Tiếng Việt vốn có rất nhiều điều thú vị. Một từ có thể mang nhiều nghĩa khác nhau, một cách diễn đạt tưởng chừng quen thuộc đôi khi lại ẩn chứa một cách hiểu khác khiến người nghe phải bất ngờ. Đó cũng là lý do những câu đố mẹo sử dụng ngôn ngữ luôn có sức hút riêng. Không cần kiến thức cao siêu hay phép tính phức tạp, đôi khi chỉ một chút tinh ý trong cách sử dụng từ ngữ cũng đủ để tìm ra lời giải.

Nếu không tin, bạn có thể tự mình thử sức với câu đố sau đây nhé: "Con gì có 2 đầu 9 đuôi?".

Câu đố "Con gì có 2 đầu 9 đuôi?" khiến người chơi dễ liên tưởng đến những loài động vật kỳ lạ

Đọc qua, nhiều người có thể lập tức nghĩ đến một loài động vật có hình dáng kỳ lạ. Một sinh vật sở hữu tận hai chiếc đầu và chín chiếc đuôi nghe chẳng khác nào nhân vật bước ra từ thế giới thần thoại. Cũng có người sẽ cố gắng liên tưởng đến những con vật có nhiều đuôi trong truyện cổ tích, phim ảnh hoặc các câu chuyện dân gian.

Tuy nhiên, càng suy nghĩ theo hướng tìm kiếm một loài vật có thật, bạn càng khó tìm được đáp án. Bởi điểm mấu chốt của câu đố lại nằm ở chính chữ "con" trong đề bài.

Nếu hiểu "con" theo nghĩa thông thường là một cá thể động vật, chúng ta sẽ dễ dàng bị đánh lạc hướng. Nhưng khi chuyển sang cách hiểu "con số", mọi chuyện lập tức trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Đáp án chính là con số 29!

Đáp án cuối cùng là con số 29, dựa trên cách chơi chữ thú vị trong tiếng Việt

Trong số 29, chữ số 2 nằm ở đầu và chữ số 9 nằm ở cuối. Như vậy, câu trả lời đã xuất hiện ngay trong cách đặt câu hỏi, chỉ là người chơi cần nhận ra sự thay đổi về nghĩa của từ "con".

Điểm thú vị của câu đố này nằm ở cách sử dụng tiếng Việt. Từ "con" vốn thường được dùng để chỉ người, động vật hoặc những sự vật có thể đếm được theo một cách gọi nhất định. Khi kết hợp với từ "số", nó lại tạo thành một cách gọi hoàn toàn khác. Người ra đề đã tận dụng chính sự quen thuộc ấy để tạo ra một câu hỏi có vẻ đánh đố nhưng thực chất không hề phức tạp.

Đây cũng là nét hấp dẫn của những câu đố mẹo bằng tiếng Việt. Có những câu hỏi không kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức mà thử thách người chơi ở cách liên tưởng, khả năng quan sát và sự linh hoạt khi tiếp nhận ngôn ngữ. Đôi khi, đáp án không nằm ở việc suy nghĩ nhiều hơn, mà ở việc thử nhìn câu hỏi từ một góc độ khác.

Nếu lần tới gặp một câu đố tưởng chừng vô lý, đừng vội tìm kiếm những đáp án quá xa xôi. Biết đâu, lời giải lại nằm ngay trong một từ quen thuộc mà chúng ta vẫn sử dụng mỗi ngày!