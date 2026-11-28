Thời tiết chuyển lạnh cũng là lúc những sạp rau ngoài chợ có thêm nhiều loại rau xanh tươi ngon. Bắp cải, cải cúc, súp lơ xanh hay cải bẹ xanh đều là những thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến thành các món ăn trong bữa cơm gia đình.

Theo Health 2.0, chương trình chuyên về sức khỏe của đài truyền hình TVBS (Đài Loan, Trung Quốc), tháng 11 là thời điểm 4 loại rau này bắt đầu vào mùa ngon. Ngoài hương vị thơm ngon, chúng còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là vitamin K.

4 loại rau đáng mua nhất vào tháng 11 (Dữ liệu: Health 2.0; Ảnh: LC)

1. Rau bắp cải: Bổ sung vitamin K, tốt cho hệ tiêu hóa

Bắp cải là loại rau thuộc họ cải, chứa chất xơ, vitamin C, vitamin K cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi. Theo giáo sư Lưu Thừa Từ, khoa Dinh dưỡng, Đại học Y Trung Sơn (Đài Loan, Trung Quốc), bắp cải cung cấp vitamin K, dưỡng chất cần thiết cho quá trình đông máu và chuyển hóa xương.

Loại rau này còn chứa S-methylmethionine, thường được gọi là "vitamin U". Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy hợp chất này có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Người dễ đầy hơi nên ăn bắp cải đã nấu chín, tránh ăn quá nhiều trong một bữa.

2. Rau cải cúc: Ít calo, bổ sung kali

Rau cải cúc (Ảnh minh họa)

Cải cúc, còn gọi là tần ô, thường được dùng nấu canh, xào hoặc nhúng lẩu trong những ngày lạnh. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lưu Di Lý, cải cúc chứa axit chlorogenic, hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Loại rau này còn cung cấp kali, giúp duy trì hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và góp phần điều hòa huyết áp.

Cải cúc ít calo, có chất xơ nên phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận cần hạn chế kali nên chú ý khẩu phần. Khi nấu, không nên đun quá lâu vì rau dễ nhũn, mất màu và hao hụt một số dưỡng chất.

3. Súp lơ xanh: Giàu vitamin C và hợp chất chống oxy hóa

Theo Health 2.0, 100g súp lơ xanh chứa khoảng 75,3mg vitamin C, cao gấp đôi bắp cải. Vitamin C giúp duy trì chức năng miễn dịch và hỗ trợ cơ thể tạo collagen.

Súp lơ xanh còn chứa glucosinolate, có thể tạo thành sulforaphane và các hợp chất khác khi được phân giải. Những chất này đang được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào, ngăn ngừa ung thư.

Để hạn chế mất chất dinh dưỡng, nên hấp hoặc xào nhanh súp lơ xanh thay vì luộc quá lâu.

4. Rau cải bẹ xanh: Bổ sung canxi, hỗ trợ sức khỏe xương

Rau cải bẹ xanh (Ảnh minh họa)

Cải bẹ xanh là loại rau có vị hơi đắng, thường được dùng để nấu canh, xào hoặc muối dưa. Theo Health 2.0, 100g cải bẹ xanh chứa khoảng 98mg canxi và 34mg vitamin C. Loại rau này cũng cung cấp vitamin K, góp phần duy trì quá trình chuyển hóa xương bình thường.

Ngoài ra, cải bẹ xanh chứa glucosinolate, hợp chất đặc trưng của rau họ cải, đang được nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa.

Nếu không thích vị đắng, có thể chần sơ trước khi chế biến. Với người tăng huyết áp, nên ưu tiên cải tươi thay vì các món dưa muối chứa nhiều muối.

Những ai cần chú ý khi ăn 4 loại rau này?

Dù giàu dinh dưỡng, một số người cần lưu ý:

Người bệnh thận phải hạn chế kali: Cần kiểm soát khẩu phần theo hướng dẫn của bác sĩ. Có thể chần rau và bỏ nước luộc nếu được khuyến nghị.

Người dùng thuốc chống đông warfarin: Nên duy trì lượng rau giàu vitamin K tương đối ổn định, tránh đột ngột ăn quá nhiều hoặc cắt bỏ hoàn toàn.

Người có bệnh tuyến giáp: Không nên thường xuyên ăn lượng lớn rau họ cải sống, nhất là khi thiếu iốt.

Người dễ đầy hơi: Nên ăn rau chín, tăng khẩu phần từ từ để hạn chế khó chịu.

Thay vì chỉ ăn một loại rau vì được cho là bổ dưỡng nhất, các gia đình nên luân phiên nhiều loại rau theo mùa, kết hợp cách chế biến đơn giản để bữa ăn vừa ngon miệng, vừa đa dạng dưỡng chất.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)