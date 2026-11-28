Đoạn clip triệu view được quay tại hôn lễ, trong màn trao quà cưới, mẹ chồng chẳng những tặng kiềng vàng cho nàng dâu mới mà còn trao món quà tương tự cho hai nàng dâu lớn đã cưới từ lâu. Ba chị em nhận được món quà giống nhau, không có sự phân biệt người đến trước hay người đến sau.

Giải thích hành động kỳ lạ này, người đăng clip cho biết trước đây, khi hai người con trai lớn lập gia đình, kinh tế còn khó khăn nên bà mẹ chưa có điều kiện tặng vàng cho các con. Đến khi tổ chức đám cưới cho người con trai thứ ba, cuộc sống đã khá giả hơn, bà quyết định tặng luôn cho cả ba nàng dâu mỗi người một chiếc kiềng vàng. Với bà, đây không chỉ là quà cưới mà còn là cách bù đắp cho hai con dâu lớn, đồng thời thể hiện sự công bằng.

Cách ứng xử đầy tinh tế này khiến clip nhận được hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội . Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho bà mẹ chồng vì vào ngày tất cả mọi người tập trung vào cô dâu chú rể, bà vẫn không quên hai nàng dâu được rước về trước đó, không quên cảm nhận của các con và nhớ rằng không thể để đứa con nào thiệt thòi hay tủi thân.

“Mẹ chồng tâm lý quá! Không phải cứ quà to, quà nhỏ mới quan trọng mà là bà nhớ đến cả hai con dâu lớn, không để ai cảm thấy mình bị bỏ quên”; “Người mẹ này coi ai cũng là con mình. Ngày vui của con thứ ba nhưng bà vẫn nghĩ đến hai con dâu trước, biết ngày xưa mình chưa có điều kiện nên giờ bù đắp cho các con”; “Đúng là người lớn công bằng thì con cháu cũng dễ hòa thuận. Nếu bà chỉ tặng cô dâu mới, hai chị dâu có thể sẽ tủi thân, thậm chí gây ấm ức về sau này”...

Dân mạng khen ngợi sự tinh tế của người mẹ chồng trong ngày vui của con dâu út. (Ảnh chụp màn hình)

Như Phong chia sẻ: “Thích nhất là tâm lý mẹ chồng không có chuyện con dâu mới được ưu tiên hơn con dâu cũ. Bà coi cả ba như nhau, có điều kiện thì không quên người từng về làm dâu lúc gia đình còn khó khăn. Có người mẹ chồng như thế là phúc của các nàng dâu”.

Thiên Trang bình luận: “Nhiều khi mẹ chồng chỉ cần tinh tế một chút như thế này là đã giữ được tình cảm trong nhà. Bà không cần nói thành lời, chỉ bằng hành động đã cho các con thấy mình được yêu thương và đối xử công bằng. Đây mới là của hồi môn đáng quý”.

Nhiều chị em khoe mẹ chồng mình cũng rất tâm lý, thương yêu giúp đỡ con cái, khoe bản thân may mắn không gặp những khúc mắc, mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu. “Ngày mới cưới, tôi cũng lo đủ thứ chuyện mẹ chồng nàng dâu, sợ không hợp tính, sợ bị soi mói. Nhưng về sống rồi mới thấy bà thương con cái thật lòng. Vợ chồng tôi khó khăn, bà chủ động giúp đỡ, có gì ngon cũng để dành phần cho hai đứa. Đặc biệt, bà chưa bao giờ so sánh tôi với con dâu khác. Sống với nhau bằng sự chân thành thì tự nhiên chẳng còn khoảng cách mẹ chồng nàng dâu nữa”, Hải Yến tâm sự.

Minh Thúy chia sẻ: “Mình may mắn có mẹ chồng rất tâm lý. Hai vợ chồng đi làm về muộn, bà không bao giờ trách móc chuyện cơm nước, nhà cửa mà còn tranh thủ nấu sẵn cho các con. Lúc sinh con, bà cũng là người chăm sóc mình nhiều nhất, từ ăn uống đến những đêm thức trông cháu. Nhiều người cứ bảo lấy chồng là phải xác định sống chung với mẹ chồng, nhưng mình thấy quan trọng nhất vẫn là gặp được người biết thương và tôn trọng nhau”.