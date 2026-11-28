Tiếng ngáy có thể lớn đến mức khiến người nằm bên cạnh mất ngủ, phải đeo nút bịt tai hoặc chuyển sang phòng khác. Thế nhưng, người phát ra âm thanh ấy vẫn ngủ ngon lành, thậm chí không hề biết mình ngáy.

Điều này khiến nhiều người thắc mắc rằng tại sao não bộ bỏ qua tiếng ngáy do chính cơ thể tạo ra, trong khi lại có thể bị đánh thức bởi những âm thanh khác?

Thực tế, người ngủ ngáy không phải lúc nào cũng hoàn toàn miễn nhiễm với âm thanh của mình. Não bộ vẫn tiếp nhận và xử lý tiếng ngáy trong lúc ngủ, nhưng có những cơ chế giúp lọc bớt kích thích âm thanh, hạn chế phản ứng thức giấc giúp người ngáy vẫn ngon giấc.

Nhiều người ngáy nhưng không nhận ra mình đang ngáy. (Ảnh: iStock)

Não bộ có cơ chế lọc âm thanh

Khi con người chìm vào giấc ngủ, não bộ không ngừng hoạt động hay hoàn toàn ngắt kết nối với môi trường bên ngoài. Thay vào đó, nó tiếp tục tiếp nhận thông tin từ các giác quan, trong đó có thính giác, đồng thời phân loại mức độ quan trọng của những kích thích.

Những âm thanh bất ngờ, có cường độ lớn hoặc mang tính cảnh báo thường dễ khiến não phản ứng hơn. Ngược lại, các âm thanh lặp đi lặp lại, quen thuộc và ít mang ý nghĩa nguy hiểm có thể được não giảm mức độ chú ý.

Tiếng ngáy thường có đặc điểm lặp lại nhiều lần trong suốt đêm. Âm thanh này dần trở thành một dạng kích thích quen thuộc. Não bộ không nhất thiết phải phản ứng bằng cách đánh thức người ngủ mỗi khi tiếng ngáy xuất hiện.

Hiện tượng quen dần với một kích thích âm thanh còn được gọi là sự thích nghi. Khi một âm thanh liên tục xuất hiện mà không mang lại nguy hiểm, hệ thần kinh có xu hướng giảm phản ứng với nó.

Chẳng hạn, người sống gần đường tàu có thể không còn chú ý đến tiếng còi tàu chạy qua mỗi ngày. Người làm việc trong văn phòng có thể tập trung dù xung quanh có tiếng trò chuyện. Tương tự, tiếng ngáy xuất hiện đều đặn trong đêm có thể không đủ sức khiến người ngủ phải thức dậy.

Cơ chế này cũng phần nào giải thích tại sao một người có thể ngủ xuyên đêm trong môi trường có tiếng quạt, tiếng điều hòa hoặc tiếng xe cộ đều đặn, nhưng lại dễ tỉnh giấc khi nghe tiếng cửa đóng mạnh hay tiếng chuông điện thoại.

Não bộ có cơ chế lọc âm thanh với các tiếng ồn quen thuộc. (Ảnh: HuffPost)

Tiếng ngáy đồng bộ với nhịp thở

Khác với tiếng động phát ra từ bên ngoài, tiếng ngáy gắn liền với hoạt động hô hấp của người ngủ. Khi luồng không khí đi qua đường hô hấp trên bị thu hẹp, các mô mềm ở vùng họng, lưỡi gà hoặc màn hầu rung lên, tạo thành âm thanh đặc trưng.

Hệ thần kinh thính giác của con người sở hữu một cơ chế mang tên tín hiệu bản sao vận động nhằm phân biệt giữa tiếng động do bản thân tạo ra và âm thanh xuất phát từ môi trường xung quanh. Ngay trước khi các cơ vùng hầu họng rung lên để tạo ra tiếng ngáy, hệ thần kinh đã gửi một thông báo dự phòng tới vỏ não thính giác.

Nhờ sự báo trước này, não bộ nhận diện được rằng tiếng ồn sắp vang lên là sản phẩm nội tại chứ không phải mối đe dọa từ bên ngoài. Chính sự chuẩn bị trước về mặt thần kinh giúp giảm đáng kể mức độ nhạy cảm của tai đối với âm thanh tự phát.

Đây cũng là lý do tại sao bạn có thể nghe thấy giọng nói của mình rất bình thường khi trò chuyện, nhưng lại cảm thấy giọng đó lớn và lạ lẫm khi nghe qua bản ghi âm. Với tiếng ngáy, phản ứng giảm nhạy cảm này càng được khuếch đại nhờ trạng thái thư giãn sâu của hệ thần kinh trung ương.

Khi ngáy, người ngủ thường trong trạng thái ngủ sâu, khó tỉnh giấc. (Ảnh: iStock)

Ngáy là giai đoạn ngủ sâu

Giấc ngủ của con người diễn ra theo nhiều chu kỳ, bao gồm các giai đoạn ngủ nông, ngủ sâu và giấc ngủ chuyển động mắt nhanh. Khi cơ thể bước vào giai đoạn ngủ sâu, các sóng não chậm lại và ngưỡng kích thích cần thiết để đánh thức một người tăng lên mức rất cao.

Lúc này, hệ thống tiếp nhận cảm giác gần như đóng cửa với các kích thích bên ngoài ở cường độ trung bình. Ngáy ngủ thường đạt cường độ lớn nhất vào đúng thời điểm các cơ vùng cổ họng thả lỏng hoàn toàn, vốn trùng khớp với giai đoạn ngủ sâu hoặc giấc ngủ mơ.

Vì não bộ đang ở trạng thái ức chế sâu để tập trung sửa chữa tế bào và củng cố trí nhớ, những rung động âm thanh từ đường hô hấp khó lòng vượt qua hàng rào phòng vệ này để kéo người ngủ trở lại trạng thái tỉnh táo.

Tai “nghe kém” hơn khi ngáy

Bên trong tai giữa của con người có hai cơ nhỏ là cơ căng màng nhĩ và cơ bàn đạp, giữ nhiệm vụ điều tiết độ rung của chuỗi xương con trước khi âm thanh truyền vào tai trong. Khi miệng phát ra những âm thanh lớn, hai cơ này có xu hướng co lại theo phản xạ tự nhiên để làm giảm biên độ dao động của màng nhĩ, bảo vệ thính giác khỏi bị quá tải.

Đồng thời, âm thanh từ tiếng ngáy truyền tới tai người ngủ chủ yếu thông qua đường dẫn truyền qua xương sọ thay vì chỉ đi qua không khí như đối với người nằm cạnh. Sự kết hợp giữa phản xạ giảm chấn của cơ tai giữa và sự suy giảm năng lượng âm thanh khi truyền qua các mô mềm vùng đầu khiến cảm nhận thực tế của người ngáy về tiếng động của chính mình nhỏ hơn nhiều so với âm thanh mà người khác nghe thấy.

Dù không làm phiền giấc ngủ chủ quan của chính chủ nhân, tiếng ngáy kéo dài vẫn có thể gây ra những vi thức giấc ngắn mà người bệnh không nhớ vào sáng hôm sau. Thậm chí, nhiều người rơi cảnh bị tỉnh giấc do khó thở. Nếu tiếng ngáy đi kèm tình trạng thở hổn hển, ngưng thở từng lúc hoặc mệt mỏi ban ngày, người mắc nên thăm khám chuyên khoa để loại trừ hội chứng ngưng thở khi ngủ và bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.