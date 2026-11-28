Ai đó nói, nếu công việc khiến bạn không còn thời gian ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi hay tập thể thao thì cứ nghỉ làm đi. Nhưng không ai trả hộ bạn hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền nước hằng tháng. Những thứ đó đều cần tiền, mà muốn có tiền thì phải đi làm. Đi làm thì phải có đánh đổi sức khỏe: những lần chạy deadline đến 2-3 giờ sáng, những bữa ăn bị bỏ lỡ vì quá bận, hay cả khi nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường nhưng vẫn phải dời lịch khám vì chưa thể sắp xếp thời gian. Đó là thực tế của một người trưởng thành, dù độc thân hay đã lập gia đình.

Đó cũng là lúc một nghịch lý xuất hiện: Chúng ta kiếm tiền để có thể sống thoải mái hơn, nhưng đôi khi lại phải hy sinh chính thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của mình để có được khoản tiền đó.

Hiện thực của người trưởng thành: Muốn tự do phải có tiền, nhưng kiếm tiền phải đánh đổi sức khỏe

“Muốn tự do phải có tiền, nhưng kiếm tiền lại phải đánh đổi sức khỏe” - một nghịch lý được nhiều cư dân mạng Trung Quốc nhắc đến khi bàn về cuộc sống của người trưởng thành.

Trên Xiaohongshu, không khó bắt gặp những chia sẻ xoay quanh câu chuyện này: Muốn đi du lịch phải có tiền mua vé, đặt phòng; muốn di chuyển thuận tiện cũng cần tiền đi xe buýt, taxi hay đơn giản là đổ xăng nếu đi xe máy. Ngay cả những nhu cầu thường nhật như ăn uống cũng cần đến tiền. Có người nói tiền không phải là tất cả, nhưng rõ ràng, có tiền mới giúp chúng ta duy trì cuộc sống và có thêm nhiều lựa chọn. Và để có được khoản tiền đó, mỗi người vẫn phải đi làm và dành phần lớn thời gian cho công việc. Không ít người từng phải thức đến 1-2 giờ sáng để hoàn thành công việc, ăn uống không đúng giờ hoặc hủy kế hoạch riêng vì nhiệm vụ phát sinh. Ngay cả khi đã về nhà, điện thoại vẫn có thể liên tục nhận tin nhắn từ đồng nghiệp, cấp trên hay khách hàng. Thời gian nghỉ ngơi vì thế không phải lúc nào cũng thực sự thuộc về bản thân, đi khám cũng cần xếp lịch.

Đi làm không tránh khỏi những lúc stress

Đến bữa ăn còn phải làm việc

Thời gian làm việc kéo dài không chỉ khiến người trưởng thành ít có thời gian dành cho bản thân, mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Một bài viết trên trang Tin tức Sina vào tháng 9/2026 với tiêu đề “20 tuổi thức đêm kiếm tiền, 40 tuổi thức đêm tiêu tiền để duy trì sự sống? Trong thời đại làm việc quá sức, lấy gì cứu vãn tình trạng lão hóa sớm?” đã đặt ra một nghịch lý đáng suy ngẫm: Khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng dùng thời gian và sức khỏe để đổi lấy thu nhập, nhưng đến khi lớn tuổi hơn, họ có thể lại phải dành tiền bạc để khắc phục những vấn đề sức khỏe tích tụ từ trước. Bài viết cũng đề cập đến một số biểu hiện thường gặp khi làm việc quá sức như mất ngủ, mệt mỏi kéo dài, rụng tóc hay suy giảm trí nhớ.

Theo bài viết của Tuần san Tin tức Trung Quốc đăng trên trang Tin tức Sina ngày 5/3/2026, khảo sát về tình hình làm thêm giờ năm 2025 của nền tảng tuyển dụng Trí Liên cho thấy 38,7% người đi làm gần như phải làm thêm giờ mỗi ngày. Trong khi đó, số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết thời gian làm việc trung bình mỗi tuần của người lao động tại các doanh nghiệp năm 2025 lên tới 48,6 giờ. Bài viết cũng ghi nhận những chia sẻ quen thuộc của dân công sở như làm việc liên tục 12 tiếng, phải ở lại văn phòng đến 9 giờ tối hoặc dù đã về nhà vẫn xử lý công việc qua ứng dụng WeChat đến tận khuya.

