Ngày 27/11, ĐH Phenikaa thông báo trường tiếp nhận 2 ô tô điện bao gồm VF 7 và VF 9 do VinFast trao tặng. Hai chiếc ô tô này sẽ được dùng để phục vụ hoạt động đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học tại Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng.

Theo ĐH Phenikaa, với hai mẫu xe này, sinh viên Phenikaa sẽ có thêm cơ hội trực tiếp khám phá công nghệ xe điện, từ hệ thống truyền động, công nghệ pin đến các tính năng thông minh, đồng thời thỏa sức phát triển những ý tưởng sáng tạo thông qua các đồ án và đề tài nghiên cứu khoa học.

"Cảm ơn VinFast đã đồng hành cùng ĐH Phenikaa mang công nghệ thực tiễn đến gần hơn với sinh viên, tiếp thêm cảm hứng để các kỹ sư tương lai tự tin khám phá, sáng tạo và làm chủ công nghệ", thông báo của ĐH Phenikaa nêu rõ.

Đại diện lãnh đạo ĐH Phenikaa tiếp nhận 2 ô tô điện bao gồm VF 7 và VF 9 do VinFast trao tặng. Ảnh: ĐH Phenikaa

Trước đó, trong vòng 10 ngày qua, có liên tiếp hai trường ĐH trên địa bàn Hà Nội được VinFast (doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc) trao tặng xe ô tô điện.

Cụ thể, vào ngày 18/11, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tiếp nhận hai mẫu xe VF 7 và VF 9. Tiếp đó, đến ngày 25/11, Trường ĐH Thủy lợi tiếp tục là đơn vị được hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ hai ô tô là VF 8 và VF 9.

Như vậy, trong 10 ngày qua, VinFast đã trao tặng tổng cộng 6 ô tô điện cho 3 trường ĐH tại Hà Nội, bao gồm hai chiếc VF 7, một chiếc VF 8 và ba chiếc VF 9.

Cận cảnh hai chiếc xe điện VinFast vừa trao tặng ĐH Phenikaa. Ảnh: ĐH Phenikaa

Theo bảng giá bán lẻ được VinFast công bố, mẫu xe VF7 có giá từ 673,4 triệu đồng đến 920 triệu đồng (tùy phiên bản và cấu hình). Trong khi đó, mẫu VF 8 có giá từ 898 triệu đồng đến 1,079 tỷ đồng, tùy phiên bản và cấu hình. Mẫu VF 9 có giá lần lượt là 1,348 tỷ đồng và 1,529 tỷ đồng, đối với hai phiên bản Eco và Plus.

Vì sao VinFast liên tiếp tặng xe ô tô điện cho nhiều trường ĐH?

Trên thực tế, hoạt động trao tặng xe ô tô điện nằm trong cam kết hợp tác của VinFast với 30 trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật trên cả nước để phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp ô tô điện.

Đáng chú ý, trong số này, có nhiều cơ sở đào tạo kỹ thuật như Trường ĐH Giao thông Vận tải, Trường ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM), Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên...

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế - Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Thủy lợi, trực tiếp tham gia lái thử xe VinFast, ngày 25/11. Ảnh: ĐH Thủy lợi

Theo đó, nhằm bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ giữa nội dung giảng dạy lý thuyết với hoạt động thực hành, phía VinFast sẽ tài trợ mỗi trường 2 ô tô điện, đi kèm với các thiết bị phục vụ thực hành và giáo trình đào tạo kỹ thuật sửa chữa ô tô điện theo tiêu chuẩn chính hãng.

Ngoài ra, VinFast còn tổ chức chương trình đào tạo chuyển giao "Train-the-Trainer" dành cho đội ngũ giảng viên tại các trường. Nội dung đào tạo sẽ tập trung cập nhật những công nghệ mới nhất liên quan đến pin, hệ thống truyền động và phần mềm chẩn đoán.

Trước đó, vào ngày 11/11, VinFast công bố kết quả kinh doanh tháng 10 tại thị trường Việt Nam, với 22.896 ôtô điện được bàn giao ra thị trường. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm nay, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán 200.593 xe, lần đầu vượt mốc 200.000 ô tô trong một năm.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô tại Việt Nam có thể vượt mốc 200.000 xe bán ra một năm.