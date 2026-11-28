Chỉ sau 3 tuần chuyển đến căn nhà mới mua, một cặp vợ chồng tại Mỹ liên tiếp phát hiện rắn xuất hiện trong nhà. Khi quyết định phá nền bê tông để tìm nguyên nhân, họ bàng hoàng trước cảnh tượng bên dưới.

Theo truyền thông quốc tế, vợ chồng Jessica và Johnathan Perry sống tại Mercer, bang Kentucky, Mỹ, đã hoàn tất thủ tục mua một căn nhà và tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi dọn đến ở.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 3 tuần sau, những vị khách không mời bắt đầu xuất hiện. Một ngày nọ, khi ra hiên đổ rác, chị Jessica phát hiện một con rắn đang bò trên bậc thềm. Chị lập tức gọi chồng và nhờ bố đến hỗ trợ xử lý.

Ảnh: China Press

Điều đáng nói là những ngày sau đó, rắn tiếp tục xuất hiện quanh nhà. Khoảng một tuần sau lần phát hiện đầu tiên, anh Johnathan cùng bạn bè xuống kiểm tra tầng hầm và phát hiện thêm 2 con rắn trưởng thành cùng nhiều rắn con.

Nghi ngờ bên dưới ngôi nhà có ổ rắn, cặp vợ chồng quyết định thuê thợ phá bỏ phần nền bê tông ở khu vực hiên trước để tìm kiếm. Cảnh tượng bên dưới khiến tất cả những người có mặt không khỏi kinh hãi.

Theo lời kể của Jessica, khi lớp xi măng được đập bỏ, hàng chục quả trứng rắn lộ ra. Một số quả còn khá mới, trong khi những vỏ trứng khác có dấu hiệu đã tồn tại từ lâu.

Muốn tìm hiểu nguyên nhân, Jessica liên hệ với chủ nhân cũ của căn nhà. Người này tiết lộ nơi đây từng được người dân địa phương gọi bằng cái tên đáng sợ là "Ngôi nhà rắn" (The Snake House). Điều đó khiến cặp vợ chồng nghi ngờ tình trạng rắn làm tổ đã tồn tại từ nhiều năm nhưng chưa được xử lý triệt để trước khi căn nhà được bán.

Ảnh: China Press

Các chuyên gia xác định những con rắn xuất hiện trong nhà là rắn chuột, không có nọc độc. Dù vậy, sự hiện diện của chúng vẫn khiến gia đình vô cùng lo lắng, đặc biệt khi họ có con trai mới 5 tuổi.

Johnathan cho biết anh sợ nhất việc rắn có thể bò lên tầng trên vào ban đêm, tìm nơi ấm áp để trú ẩn và gây nguy hiểm cho con nhỏ.

Kể từ khi phát hiện sự việc sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn. Mỗi tối, hai vợ chồng phải dùng đèn pin kiểm tra các ngóc ngách, đặc biệt là tầng hầm, trước khi đi ngủ.

Một người bạn thân đã lập chiến dịch quyên góp trên GoFundMe nhằm hỗ trợ gia đình trang trải chi phí thuê dịch vụ kiểm soát và di dời động vật hoang dã.

Tuy nhiên, Jessica lo ngại việc bắt những con rắn xuất hiện chỉ giải quyết phần ngọn, bởi bên dưới nền móng có thể vẫn còn những ổ trứng chưa được phát hiện. Theo chị, để xử lý triệt để tình trạng này, gia đình thậm chí có thể phải phá bỏ toàn bộ căn nhà.



