên nói “mình không làm được”, “mình chẳng ra gì” sẽ khó giúp con có đủ can đảm ngẩng cao đầu, theo đuổi cuộc sống mình mong muốn.

Điều đáng buồn là khi cha mẹ luôn tự coi thường mình, con cũng dễ thu mình, không dám tin vào giá trị của bản thân.

Vì vậy, thương con không chỉ là cố gắng tích góp thật nhiều tiền. Cha mẹ còn cần cho con nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cách sống hằng ngày.

Không nói xấu người khác, không triền miên than phiền chuyện vụn vặt là cách giúp con học thái độ sống tích cực.

Gặp khó khăn vẫn bình tĩnh, có chuyện biết ngồi xuống nói với nhau là cách dạy con điều chỉnh cảm xúc.

Vợ chồng yêu thương, thông cảm cho nhau giúp trẻ học sự bao dung. Đối xử tử tế với ông bà giúp con hiểu lòng biết ơn. Cha mẹ tôn trọng nhau giúp con biết cách yêu thương người khác.

Một gia đình hòa thuận cũng cho trẻ cơ hội học cách xây dựng và gìn giữ hạnh phúc.

Làm cha mẹ, hãy nhớ rằng sửa mình từ lời nói, suy nghĩ đến hành động và cách đối đãi với mọi người chính là sự giáo dục sâu sắc, thiết thực dành cho con.

Gia đình hòa thuận là nền tảng tốt đẹp nhất; nuôi dạy con là khoản đầu tư đáng giá nhất. Nếp nhà tử tế sẽ giúp những thế hệ sau có cơ hội trưởng thành vững vàng, tiếp nối những điều tốt đẹp của gia đình.

Nguồn: Sohu