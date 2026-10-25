Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 loại “rau” đặc biệt tốt cho phổi: Ăn đúng cách giúp làm dịu cổ họng, giảm khô rát khi giao mùa

| | Sống

Khi thời tiết chuyển lạnh, không khí hanh khô, những món ăn từ 4 loại "rau" này có thể giúp thực đơn gia đình thêm phong phú, dễ ăn, tốt cho phổi.

Khi mùa đông đến, không khí dần trở lạnh và khô hơn. Phổi là cơ quan dễ bị ảnh hưởng - nhiều người gặp phải các triệu chứng như khô họng, ngứa họng, ho khan ít đờm và tức ngực. 

Vào thời điểm này, rất nhiều nguyên liệu bổ dưỡng cho phổi trở nên sẵn có, điển hình như củ cải, củ mã thầy, hạt sen và củ sen. Ăn đúng loại thực phẩm theo mùa có thể nhẹ nhàng nuôi dưỡng và bảo vệ phổi, giảm bớt tình trạng khô họng. 

Dưới đây là ba món ăn gia đình bổ dưỡng cho phổi với các nguyên liệu theo mùa này, tất cả đều dễ chế biến và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Củ cải trắng hấp mật ong

Nguyên liệu: 1 củ cải trắng, một ít kỷ tử và mật ong.

Cách làm: Củ cải trắng rửa sạch, gọt vỏ, thái thành những khoanh dày vừa phải rồi xếp vào đĩa. Đun sôi nước trong nồi hấp, đặt đĩa củ cải vào và hấp trên lửa lớn khoảng 20 phút, đến khi củ cải mềm trong. Lấy ra, rắc một ít kỷ tử để trang trí. Đợi món ăn nguội bớt rồi rưới một lượng nhỏ mật ong lên trên trước khi dùng.

4 loại “rau” đặc biệt tốt cho phổi: Ăn đúng cách giúp làm dịu cổ họng, giảm khô rát khi giao mùa- Ảnh 1.

Món củ cải hấp.

Dinh dưỡng và công dụng: Theo quan niệm y học cổ truyền, củ cải trắng có tác dụng làm dịu tình trạng khô nóng, hỗ trợ tiêu đờm và sinh tân dịch. Vì vậy, nguyên liệu này thường được dùng trong các món ăn mùa thu nhằm giảm cảm giác khô họng, khó chịu khi thời tiết hanh khô. Cách hấp giúp củ cải mềm, dễ ăn và giữ được phần lớn lượng nước vốn có trong thực phẩm.

Thịt bò om củ mã thầy

Nguyên liệu: 10 củ mã thầy, 300g thịt bò, vài lát gừng, hành lá, nước tương, muối và dầu ăn.

Cách làm: Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng, thêm một ít nước tương rồi trộn đều, ướp khoảng 15 phút. Củ mã thầy gọt vỏ, rửa sạch và thái lát dày vừa ăn. Làm nóng chảo với dầu, cho gừng và hành vào phi thơm, tiếp đó thêm thịt bò, đảo nhanh đến khi thịt đổi màu rồi trút ra đĩa.

4 loại “rau” đặc biệt tốt cho phổi: Ăn đúng cách giúp làm dịu cổ họng, giảm khô rát khi giao mùa- Ảnh 2.

Thịt bò om củ mã thầy.

Giữ lại một ít dầu trong chảo, cho củ mã thầy vào xào khoảng 2 phút. Thêm một lượng nhỏ nước, đậy nắp om khoảng 5 phút. Sau đó, cho thịt bò trở lại chảo, nêm nước tương và muối. Đảo đều cho các nguyên liệu ngấm gia vị rồi tắt bếp.

Dinh dưỡng và công dụng: Củ mã thầy, còn gọi là củ năng, có vị giòn ngọt, chứa nước và một lượng chất xơ. Trong y học cổ truyền, loại củ này được cho là có tác dụng thanh nhiệt, làm dịu cổ họng và hỗ trợ giảm cảm giác nóng trong. Thịt bò bổ sung protein, sắt và vitamin B12, góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Kết hợp hai nguyên liệu tạo thành món ăn vừa có rau củ vừa có nguồn đạm động vật.