Nhìn rộng hơn, nghịch lý nằm ở chỗ mỗi người nỗ lực kiếm tiền với mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn. Nhưng nếu phần lớn thời gian và sức lực đều dành cho công việc, những điều họ muốn tận hưởng lại liên tục bị trì hoãn. Đến khi có điều kiện tài chính, họ có thể không còn đủ thời gian, sức khỏe hoặc năng lượng để thực hiện những dự định ấy. Tiền bạc giúp cuộc sống có thêm lựa chọn, nhưng quá trình kiếm tiền cũng cần được cân nhắc để không trở thành sự đánh đổi quá lớn.

Kiếm tiền cũng quan trọng, nhưng đừng quên dành thời gian để sống

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa tiền bạc không quan trọng hay mỗi người nên từ bỏ những mục tiêu tài chính để đổi lấy sự thoải mái trước mắt. Với người trưởng thành, tiền không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn gắn với nhiều trách nhiệm như tiền nhà, chi phí sinh hoạt, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con cái và những khoản dự phòng cho tương lai. Có một nền tảng tài chính ổn định vẫn là điều cần thiết để mỗi người cảm thấy an tâm và chủ động hơn trước những biến cố.

Vẫn phải đi làm kiếm tiền và vẫn phải chăm sóc tốt cho chính mình

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách chúng ta theo đuổi mục tiêu ấy. Nếu liên tục xem việc thức khuya, bỏ bữa, làm việc quá sức hay không có thời gian cho bản thân là điều hiển nhiên, rất có thể đến một lúc nào đó, chính sức khỏe sẽ trở thành rào cản lớn nhất đối với những kế hoạch tương lai.

Kiếm tiền là một hành trình dài, vì vậy việc duy trì sức khỏe và khả năng làm việc lâu dài cũng quan trọng không kém việc đạt được một mức thu nhập mong muốn. Mỗi người có thể bắt đầu từ những thay đổi vừa sức: sắp xếp công việc hợp lý hơn, hạn chế kéo dài giờ làm khi không cần thiết, duy trì thói quen ăn uống và nghỉ ngơi, dành thời gian vận động. Nếu công việc liên tục ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống cá nhân, cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại cách làm việc hoặc môi trường hiện tại.

Bên cạnh đó, tận hưởng cuộc sống không nhất thiết phải gắn với những chuyến du lịch đắt đỏ hay trải nghiệm tốn kém. Đó có thể chỉ là một buổi tối rảnh rỗi, một cuộc hẹn với bạn bè, thời gian dành cho gia đình hay một sở thích cá nhân. Tuy nhiên, ngay cả những hoạt động đơn giản này đôi khi cũng khó thực hiện khi lịch làm việc dày đặc, thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp.

Thực tế, câu chuyện không chỉ nằm ở việc một người kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn ở việc họ có bao nhiêu thời gian và sức khỏe để sử dụng khoản tiền đó. Thu nhập có thể tăng lên theo số năm làm việc, nhưng thời gian trong ngày vẫn có giới hạn. Trong khi đó, những áp lực về công việc, chi phí sinh hoạt và trách nhiệm cá nhân vẫn tiếp tục nối dài.

Vì thế, nghịch lý “có thời gian thì không có tiền, có tiền lại chẳng có thời gian” không đơn thuần là câu chuyện về thu nhập hay cách chi tiêu. Đó còn là một thực tế của đời sống hiện đại, khi nhiều người phải tính toán giữa nhu cầu kiếm tiền, thời gian nghỉ ngơi và cả sức khỏe của chính mình.



Ảnh minh họa Xiaohongshu