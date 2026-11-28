Trên mâm cơm của hầu hết gia đình Việt, các loại rau gia vị thường chỉ được xem như phần phụ họa giúp món ăn dậy mùi và bắt mắt hơn. Thậm chí nhiều người còn có thói quen nhặt bỏ hành, ngò hay thì là ra khỏi bát vì ngại mùi hăng. Thế nhưng, dưới góc nhìn của khoa học dinh dưỡng, những cọng rau nhỏ bé ấy lại sở hữu mật độ chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật đậm đặc, đóng vai trò như tấm lá chắn tự nhiên giúp bảo vệ thành mạch, ngăn ngừa đột quỵ và kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư.

Dưới đây là 5 loại rau gia vị quen thuộc đang hiện diện hàng ngày trong căn bếp nhưng mang lại giá trị phòng bệnh vượt xa suy nghĩ thông thường:

1. Hành lá

Hành lá gần như xuất hiện trong mọi món canh, món kho của người Việt nhưng lại hay bị bỏ sót trên thành bát. Là thành viên của họ hành tỏi, hành lá chứa hàm lượng cao các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ như allicin cùng nhóm flavonoid quercetin. Những hoạt chất này có khả năng kháng viêm mạnh mẽ, trung hòa gốc tự do và bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.

Hành lá rất phổ biến trong các món ăn Việt (Ảnh minh họa)

Một phân tích tổng hợp đăng trên tạp chí Gastroenterology (Mỹ) chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều rau thuộc họ hành tỏi có nguy cơ mắc ung thư dạ dày thấp hơn đáng kể so với nhóm ăn ít. Ngoài ra, hành lá còn cung cấp nguồn vitamin K dồi dào, giúp điều hòa quá trình đông máu và hạn chế tình trạng vôi hóa động mạch, từ đó giảm áp lực lên hệ tim mạch.

2. Húng quế

Không chỉ làm dậy hương cho bát phở hay đĩa rau sống, húng quế còn là kho chứa tinh dầu sinh học quý giá, nổi bật nhất là eugenol. Hoạt chất này hoạt động tương tự một chất chẹn kênh canxi tự nhiên, hạn chế tình trạng ion canxi tràn vào gây co thắt cơ trơn thành mạch. Khi mạch máu được thư giãn và giãn nở tốt hơn, huyết áp sẽ ổn định, giảm nguy cơ tăng huyết áp kịch phát dẫn tới tai biến mạch máu não.

Húng quế chứa tinh dầu tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Bên cạnh lợi ích cho tuần hoàn, nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrition and Cancer ghi nhận hoạt chất eugenol có khả năng tác động lên chu kỳ tế bào, kích hoạt quá trình tự chết của tế bào tổn thương và kìm hãm sự phát triển bất thường của khối u trên mô hình tế bào ung thư.

3. Lá tía tô

Tía tô vừa là rau ăn kèm dân dã vừa là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Oleo Science (Nhật Bản) cho thấy lá tía tô chứa các hợp chất chống oxy hóa có tác dụng ức chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu LDL, làm chậm sự hình thành mảng xơ vữa bám trên thành động mạch.

Khi lòng mạch giữ được độ trơn láng và đàn hồi, dòng máu lên não lưu thông ổn định hơn, giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn gây đột quỵ thiếu máu não. Đồng thời, các hợp chất phenolic và flavonoid như axit rosmarinic trong tía tô cũng được ghi nhận về khả năng kháng viêm và hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tổn thương oxy hóa.

Hơn cả rau gia vị, tía tô được người Việt dùng như một vị thuốc (Ảnh minh họa)

4. Thì là

Thì là vốn là gia vị không thể thiếu trong các món cá, hải sản nhờ mùi thơm đặc trưng, nhưng ít người biết loại rau này còn hỗ trợ bảo vệ hệ mạch máu rất hiệu quả. Lá và hạt thì là chứa nhiều flavonoid cùng coumarin tự nhiên giúp cải thiện chuyển hóa lipid, hỗ trợ hạ cholesterol và chất béo trung tính trong máu.

Đáng chú ý, các hoạt chất chống oxy hóa trong thì là còn góp phần hạn chế kết tập tiểu cầu quá mức, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông trong lòng mạch. Nhờ vậy, việc bổ sung thì là hợp lý trong bữa ăn giúp giảm gánh nặng cho tim mạch và bảo vệ màng tế bào khỏi tổn thương oxy hóa dẫn tới đột biến ác tính.

5. Rau mùi (ngò rí)

Rau mùi thường được rắc lên bề mặt món ăn để tăng hương sắc, nhưng giá trị dinh dưỡng của nó lại nằm ở khả năng hỗ trợ thanh lọc và bảo vệ mạch máu. Rau mùi giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật giúp kích hoạt hệ thống enzym giải độc tự nhiên của cơ thể, giảm căng thẳng oxy hóa lên gan và thành mạch.

Rau mùi có mùi thơm đặc trưng, ăn sống hay thêm vào các món canh đều hấp dẫn (Ảnh minh họa)

Nhiều nghiên cứu y sinh cũng ghi nhận chiết xuất từ rau mùi hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu ổn định hơn, qua đó gián tiếp bảo vệ hệ tim mạch trước nguy cơ biến cố mạch máu não. Đặc biệt, hoạt chất apigenin có trong rau mùi được giới khoa học quan tâm nhờ khả năng chống viêm và hỗ trợ ngăn chặn sự xâm lấn của tế bào ung thư.

Nguyên tắc dùng rau gia vị để giữ trọn hoạt chất phòng bệnh

Để các loại rau gia vị phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bạn nên lưu ý 3 nguyên tắc sau:

- Thêm vào sau cùng khi nấu: Tinh dầu sinh học và vitamin trong rau thơm rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Hãy rắc rau vào món ăn ngay khi vừa tắt bếp hoặc dùng ăn kèm tươi sống để tránh thất thoát hoạt chất.

- Sơ chế kỹ trước khi ăn sống: Vì thân lá mọc thấp sát mặt đất, rau thơm dễ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng và tồn dư hóa chất. Cần nhặt sạch, rửa kỹ từng cọng dưới vòi nước chảy và ngâm nước muối loãng trước khi sử dụng.

- Sử dụng lượng vừa phải: Rau gia vị đóng vai trò bổ trợ dinh dưỡng trong bữa ăn cân bằng, không nên ăn quá nhiều một loại liên tục trong thời gian dài hoặc dùng thay thế thuốc điều trị bệnh.

Tổng hợp