Canh thịt băm với củ sen và hạt sen

Nguyên liệu: 250g thịt chân giò, nửa củ sen, 12 hạt sen khô, vài lát gừng và muối.

Cách làm: Ngâm hạt sen khô khoảng 30 phút. Củ sen gọt vỏ, băm nhỏ; thịt lợn băm nhuyễn rồi trộn với củ sen và một ít muối. Nặn hỗn hợp thành miếng thịt dày, đặt dưới đáy bát chịu nhiệt. Xếp hạt sen lên trên, thêm gừng và lượng nước ấm vừa đủ.

Đun sôi nước trong nồi hấp, đặt bát vào hấp cách thủy trên lửa lớn khoảng 40 phút, đến khi thịt chín hoàn toàn. Khi món ăn chín, có thể hớt bớt mỡ nổi trên bề mặt rồi nêm thêm muối vừa ăn.

4 loại “rau” đặc biệt tốt cho phổi: Ăn đúng cách giúp làm dịu cổ họng, giảm khô rát khi giao mùa- Ảnh 3.

Canh thịt băm với củ sen và hạt sen

Dinh dưỡng và công dụng: Củ sen cung cấp chất xơ và một số vitamin, khoáng chất; hạt sen bổ sung tinh bột và các dưỡng chất khác; thịt lợn cung cấp protein. Món hấp có kết cấu mềm, vị ngọt tự nhiên từ nguyên liệu, phù hợp với những người thích món ăn nóng và dễ nhai.

Theo y học cổ truyền, củ sen được cho là có tác dụng sinh tân dịch, làm dịu tình trạng khô; hạt sen thường được dùng trong các món ăn có tính bồi bổ.

Ba món ăn trên có thể được luân phiên trong thực đơn gia đình khi thời tiết chuyển mùa. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước và giữ ấm phù hợp. Người có cơ địa nhạy cảm với thực phẩm lạnh, dễ tiêu chảy hoặc gặp vấn đề tiêu hóa nên điều chỉnh khẩu phần theo khả năng dung nạp. Nếu ho kéo dài, khó thở, đau ngực hoặc sốt, cần đi khám thay vì chỉ dựa vào chế độ ăn để cải thiện triệu chứng.

 

Theo Trà My (Theo Sohu)

Sức khoẻ 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh, ngừng cung cấp điện, nước, internet đối với trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt hành chính

Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh, ngừng cung cấp điện, nước, internet đối với trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt hành chính Nổi bật

Công an phát thông báo đặc biệt tới tất cả người dân có nhà, căn hộ cho thuê, cho mượn

Công an phát thông báo đặc biệt tới tất cả người dân có nhà, căn hộ cho thuê, cho mượn Nổi bật

TP.HCM sẽ làm đường liên cảng gần 8.800 tỷ đồng, tách container khỏi dân cư

TP.HCM sẽ làm đường liên cảng gần 8.800 tỷ đồng, tách container khỏi dân cư

17:10 , 25/10/2026
Một căn bếp sạch sẽ mang lại một tâm trí thanh thản: Hành trình “dọn tủ lạnh” của một phụ nữ trung niên

Một căn bếp sạch sẽ mang lại một tâm trí thanh thản: Hành trình “dọn tủ lạnh” của một phụ nữ trung niên

17:00 , 25/10/2026
BĐBP Quảng Ninh ngăn chặn hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

BĐBP Quảng Ninh ngăn chặn hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

16:59 , 25/10/2026
Loại quả dân dã bán đầy chợ có thể giúp giảm 11,42% mỡ gan sau 6 tuần

Loại quả dân dã bán đầy chợ có thể giúp giảm 11,42% mỡ gan sau 6 tuần

16:28 , 25/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên