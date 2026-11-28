Không phải loại cá ngon nào cũng cần có giá đắt đỏ. Ngay tại chợ dân sinh, có không ít loại cá bình dân, giá cả phải chăng nhưng thịt vẫn thơm ngon, giàu dinh dưỡng và đặc biệt là tương đối ít xương, dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, những loại cá ít xương cũng là lựa chọn đáng cân nhắc vì giúp việc ăn uống thuận tiện hơn. Dưới đây là 4 loại cá vừa túi tiền, dễ tìm mua mà chị em có thể tham khảo khi đi chợ.

1. Cá basa

Cá basa là một trong những loại cá quen thuộc, thường được bày bán tại các chợ truyền thống và siêu thị với mức giá tương đối bình dân. Ưu điểm của loại cá này là phần thịt dày, mềm, béo nhẹ và có ít xương dăm. Cá chủ yếu có xương sống lớn nên khá dễ sơ chế, lọc thịt và thưởng thức. Thịt cá basa có độ béo tự nhiên, phù hợp với nhiều cách chế biến khác nhau. Chị em có thể mua cá về kho tộ cùng tiêu, chiên giòn, nấu canh chua hoặc sốt cà chua. Đặc biệt, cá basa phi lê rất tiện lợi, không mất nhiều thời gian gỡ xương, phù hợp với những gia đình bận rộn. Khi mua cá basa, nên ưu tiên những miếng phi lê có màu trắng hồng tự nhiên, bề mặt thịt săn chắc, không bị bở nát hay chảy nhớt bất thường. Nếu mua cá nguyên con, hãy chọn con có mắt trong, mang đỏ hồng, thân cá có độ đàn hồi và không xuất hiện mùi lạ. Với cá đã được cấp đông, cần kiểm tra bao bì nguyên vẹn, hạn sử dụng rõ ràng và không có dấu hiệu rã đông rồi cấp đông lại.

2. Cá thu

Cá thu cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn mua cá ít xương, thịt chắc và dễ chế biến. Loại cá này có phần thân tương đối ít xương dăm, chủ yếu là xương sống và một số xương lớn, vì vậy việc ăn cá thuận tiện hơn so với nhiều loại cá nhỏ có nhiều xương li ti. Thịt cá thu có vị ngọt đậm, béo và thơm đặc trưng. Tùy sở thích, chị em có thể mua cá về chiên vàng, kho nước dừa, sốt cà chua hoặc nấu canh chua. Cá thu cắt khoanh cũng khá tiện lợi, không cần sơ chế quá cầu kỳ mà vẫn có thể chế biến thành món ăn ngon cho cả gia đình.

Khi đi chợ, nên chọn những khoanh cá có phần thịt chắc, màu sắc tự nhiên, không bị nhũn hoặc có mùi khai. Nếu mua cá nguyên con, hãy chú ý mắt cá còn trong, mang đỏ tươi và thân có độ đàn hồi. Cá thu có hàm lượng thủy ngân khác nhau tùy loài, vì vậy phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên lựa chọn loại cá phù hợp, ăn với lượng hợp lý.

3. Cá rô phi

Nếu muốn tìm một loại cá vừa túi tiền, dễ mua ở chợ và có thể chế biến thành nhiều món, cá rô phi là cái tên không nên bỏ qua. Đây là loại cá nước ngọt phổ biến, thường có giá khá dễ chịu, phù hợp với bữa cơm gia đình hằng ngày. Thịt cá rô phi có vị ngọt nhẹ, tương đối chắc và ít béo. Cá có xương sống lớn, tuy nhiên vẫn có một số xương dăm nằm ở phần thân và lưng. Nếu biết cách lọc phi lê, người nội trợ có thể loại bỏ phần lớn xương nhỏ, giúp món ăn dễ thưởng thức hơn.

Cá rô phi có thể đem chiên giòn, hấp xì dầu, nấu canh chua hoặc om dưa. Với những gia đình thích món cá chiên, đây cũng là nguyên liệu khá phù hợp bởi phần da sau khi chiên có thể vàng giòn, trong khi thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm ngọt. Khi chọn mua, nên ưu tiên cá còn sống hoặc cá vừa được làm sạch, có mắt trong, mang đỏ, vảy bám chắc và thân không bị trầy xước nhiều. Nếu mua cá đã làm sẵn, hãy quan sát màu sắc thịt, tránh những con có phần bụng mềm nhũn, thịt bở hoặc có mùi tanh nồng bất thường.

4. Cá nục

Cá nục là loại cá biển bình dân, được nhiều gia đình lựa chọn nhờ giá thành tương đối rẻ, thịt thơm và có thể chế biến thành nhiều món ngon. So với một số loại cá nhỏ nhiều xương dăm, cá nục có cấu trúc xương khá dễ nhận biết, phần thịt hai bên thân tương đối chắc. Tuy nhiên, cá vẫn có xương sống và xương nhỏ nên khi ăn cần chú ý, đặc biệt nếu chế biến cho trẻ em. Một ưu điểm của cá nục là hương vị đậm đà, thịt ngọt và không quá béo. Chị em có thể dùng cá để kho cà chua, kho tiêu, sốt thơm hoặc chiên giòn. Trong đó, cá nục kho là món ăn quen thuộc, rất hợp với cơm nóng và có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng trong những bữa tiếp theo nếu được làm lạnh đúng cách.

Khi mua cá nục, nên chọn những con có thân sáng bóng, mắt trong, mang đỏ, bụng nguyên vẹn và thịt săn chắc. Không nên chọn cá có bụng trương phình, mắt đục, mang chuyển màu nâu xám hoặc có mùi ôi. Cá nục thường được bán với nhiều kích cỡ khác nhau, vì vậy nên chọn những con có kích thước đồng đều để dễ sơ chế và chế biến chín đều.