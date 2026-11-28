Những ngày qua, mở mạng xã hội ra đâu cũng thấy croissant kẹp giò chả. Từ giữa tháng 11, những bức ảnh bánh sừng bò Pháp kẹp giò chả Việt đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Dân mạng còn đặt cho món này cái tên hài hước “Vua Hùng bắt tay với vua Napoléon”, ví von giữa đặc sản Việt và biểu tượng bánh ngọt Pháp. Cái tên cũng không phải ngẫu nhiên: Napoléon thực chất là tên gọi khác của bánh mille-feuille, còn croissant cũng thuộc họ bột nhiều lớp, nên việc ghép hai loại bánh này nghe khá hợp lý.

Nhìn qua hình ảnh thì món này rất bắt mắt. Vỏ croissant nướng vàng sẫm, bóng, xếp lớp rõ ràng, bẻ ra thì ruột xốp nhiều khoang khí. Giò chả có thể cắt dày để mỗi miếng cắn đều đầy đặn, hoặc cắt mỏng, xếp nhiều lớp để vị mặn thấm dần vào bánh. Nhiều người còn ăn kèm pate hoặc xốt dầu trứng, chà bông, rau mùi, dưa chua và ớt, tạo ra hương vị gần giống bánh mì Việt. Tò mò là chuyện đương nhiên, nên khi thấy một chuỗi siêu thị lớn cũng nhanh chân đu trend, chúng mình quyết định mua về kiểm chứng.

Mức giá bất ngờ, trải nghiệm thì “vừa phải”

Điều khiến chúng mình bất ngờ đầu tiên là giá: mỗi chiếc croissant kẹp sẵn 2 miếng giò cắt vừa ăn chỉ có 19.600 đồng. Với mức giá “mềm” như vậy, kỳ vọng của cả nhóm cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ cần ăn được, không quá kỳ cục là đã tạm hài lòng.

Bắt đầu từ phần vỏ bánh. Nếu bạn mong chờ lớp vỏ giòn tan, xếp lớp như trong ảnh trên mạng thì chiếc croissant này sẽ khiến bạn hơi hụt hẫng, vì chiếc bánh lần này không giòn. Bù lại, bánh vẫn giữ được độ mềm, cắn vào không bị dai quá. Điểm cộng lớn nhất của chiếc bánh là không ngọt. Vị trung tính này giúp phần giò không phải “đấu” với vị ngọt, và cả cái bánh ăn cùng giò cũng tránh được cảm giác ngán.

Đến phần giò. Giò được cắt miếng vừa ăn, không quá dày cũng không quá mỏng, mỗi chiếc có 2 miếng. Cách cắt này không “đầy đặn” như kiểu cắt dày, cũng không tạo nhiều lớp như kiểu cắt mỏng, nên cảm giác ăn khá trung tính. Theo chúng mình, giò mới là linh hồn của món ăn này, nhưng tiếc là với khẩu vị của nhóm, miếng giò trong chiếc bánh lần này chưa có vị nổi bật, hơi nhạt và thiếu độ thơm. Cắn miếng đầu tiên, khi vừa có bánh vừa có giò, cả nhóm đều có chung cảm giác là chưa đủ đậm. Nếu rắc thêm chút muối tiêu thì vị sẽ đậm đà và vừa ăn hơn nhiều.

Chấm 3,5/5 điểm và câu trả lời “không” cho lần ăn thứ hai

Để có cái nhìn công tâm hơn, chúng mình rủ thêm 4 người cùng nếm thử. Cả 4 người đều chung một nhận xét: đây là sự kết hợp khá kỳ cục, chưa đến mức gọi là dở nhưng cũng không ngon. Chấm chung, món bánh được 3,5/5 điểm.

Kết quả này khác khá nhiều so với những gì được chia sẻ trên mạng xã hội, nơi nhiều người khen món bánh này ngon và rất hợp vị. Thậm chí bếp trưởng điều hành khách sạn Hilton Saigon, ông Arnaud Daleau, còn nhận xét đây là sự kết hợp rất hấp dẫn, khi vị béo của bơ tương phản với vị mặn và chút cay của tiêu trong giò. Có thể vì chúng mình ăn quá đơn giản, chỉ bánh và hai miếng giò, nên cảm nhận không giống số đông. Chính vị bếp trưởng này cũng gợi ý nên biến tấu theo cách làm bánh mì Việt Nam, thêm rau mùi, bạc hà, dưa leo, đồ chua và ớt tươi để cân bằng vị béo. Nếu bạn thử, đây có lẽ là cách đáng làm theo hơn cả.

Nhờ bánh không ngọt nên tổng thể cũng không đến mức tệ. Nhưng khi hỏi có thử lại lần nữa không thì câu trả lời của cả nhóm là không. Lý do nằm ở chính thành phần bơ trong croissant: vị béo của bơ gặp miếng giò trong chiếc bánh lần này vốn nhạt và thiếu thơm nên không có gì để cân bằng, khiến tổng thể thiếu sự hòa hợp.

Nhìn chung, với 19.600 đồng, croissant kẹp giò chả là món đáng thử một lần cho biết, nhưng đừng đặt kỳ vọng quá cao. Nếu muốn ăn ngon hơn, bạn nên xin thêm muối tiêu, hoặc tự thêm rau, đồ chua và ớt để biến nó thành một chiếc bánh mì “phiên bản croissant”. Với chiếc bánh lần này, chúng mình chọn không ăn lại. Nhưng biết đâu lần sau, chúng mình sẽ thử một phiên bản hoàn chỉnh hơn: miếng giò dày và thơm hơn, ăn cùng pate, chà bông hoặc sốt dầu trứng. Khi ấy món “Vua Hùng bắt tay Napoléon” này có thể sẽ thuyết phục hơn.

Lưu ý: Những đánh giá trên hoàn toàn dựa trên trải nghiệm và khẩu vị cá nhân của các thành viên team Có Như Lời Đồn tại thời điểm dùng thử, có thể không phản ánh cảm nhận của tất cả thực khách.