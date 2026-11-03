Top 4 loại rau dân dã nhưng là “nhà vô địch” về sắt, bổ máu hơn cả thịt bò

Khi nhắc đến các loại thực phẩm bổ sung sắt – vi chất thiết yếu tham gia vào quá trình tạo máu, vận chuyển oxy và duy trì năng lượng cho cơ thể, thịt bò thường được nói đến đầu tiên.

Tuy nhiên, các dữ liệu từ Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cùng nhiều nghiên cứu quốc tế lại chỉ ra một thực tế bất ngờ: Không ít loại rau xanh dân dã có hàm lượng sắt tương đương, thậm chí cao hơn thịt bò nếu xét trên cùng khối lượng.

Rau dền

Rau dền là loại rau quen thuộc, dân dã của mùa hè, nhưng sở hữu hàm lượng sắt khá ấn tượng (Ảnh Internet)

Rau dền là loại rau quen thuộc, dân dã của mùa hè, nhưng sở hữu hàm lượng sắt khá ấn tượng.

Tùy theo giống và điều kiện trồng trọt, 100g rau dền có thể cung cấp từ 2mg đến trên 10mg sắt, mức cao so với nhiều thực phẩm thông thường.

Không chỉ vậy, rau dền còn giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, có nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Trong xu hướng ăn uống thiên về thực vật, rau dền đang trở thành một nguồn dinh dưỡng đáng chú ý nhưng vẫn chưa được khai thác hết.

Rau bí

Dù ít được nhắc đến trong các danh sách "siêu thực phẩm", nhưng giá trị dinh dưỡng của rau bí không hề thấp (Ảnh Internet)

Rau bí – phần lá và ngọn non của cây bí – từ lâu đã xuất hiện trong bữa cơm gia đình Việt với những món luộc, xào quen thuộc. Dù ít được nhắc đến trong các danh sách "siêu thực phẩm", nhưng giá trị dinh dưỡng của loại rau này không hề thấp.

Sau khi nấu chín, hàm lượng sắt trong rau bí có thể đạt khoảng 3mg/100g, tương đương hoặc cao hơn thịt bò trong cùng khẩu phần.

Bên cạnh đó, rau bí còn cung cấp lượng chất xơ dồi dào, hỗ trợ tiêu hóa; các vitamin thiết yếu giúp bảo vệ gan; hợp chất có lợi cho tim mạch.

Ngày xưa, rau bí là loại rau dân dã, thường mọc nhiều trong vườn, ven bờ ruộng, người nông dân hái về nấu canh, xào, hay luộc chấm mắm. Đây là thức ăn quen thuộc của những gia đình nghèo, ít khi được xem là món ngon đãi khách.

Thế nhưng ngày nay, rau bí đã "lên ngôi", xuất hiện trong thực đơn của nhiều quán ăn và nhà hàng. Người ta biến tấu rau bí thành đủ món: rau bí xào tỏi, rau bí xào bò, canh rau bí nấu tôm, hoa bí nhồi thịt hấp, hay đơn giản là rau bí luộc chấm kho quẹt…

Rau đay

Chất nhầy đặc trưng của rau đay chính là "chìa khóa" mang đến lợi ích sức khỏe (Ảnh Internet)

Rau đay vốn là nguyên liệu cho một món canh quen thuộc của mùa hè miền Bắc. Tuy nhiên, lớp nước sánh và cảm giác "nhơn nhớt" khi ăn khiến không ít người e dè, thậm chí đưa nó vào danh sách "khó nuốt".

Ít ai biết rằng, 100g rau đay tươi có thể chứa khoảng 7,7mg sắt, và sau khi nấu chín vẫn giữ khoảng 3mg/100g – mức tương đương, thậm chí nhỉnh hơn thịt bò (khoảng 2,4-2,6mg/100g theo dữ liệu quốc tế).

Không chỉ dừng lại ở hàm lượng sắt, rau đay còn giàu vitamin A, C, K và các hợp chất chống oxy hóa.

Đặc biệt, chất nhầy đặc trưng của rau đay lại chính là "chìa khóa" mang đến lợi ích sức khỏe: Hỗ trợ bôi trơn đường ruột, giảm táo bón; bảo vệ niêm mạc dạ dày, hạn chế viêm loét; giảm hấp thu cholesterol xấu, hỗ trợ tim mạch.

Từ một món ăn bị "ghét oan", rau đay thực chất lại là lựa chọn đáng cân nhắc cho chế độ ăn bổ máu và bảo vệ hệ tiêu hóa.

Cải bó xôi

Cải bó xôi (rau bina) từ lâu đã nổi tiếng là thực phẩm giàu sắt (Ảnh Internet)

Cải bó xôi (rau bina) từ lâu đã nổi tiếng là thực phẩm giàu sắt. Theo dữ liệu quốc tế, 100g cải bó xôi cung cấp khoảng 2,7-3,5mg sắt, thậm chí cao hơn nếu ăn với khẩu phần lớn.

Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và vi chất quan trọng, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch; kiểm soát đường huyết; tăng cường chức năng gan.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý: Sắt trong rau là dạng non-heme, khả năng hấp thu thấp hơn so với sắt heme trong thịt đỏ. Vì vậy, cách ăn đóng vai trò rất quan trọng.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị: Kết hợp rau xanh với thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, cà chua; tránh uống trà hoặc cà phê ngay sau bữa ăn vì có thể cản trở hấp thu sắt; duy trì chế độ ăn đa dạng, không phụ thuộc vào một nguồn thực phẩm.